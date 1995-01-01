Сплавы на основе никеля: Сварочная проволока ПАНЧ-11 (для сварки чугуна). Нихромовая проволока, лента, нить - Х20Н80, Х15Н60. Производство электрических спиралей из нихрома. Высоколегированная жаропрочная сталь.​​​​ 

 

 

Наша команда в 1995 году заявила о себе как металлоторговая компания ПАРТАЛ. И почти тридцать лет являемся оператором на российском рынке продукции из прецизионных сплавов

Преодолели

кризисы 1998 г. 2008 г.

Сохранили команду

Перестроились на кризисные продажи

Наш коллектив

за 29 лет сформировался в команду и работает как единый сложенный механизм

Запустили производство

сварочной проволоки ПАНЧ-11 и

линию волочения

Мы выполняем принятые на себя обязательства, потому что дорожим нашими клиентами 

Мы не заметили, как пролетели годы и уже наши дети влились в коллектив и продолжают развивать направление, начатое их родителями. Может банально, но для нас этот факт, один из важных составляющих успеха!

Быстро и легко!

Удобное для вас время отгрузки

Отсутствие очередей при погрузке

Бесплатная доставка

При заказе от 100 000 руб. по территории России

Справедливая цена

Тщательно проработанная стоимость на весь ассортимент

 

> 29 лет

В области металлургии

 

 

> 300

Наименований 

товаров

 

> 100

Долгосрочных  договоров

 

 

от 1 дня

Формирование отгрузка

 

Купить металл в компании ПАРТАЛ всегда выгодно

Металлопрокат соответствует качеству и марке
Прозрачная схема расчетов
Полный пакет документов (договор, акты)
Мы всегда рады как розничному так и оптовому клиенту
 

 

Спирали нихромовые под заказ

Контакты

 

Адрес: г. Самара, ул. Товарная 74

 

+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48 

 

partal@partalstalina.ru

 Производство нихромовых спиралей​​​​​​​


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