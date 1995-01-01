Нихромовая спираль для UFO ИК обогревателей из проволоки Х20Н80 Ø 0,5 мм 220 В 850 Вт

Спираль из нихрома
Каждый знает, что такое нихромовая спираль. Это нагревательный элемент в виде проволоки, свернутой винтом для компактного размещения.
Эта проволока изготавливается из нихрома – прецизионного сплава, главными компонентами которого являются никель и хром.
«Классический» состав этого сплава – никеля 80 %, хрома 20 %.
Композицией наименований этих металлов было образовано название, которым обозначается группа хромоникелевых сплавов – «нихром».
Самые известные марки нихрома – Х20Н80 и Х15Н60. Первый из них близок к «классике». Он содержит 72-73 % никеля и 20-23 % хрома.
Второй разработан с целью снижения стоимости и повышения обрабатываемости проволоки.
Содержание никеля и хрома в нем уменьшено – до 61 % и до 18 % соответственно. Но увеличено количество железа – 17-29 % против 1,5 у Х20Н80.
На базе этих сплавов были получены их модификации с более высокой живучестью и стойкостью к окислению при высокой температуре.
Это марки Х20Н80-Н (ВИ) и Х15Н60-Н (ВИ). Они применяются для нагревательных элементов, контактирующих с воздухом. Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации – от 1100 до 1220 °С
Стоимость спирали из нихрома рассчитывается индивидуально
Через форму Задать вопрос или электронную почту опишите подробно какие нихромовые спирали вам необходимы.
Укажите ТУ, прикрепите эскиз нагревательной спирали.
При отсутствии эскиза и ТУ укажите марку и диаметр нихрома, длину, внутренний, внешний диаметр спирали.
Укажите длину концов (хвостиков) нихромовой спирали.
Желательно указать сколько витков было у сгоревшей спирали. Приветствуется фото где видно место установки спиралей.
Мощность нагревателя Вт, Напряжение 220 или 380 В.
Требуемое количество электрических спиралей.
Практичное решение
На практике редко кто занимается самостоятельной навивкой проволоки для резистора или нагревателя.
Проще купить нихромовую спираль с требуемыми параметрами и при необходимости отделить от нее нужное количество витков.
Для этого стоит обратиться в компанию ПАРТАЛ, которая с 1995 года является крупным поставщиком прецизионных сплавов, в том числе проволоки нихромовой, ленты и нихромовых спиралей для нагревателей.
Наша компания способна полностью снять вопрос о том, где купить нихромовую спираль, поскольку мы готовы изготовить ее на заказ по эскизам и техническим условиям заказчика.