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Спираль нихромовая для тепловых пушек из проволоки Х20Н80 Ø 0,7 мм 220 В мощность 1,2 кВт

Спираль нихромовая для тепловых пушек из проволоки Х20Н80 Ø 0,7 мм 220 В мощность 1,2 кВт
Диаметр нихромовой проволоки, мм0,7
Внешний диаметр спирали, мм3
Внутренний диаметр спирали, мм4,4
Мощность спирали, кВт1,2
Напряжение питания, вольт220

ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

Стоимость спиралей из нихрома формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема и сложности выполнения заказа

Диаметр нихрома для спирали - 0,7 мм

Внешний диаметр спирали - 4,4 мм

Внутренний диаметр спирали - 3 мм

Мощность - 1,2 кВт

Напряжение - 220 вольт

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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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            Выбираем электрические тепловые пушки

 

Для получения достойного отопления в частном доме, гараже, пристройке или на строительной площадке, лучшим решением окажется использование электрической тепловой пушки, изготавливаемой в однофазном или трехфазном виде.
Для быта лучше использовать первые версии, мощность которых редко превышает 3 кВт. Этого считается более чем достаточно, поскольку данное оборудование при мощности в 1 кВт способно прогреть не менее 12 м² окружающего пространства. Если система ЦОС в квартире работает с недостаточной интенсивностью, то 1 кВт вполне хватит на прогрев не менее 36 м²!


Данные версии пушек могут иметь различные обогревательные элементы. Чаще всего в бюджетных моделях используются обогревательные элементы в виде нихромовой проволоки Марок Х20Н80, Х15Н60 , способной нагреваться до рабочей температуры 1100 °C. Но проволока раскаляется, испаряется и довольно быстро выходит из строя. Лучшими можно считать пушки с предустановленными ТЭНами, имеющими меньшую рабочую температуру нагрева (не более 200 °C), но ценными в плане долговечности.


В летнее время, как это ни странно звучит, данные пушки также окажутся востребованными в качестве простых и надежных вентиляторов – нужно только отключить обогревательный элемент!


Для производственных или строительных площадок лучше использовать пушки трехфазного исполнения. В советские времена для этих целей использовались мощные калориферы, имеющие свойство потреблять много энергии, поскольку они изготавливались в одноступенчатой конфигурации. В наше время электричество стоит дороже и лучше приобретать похожие версии пушек, но изготовленные в двухступенчатом виде. Как только температура в помещении повысится, включается другая ступень, гарантирующую работу на минимальном потреблении энергии, и пушка начинает работать в экономичном режиме.


Но если холода устанавливаются сильные, то приобретение одноступенчатого аналога также считается неплохим решением: если нужно прогреть помещение до комфортных 25-30 °C, то на это уйдет целый день и пушка, стоящая на порядок дешевле двухступенчатой версии, будет постоянно в режиме разогрева. И опять же, если нужно обеспечить вентиляцией рабочих в летнее время, то отключается нагревательный элемент, включается мощный вентилятор, и комфорт в жару будет гарантирован.

Спираль из нихрома

Каждый знает, что такое нихромовая спираль. Это нагревательный элемент в виде проволоки, свернутой винтом для компактного размещения.

Эта проволока изготавливается из нихрома – прецизионного сплава, главными компонентами которого являются никель и хром.

«Классический» состав этого сплава – никеля 80 %, хрома 20 %.

Композицией наименований этих металлов было образовано название, которым обозначается группа хромоникелевых сплавов – «нихром».

 

Самые известные марки нихрома – Х20Н80 и Х15Н60. Первый из них близок к «классике». Он содержит 72-73 % никеля и 20-23 % хрома.

Второй разработан с целью снижения стоимости и повышения обрабатываемости проволоки.

Содержание никеля и хрома в нем уменьшено – до 61 % и до 18 % соответственно. Но увеличено количество железа – 17-29 % против 1,5 у Х20Н80.

 

На базе этих сплавов были получены их модификации с более высокой живучестью и стойкостью к окислению при высокой температуре.

Это марки Х20Н80-Н (ВИ) и Х15Н60-Н (ВИ). Они применяются для нагревательных элементов, контактирующих с воздухом. Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации – от 1100 до 1220 °С

 

Практичное решение

 

На практике редко кто занимается самостоятельной навивкой проволоки для резистора или нагревателя.

Проще купить нихромовую спираль с требуемыми параметрами и при необходимости отделить от нее нужное количество витков.

 

Для этого стоит обратиться в компанию ПАРТАЛ, которая с 1995 года является крупным поставщиком прецизионных сплавов, в том числе проволоки нихромовой, ленты и нихромовых спиралей для нагревателей.

 

Наша компания способна полностью снять вопрос о том, где купить нихромовую спираль, поскольку мы готовы изготовить ее на заказ по эскизам и техническим условиям заказчика.

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