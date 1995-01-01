Спираль из нихрома для UFO ИК обогревателей из проволоки Х20Н80 Ø 0,6 мм 220 В 1 кВт

Спираль из нихрома
Каждый знает, что такое нихромовая спираль. Это нагревательный элемент в виде проволоки, свернутой винтом для компактного размещения.
Эта проволока изготавливается из нихрома – прецизионного сплава, главными компонентами которого являются никель и хром.
«Классический» состав этого сплава – никеля 80 %, хрома 20 %.
Композицией наименований этих металлов было образовано название, которым обозначается группа хромоникелевых сплавов – «нихром».
Самые известные марки нихрома – Х20Н80 и Х15Н60. Первый из них близок к «классике». Он содержит 72-73 % никеля и 20-23 % хрома.
Второй разработан с целью снижения стоимости и повышения обрабатываемости проволоки.
Содержание никеля и хрома в нем уменьшено – до 61 % и до 18 % соответственно. Но увеличено количество железа – 17-29 % против 1,5 у Х20Н80.
На базе этих сплавов были получены их модификации с более высокой живучестью и стойкостью к окислению при высокой температуре.
Это марки Х20Н80-Н (ВИ) и Х15Н60-Н (ВИ). Они применяются для нагревательных элементов, контактирующих с воздухом. Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации – от 1100 до 1220 °С
Стоимость спирали из нихрома рассчитывается индивидуально
Через форму Задать вопрос или электронную почту опишите подробно какие нихромовые спирали вам необходимы.
Укажите ТУ, прикрепите эскиз нагревательной спирали.
При отсутствии эскиза и ТУ укажите марку и диаметр нихрома, длину, внутренний, внешний диаметр спирали.
Укажите длину концов (хвостиков) нихромовой спирали.
Желательно указать сколько витков было у сгоревшей спирали. Приветствуется фото где видно место установки спиралей.
Мощность нагревателя Вт, Напряжение 220 или 380 В.
Требуемое количество электрических спиралей.
Практичное и мудрое решение
На практике редко кто занимается самостоятельной навивкой проволоки для резистора или нагревателя.
Проще купить нихромовую спираль с требуемыми параметрами и при необходимости отделить от нее нужное количество витков.
Для этого стоит обратиться в компанию ПАРТАЛ, которая с 1995 года является крупным поставщиком прецизионных сплавов, в том числе проволоки нихромовой, ленты и нихромовых спиралей для нагревателей.
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