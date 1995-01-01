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Спираль из нихрома для UFO ИК обогревателей из проволоки Х20Н80 Ø 0,6 мм 220 В 1 кВт

Спираль из нихрома для UFO ИК обогревателей из проволоки Х20Н80 Ø 0,6 мм 220 В 1 кВт
Диаметр нихромовой проволоки, мм0,6
Внешний диаметр спирали, мм6,2
Внутренний диаметр спирали, мм5,0
Мощность спирали, кВт1
Напряжение питания, вольт220

ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

Стоимость спиралей из нихрома формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема и сложности выполнения заказа

Диаметр нихрома для спирали - 0,6 мм

Внешний диаметр спирали - 6,2 мм

Внутренний диаметр спирали - 5,0 мм

Мощность - 1000 Вт

Напряжение - 220 вольт

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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Спираль из нихрома           

 

Каждый знает, что такое нихромовая спираль. Это нагревательный элемент в виде проволоки, свернутой винтом для компактного размещения.

Эта проволока изготавливается из нихрома – прецизионного сплава, главными компонентами которого являются никель и хром.

«Классический» состав этого сплава – никеля 80 %, хрома 20 %.

Композицией наименований этих металлов было образовано название, которым обозначается группа хромоникелевых сплавов – «нихром».

 

Самые известные марки нихрома – Х20Н80 и Х15Н60. Первый из них близок к «классике». Он содержит 72-73 % никеля и 20-23 % хрома.

Второй разработан с целью снижения стоимости и повышения обрабатываемости проволоки.

Содержание никеля и хрома в нем уменьшено – до 61 % и до 18 % соответственно. Но увеличено количество железа – 17-29 % против 1,5 у Х20Н80.

 

На базе этих сплавов были получены их модификации с более высокой живучестью и стойкостью к окислению при высокой температуре.

Это марки Х20Н80-Н (ВИ) и Х15Н60-Н (ВИ). Они применяются для нагревательных элементов, контактирующих с воздухом. Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации – от 1100 до 1220 °С

 

 

Стоимость спирали из нихрома рассчитывается индивидуально

 

Через форму Задать вопрос или электронную почту опишите подробно какие нихромовые спирали вам необходимы.

 

Укажите ТУ, прикрепите эскиз нагревательной спирали.

 

При отсутствии эскиза и ТУ укажите марку и диаметр нихрома, длину, внутренний, внешний диаметр спирали.

 

Укажите длину концов (хвостиков) нихромовой спирали.

 

Желательно указать сколько витков было у сгоревшей спирали. Приветствуется фото где видно место установки спиралей.

 

Мощность нагревателя Вт, Напряжение 220 или 380 В.

 

Требуемое количество электрических спиралей. 

 

 

Практичное и мудрое решение

 

На практике редко кто занимается самостоятельной навивкой проволоки для резистора или нагревателя.

Проще купить нихромовую спираль с требуемыми параметрами и при необходимости отделить от нее нужное количество витков.

 

Для этого стоит обратиться в компанию ПАРТАЛ, которая с 1995 года является крупным поставщиком прецизионных сплавов, в том числе проволоки нихромовой, ленты и нихромовых спиралей для нагревателей.

 

Наша компания способна полностью снять вопрос о том, где купить нихромовую спираль, поскольку мы готовы изготовить ее на заказ по эскизам и техническим условиям заказчика.

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