Сплавы на основе никеля: Сварочная проволока ПАНЧ-11 (для сварки чугуна). Нихромовая проволока, лента, нить - Х20Н80, Х15Н60. Производство электрических спиралей из нихрома. Высоколегированная жаропрочная сталь.​​​​ 

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ПАРТАЛ с 1995 г. оператор на рынке
прецизионных никелевых сплавов
с высоким электрическим сопротивлением
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Преодолели
кризисы 1998 г. 2008 г.
Сохранили команду
Перестроились на кризисные продажи
Наш коллектив
за 29 лет сформировался в команду и работает как единый сложенный механизм
Запустили производство
сварочной проволоки ПАНЧ-11 и
линию волочения
Мы выполняем принятые на себя обязательства, потому что дорожим нашими клиентами
Мы не заметили, как пролетели годы и уже наши дети влились в коллектив и продолжают развивать направление, начатое их родителями. Может банально, но для нас этот факт, один из важных составляющих успеха!
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Быстро и легко!
Удобное для вас время отгрузки
Отсутствие очередей при погрузке
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Бесплатная доставка
При заказе от 100 000 руб. по территории России
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Справедливая цена
Тщательно проработанная стоимость на весь ассортимент
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> 29 лет
В области металлургии
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> 300
Наименований
товаров
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> 100
Долгосрочных договоров
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от 1 дня
Формирование отгрузка
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Контакты
Адрес: г. Самара, ул. Товарная 74
+7 (846) 246-65-02; +7 (846) 958-88-48
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