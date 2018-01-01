Металлоторгующая компания ПАРТАЛ. Контакты, реквизиты, схема проезда

ПАРТАЛ Адрес Юр: 443010, РФ, г. Самара, ул. Вилоновская 2а, оф. 8 Адрес: 443106, РФ, г. Самара, ул. Товарная 74 Отдел продаж +7 (846) 246-65-02 Снабжение/факс +7 (846) 958-88-48 Склад/ОТК +7 (960) 808-25-06 Бухгалтерия +7 (962) 606-65-02 WhatsApp partal@partalstalina.ru Сбыт, логистика, маркетинг stalina@partalstalina.ru Материально-техническое снабжение

Доставка прецизионных сплавов осуществляется по всей территории России

Майкоп Уфа Улан-Удэ Махачкала Магас Нальчик Элиста Черкесск Петрозаводск Сыктывкар Симферополь Йошкар-Ола Саранск Якутск Владикавказ Казань Кызыл Ижевск Абакан Грозный Чебоксары Барнаул Чита Петропавловск-Камчатский Краснодар Красноярск Пермь Владивосток Ставрополь Хабаровск Благовещенск Архангельск Астрахань Белгород Брянск Владимир Волгоград Вологда Воронеж Иваново Иркутск Калининград Калуга Кемерово Киров Кострома Курган Курск Санкт-Петербург Липецк Магадан Москва Мурманск Нижний Новгород Великий Новгород Новосибирск Омск Оренбург Орёл Пенза Псков Ростов-на-Дону Рязань Саратов Южно-Сахалинск Екатеринбург Смоленск Тамбов Тверь Томск Тула Тюмень Ульяновск Челябинск Ярославль Севастополь Биробиджан Нарьян-Мар Ханты-Мансийск Анадырь Салехард

И еще плюс 1027 городов Российской Федерации возможна доставка высоколегированных металлов и сплавов

Также доставим металлопрокат в Казахстан, Беларусь.

Мы надеемся увидеть и Вас в числе наших клиентов и постараемся сделать так, чтобы наше сотрудничество стало для Вас выгодным

Всегда будем рады как розничным, так и оптовым покупателям

Компания ПАРТАЛ – это почти 30-летняя история безупречного качества и технологического превосходства в сфере производства и поставки прецизионных никелевых сплавов.

Мы не просто производим и реализуем нихромовую проволоку, ленту и нить – мы создаем решения для самых требовательных задач наших клиентов. Залогом нашего успеха является глубокое понимание специфики применения нихрома в различных отраслях промышленности.

Благодаря этому, мы не только изготавливаем электрические нагревательные элементы – спирали из нихрома – строго по техническим условиям заказчика, обеспечивая высочайшее качество и сжатые сроки производства, но и предлагаем индивидуальные консультации по выбору оптимального материала и конструкции, помогая оптимизировать работу оборудования и снизить его износ.

Уникальность ПАРТАЛ заключается не только в широком ассортименте продукции – от стандартных размеров нихромовых изделий до нестандартных решений по индивидуальным чертежам – но и в собственном производстве никелевой сварочной проволоки ПАНЧ-11.

Эта проволока сплошного сечения, предназначенная для сварки чугуна, отличается повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и обеспечивает высокое качество сварного шва, что особенно ценно в ответственных областях машиностроения.

Мы не ограничиваемся просто продажей металлов и сплавов. ПАРТАЛ – это надежный партнер, который обеспечивает комплексный подход к решению задач клиентов, включая профессиональную консультационную поддержку на всех этапах – от разработки проекта до послепродажного обслуживания.

Быстрая и надежная доставка высоколегированных металлов и сплавов по всей России подтверждает нашу приверженность к удовлетворению потребностей клиентов и постоянному развитию нашего бизнеса.

Мы стремимся не только поставлять продукцию высочайшего качества, но и строить долгосрочные партнерские отношения, основанные на взаимном доверии и стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству.