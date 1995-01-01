ПАРТАЛ производитель, поставщик продукции из прецизионных сплавов - Нихром, спирали нихромовые, св. проволока ПАНЧ-11 для сварки чугуна

Наша команда в 1995 году заявила о себе как «ПАРТАЛ» и более 25 лет являемся оператором на российском рынке продукции из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением нихром, спирали нихромовые. Сварочная проволока ПАНЧ-11 для сварки чугуна. Медно-никелевые, термоэлектродные, жаропрочные стали

Основное направление компании ПАРТАЛ - Производство, поставки продукции из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением: Нихромовая проволока, нихромовая лента, нихромовая нить. Изготовление нихромовых спиралей по техническим требованиям заказчика. Никелевая сварочная проволока ПАНЧ-11 спошного сечения (сварка чугуна). Медно-никелевая, никелевая – термоэлектродная проволока. Жаропрочные сплавы - лист, круг, проволока, лента

Нихромовая проволока, нить, лента - Х20Н80, Х20Н80Н, Х15Н60, Х15Н60Н, Х20Н80-ВИ, Н80ХЮД-ВИ. Проволока фехраль Х23Ю5Т, Х27Ю5Т. Согласно ГОСТ 8803-89, 12766.1-90, 12766.2-90 и ТУ 14-1-3223-81, 14-1-3224-81, 14-1-3225-81. Жаропрочная проволока ХН78Т, 20Х23Н18, ХН70Ю, ХН60ВТ, ХН77ТЮР. В наличии медно-никелевые сплавы - проволока. Монель НМЖМц 28-2, 5-1,5. Константан МНМц 40-1,5. Копель МНМц 43-0,5. Никелевые термоэлектродные сплавы. Алюмель НМцАК 2-2-1. Хромель НХ 9,5. А так же ассортимент жаропрочных, жаростойких кислотостойких, коррозионностойких сталей на основе никеля, хрома. В виде проволоки, листа, ленты, круга. 20Х23Н18, ХН78Т, ХН70Ю, ХН60ВТ, ХН77ТЮР, ХН68ВМТЮК-ВД, ХН50ВМТЮБ-ВИ, ХН45МВТЮБР-ИД, ХН38ВТ-ВД, ХН45Ю-ВИ. Готовы рассмотреть заявки на нержавеющие, инструментальные стали. Весь ассортимент металлопроката только Российского производства.

Имеем собственные мощности по волочению проволоки, на оборудовании немецкой марки Cimbria SKET GmbH. На сегодняшний день принимаем заказы с ограничением по диаметру от Ø 1,0 мм до Ø 10,0 мм. В приоритете проволока с высоким содержанием никеля.

Производим, продаем электрические нихромовые спирали для муфельных, тигельных, шахтных, камерных, садочных, туннельных, проходных, колпаковых промышленных печей сопротивления. Навьем спирали для тандыра, шавермы, шаурмы, и других приборов электронагрева.

Купить металлопрокат в компании ПАРТАЛ всегда выгодно Металлы и сплавы гарантированно соответствуют качеству и марке. Полный пакет документов (договор, акты). Прозрачная схема расчетов. Получение заказа осуществляется после предоплаты, со склада г. Самары, или транспортными компаниями на выбор Заказчика в любую точку РФ. Доставка до терминала грузоперевозчика за счет поставщика. Мы надеемся увидеть и Вас в числе наших клиентов и постараемся сделать так, чтобы наше сотрудничество стало для Вас выгодным. Всегда будем рады как розничным, так и оптовым покупателям.