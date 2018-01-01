Металлоторгующая компания ПАРТАЛ. Контакты, реквизиты, схема проезда
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ПАРТАЛ
Адрес Юр: 443010, РФ, г. Самара, ул. Вилоновская 2а, оф. 8
Адрес: 443106, РФ, г. Самара, ул. Товарная 74
Отдел продаж +7 (846) 246-65-02
Снабжение/факс +7 (846) 958-88-48
Склад/ОТК +7 (960) 808-25-06
Бухгалтерия +7 (962) 606-65-02
partal@partalstalina.ru Сбыт, логистика, маркетинг
stalina@partalstalina.ru Материально-техническое снабжение
Доставка прецизионных сплавов осуществляется по всей территории России
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Майкоп
Уфа
Улан-Удэ
Махачкала
Магас
Нальчик
Элиста
Черкесск
Петрозаводск
Сыктывкар
Симферополь
Йошкар-Ола
Саранск
Якутск
Владикавказ
Казань
Кызыл
Ижевск
Абакан
Грозный
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Чебоксары
Барнаул
Чита
Петропавловск-Камчатский
Краснодар
Красноярск
Пермь
Владивосток
Ставрополь
Хабаровск
Благовещенск
Архангельск
Астрахань
Белгород
Брянск
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Иваново
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Иркутск
Калининград
Калуга
Кемерово
Киров
Кострома
Курган
Курск
Санкт-Петербург
Липецк
Магадан
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Великий Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Орёл
Пенза
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Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Саратов
Южно-Сахалинск
Екатеринбург
Смоленск
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Ульяновск
Челябинск
Ярославль
Севастополь
Биробиджан
Нарьян-Мар
Ханты-Мансийск
Анадырь
Салехард
И еще плюс 1027 городов Российской Федерации возможна доставка высоколегированных металлов и сплавов
Также доставим металлопрокат в Казахстан, Беларусь.
Мы надеемся увидеть и Вас в числе наших клиентов и постараемся сделать так, чтобы наше сотрудничество стало для Вас выгодным
Всегда будем рады как розничным, так и оптовым покупателям
Компания ПАРТАЛ – это почти 30-летняя история безупречного качества и технологического превосходства в сфере производства и поставки прецизионных никелевых сплавов.
Мы не просто производим и реализуем нихромовую проволоку, ленту и нить – мы создаем решения для самых требовательных задач наших клиентов. Залогом нашего успеха является глубокое понимание специфики применения нихрома в различных отраслях промышленности.
Благодаря этому, мы не только изготавливаем электрические нагревательные элементы – спирали из нихрома – строго по техническим условиям заказчика, обеспечивая высочайшее качество и сжатые сроки производства, но и предлагаем индивидуальные консультации по выбору оптимального материала и конструкции, помогая оптимизировать работу оборудования и снизить его износ.
Уникальность ПАРТАЛ заключается не только в широком ассортименте продукции – от стандартных размеров нихромовых изделий до нестандартных решений по индивидуальным чертежам – но и в собственном производстве никелевой сварочной проволоки ПАНЧ-11.
Эта проволока сплошного сечения, предназначенная для сварки чугуна, отличается повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и обеспечивает высокое качество сварного шва, что особенно ценно в ответственных областях машиностроения.
Мы не ограничиваемся просто продажей металлов и сплавов. ПАРТАЛ – это надежный партнер, который обеспечивает комплексный подход к решению задач клиентов, включая профессиональную консультационную поддержку на всех этапах – от разработки проекта до послепродажного обслуживания.
Быстрая и надежная доставка высоколегированных металлов и сплавов по всей России подтверждает нашу приверженность к удовлетворению потребностей клиентов и постоянному развитию нашего бизнеса.
Мы стремимся не только поставлять продукцию высочайшего качества, но и строить долгосрочные партнерские отношения, основанные на взаимном доверии и стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству.