ПАРТАЛ производитель, поставщик продукции из прецизионных сплавов - Нихром, спирали нихромовые, св. проволока ПАНЧ-11 для сварки чугуна
Наша команда в 1995 году заявила о себе как «ПАРТАЛ» и более 25 лет являемся оператором на российском рынке продукции из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением нихром, спирали нихромовые. Сварочная проволока ПАНЧ-11 для сварки чугуна. Медно-никелевые, термоэлектродные, жаропрочные стали
Основное направление компании ПАРТАЛ - Производство, поставки продукции из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением:
Нихромовая проволока, нихромовая лента, нихромовая нить.
Изготовление нихромовых спиралей по техническим требованиям заказчика.
Никелевая сварочная проволока ПАНЧ-11 спошного сечения (сварка чугуна).
Медно-никелевая, никелевая – термоэлектродная проволока.
Жаропрочные сплавы - лист, круг, проволока, лента
Нихромовая проволока, нить, лента - Х20Н80, Х20Н80Н, Х15Н60, Х15Н60Н, Х20Н80-ВИ, Н80ХЮД-ВИ.
Проволока фехраль Х23Ю5Т, Х27Ю5Т.
Согласно ГОСТ 8803-89, 12766.1-90, 12766.2-90 и ТУ 14-1-3223-81, 14-1-3224-81, 14-1-3225-81.
Жаропрочная проволока ХН78Т, 20Х23Н18, ХН70Ю, ХН60ВТ, ХН77ТЮР.
В наличии медно-никелевые сплавы - проволока.
Монель НМЖМц 28-2, 5-1,5.
Константан МНМц 40-1,5.
Копель МНМц 43-0,5.
Никелевые термоэлектродные сплавы.
Алюмель НМцАК 2-2-1.
Хромель НХ 9,5.
А так же ассортимент жаропрочных, жаростойких кислотостойких, коррозионностойких сталей на основе никеля, хрома.
В виде проволоки, листа, ленты, круга. 20Х23Н18, ХН78Т, ХН70Ю, ХН60ВТ, ХН77ТЮР, ХН68ВМТЮК-ВД, ХН50ВМТЮБ-ВИ, ХН45МВТЮБР-ИД, ХН38ВТ-ВД, ХН45Ю-ВИ.
Готовы рассмотреть заявки на нержавеющие, инструментальные стали.
Весь ассортимент металлопроката только Российского производства.
Успешно наладили производство полного цикла сварочной проволоки ПАНЧ-11 по ТУ 48-21-593-85, ТУ 1842-118-00195430-2002.
Самозащитная сварочная проволока ПАНЧ 11 сплошного сечения из сплава на основе никеля, применяется для механизированной сварки высокопрочного и ковкого чугунов на холодную. И обеспечивает получение пластичного аустенитного шва, который характеризуется высокими механическими свойствами, легок в обработке любым инструментом.
Принимаем заказы на изготовление сварочной проволоки ПАНЧ-11, по размерам заказчика Ø 0.8; Ø1,0; Ø1,2; Ø1,6; Ø2,0; Ø3,0; Ø4,0 мм
Сварочная проволока отгружается как оптом, так и в розницу от 1 кг.
Возможна продажа никелевой сварочной проволоки ПАНЧ 11 от 1 метра Ø 0,8; Ø 1,0; Ø 1,2 мм
Основной размер ПАНЧ 11 - Ø 1,2 мм всегда в наличии.
Имеем собственные мощности по волочению проволоки, на оборудовании немецкой марки Cimbria SKET GmbH.
На сегодняшний день принимаем заказы с ограничением по диаметру от Ø 1,0 мм до Ø 10,0 мм. В приоритете проволока с высоким содержанием никеля.
Производим, продаем электрические нихромовые спирали для муфельных, тигельных, шахтных, камерных, садочных, туннельных, проходных, колпаковых промышленных печей сопротивления. Навьем спирали для тандыра, шавермы, шаурмы, и других приборов электронагрева.
Купить металлопрокат в компании ПАРТАЛ всегда выгодно
Металлы и сплавы гарантированно соответствуют качеству и марке.
Полный пакет документов (договор, акты).
Прозрачная схема расчетов.
Получение заказа осуществляется после предоплаты, со склада г. Самары, или транспортными компаниями на выбор Заказчика в любую точку РФ. Доставка до терминала грузоперевозчика за счет поставщика.
Мы надеемся увидеть и Вас в числе наших клиентов и постараемся сделать так, чтобы наше сотрудничество стало для Вас выгодным. Всегда будем рады как розничным, так и оптовым покупателям.