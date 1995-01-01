Спираль для тепловых пушек из проволоки нихромовой Х20Н80Н Ø 0,8 мм 220 В мощность 1,4 кВт

Для получения достойного отопления в частном доме, гараже, пристройке или на строительной площадке, лучшим решением окажется использование электрической тепловой пушки, изготавливаемой в однофазном или трехфазном виде.

Для быта лучше использовать первые версии, мощность которых редко превышает 3 кВт. Этого считается более чем достаточно, поскольку данное оборудование при мощности в 1 кВт способно прогреть не менее 12 м² окружающего пространства. Если система ЦОС в квартире работает с недостаточной интенсивностью, то 1 кВт вполне хватит на прогрев не менее 36 м²!



Данные версии пушек могут иметь различные обогревательные элементы. Чаще всего в бюджетных моделях используются обогревательные элементы в виде нихромовой проволоки Марок Х20Н80, Х15Н60 , способной нагреваться до рабочей температуры 1100 °C. Но проволока раскаляется, испаряется и довольно быстро выходит из строя. Лучшими можно считать пушки с предустановленными ТЭНами, имеющими меньшую рабочую температуру нагрева (не более 200 °C), но ценными в плане долговечности.



В летнее время, как это ни странно звучит, данные пушки также окажутся востребованными в качестве простых и надежных вентиляторов – нужно только отключить обогревательный элемент!



Для производственных или строительных площадок лучше использовать пушки трехфазного исполнения. В советские времена для этих целей использовались мощные калориферы, имеющие свойство потреблять много энергии, поскольку они изготавливались в одноступенчатой конфигурации. В наше время электричество стоит дороже и лучше приобретать похожие версии пушек, но изготовленные в двухступенчатом виде. Как только температура в помещении повысится, включается другая ступень, гарантирующую работу на минимальном потреблении энергии, и пушка начинает работать в экономичном режиме.



Но если холода устанавливаются сильные, то приобретение одноступенчатого аналога также считается неплохим решением: если нужно прогреть помещение до комфортных 25-30 °C, то на это уйдет целый день и пушка, стоящая на порядок дешевле двухступенчатой версии, будет постоянно в режиме разогрева. И опять же, если нужно обеспечить вентиляцией рабочих в летнее время, то отключается нагревательный элемент, включается мощный вентилятор, и комфорт в жару будет гарантирован.