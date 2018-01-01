Вы здесь: Контакты

Металлоторгующая компания ПАРТАЛ. Контакты, реквизиты, схема проезда

 

Компания ПАРТАЛ - металлы и сплавы

 

 

 

ПАРТАЛ                                                                                             

Адрес Юр: 443010, РФ, г. Самара, ул. Вилоновская 2а, оф. 8

 

Адрес: 443106, РФ, г. Самара, ул. Товарная 74

 

Отдел продаж         +7 (846) 246-65-02

 

Снабжение/факс    +7 (846) 958-88-48

 

Склад/ОТК               +7 (960) 808-25-06

 

Бухгалтерия            +7 (962) 606-65-02

 

WhatsApp  WhatsApp

 

partal@partalstalina.ru  Сбыт, логистика, маркетинг

 

stalina@partalstalina.ru  Материально-техническое снабжение

 Компания ПАРТАЛ, Самара

 

Доставка прецизионных сплавов осуществляется по всей территории России

 

Майкоп

Уфа

Улан-Удэ

Махачкала

Магас

Нальчик

Элиста

Черкесск

Петрозаводск

Сыктывкар

Симферополь

Йошкар-Ола

Саранск

Якутск

Владикавказ

Казань

Кызыл

Ижевск

Абакан

Грозный

Чебоксары

Барнаул

Чита

Петропавловск-Камчатский

Краснодар

Красноярск

Пермь

Владивосток

Ставрополь

Хабаровск

Благовещенск

Архангельск

Астрахань

Белгород

Брянск

Владимир

Волгоград

Вологда

Воронеж

Иваново

Иркутск

Калининград

Калуга

Кемерово

Киров

Кострома

Курган

Курск

Санкт-Петербург

Липецк

Магадан

Москва

Мурманск

Нижний Новгород

Великий Новгород

Новосибирск

Омск

Оренбург

Орёл

Пенза

Псков

Ростов-на-Дону

Рязань

Саратов

Южно-Сахалинск

Екатеринбург

Смоленск

Тамбов

Тверь

Томск

Тула

Тюмень

Ульяновск

Челябинск

Ярославль

Севастополь

Биробиджан

Нарьян-Мар

Ханты-Мансийск

Анадырь

Салехард

И  еще плюс 1027 городов Российской Федерации возможна доставка высоколегированных металлов и сплавов

Также доставим металлопрокат в Казахстан, Беларусь.

Мы надеемся увидеть и Вас в числе наших клиентов и постараемся сделать так, чтобы наше сотрудничество стало для Вас выгодным 

Всегда будем рады как розничным, так и оптовым покупателям

Звоните, все решим

 

 

PARTAL INSTAGRAM partal twitter partal facebook partal vkontakte Tumblr telegram partal odnoklass

 

 

Компания ПАРТАЛ – это почти 30-летняя история безупречного качества и технологического превосходства в сфере производства и поставки прецизионных никелевых сплавов.

Мы не просто производим и реализуем нихромовую проволоку, ленту и нить – мы создаем решения для самых требовательных задач наших клиентов. Залогом нашего успеха является глубокое понимание специфики применения нихрома в различных отраслях промышленности.

 

Благодаря этому, мы не только изготавливаем электрические нагревательные элементы – спирали из нихрома – строго по техническим условиям заказчика, обеспечивая высочайшее качество и сжатые сроки производства, но и предлагаем индивидуальные консультации по выбору оптимального материала и конструкции, помогая оптимизировать работу оборудования и снизить его износ. 

 

Уникальность ПАРТАЛ заключается не только в широком ассортименте продукции – от стандартных размеров нихромовых изделий до нестандартных решений по индивидуальным чертежам – но и в собственном производстве никелевой сварочной проволоки ПАНЧ-11.

Эта проволока сплошного сечения, предназначенная для сварки чугуна, отличается повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и обеспечивает высокое качество сварного шва, что особенно ценно в ответственных областях машиностроения.

 

Мы не ограничиваемся просто продажей металлов и сплавов. ПАРТАЛ – это надежный партнер, который обеспечивает комплексный подход к решению задач клиентов, включая профессиональную консультационную поддержку на всех этапах – от разработки проекта до послепродажного обслуживания.

 

Быстрая и надежная доставка высоколегированных металлов и сплавов по всей России подтверждает нашу приверженность к удовлетворению потребностей клиентов и постоянному развитию нашего бизнеса.

 

Мы  стремимся не только поставлять продукцию высочайшего качества, но и  строить долгосрочные партнерские отношения, основанные на взаимном доверии и стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству.

Изготовим нагревательные элементы из нихрома по ТУ и эскизам заказчика

 

 

Закончилась сварочная проволока ПАНЧ-11 и нечем сварить или наплавить чугун?

Это легко решаемая задача. Купить ПАНЧ-11 по выгодной цене, с доставкой по всей территории России это не проблема. Обратитесь в компанию ПАРТАЛ.

Мы продаем ПАНЧ 11 оптом, в розницу от 1 метра