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В данной справочной таблице показана теоретическая масса одного метра нихромовой проволоки, ленты и тончайшей нихромовой нити

 

Фирма Партал спирали из нихрома

 

 Справочная таблица теоретической массы одного метра нихромовой проволоки, плотность 8,4 г/см3

Ø типоразмер мм

Плотность г/см

Площадь сечения мм2

Масса 1 м, кг

Нихромовая нить Ø 0,4

 8,4 0,126 0,001
Нихромовая нить Ø 0,5 8,4 0,196 0,002
Нихромовая нить Ø 0,6 8,4 0,283 0,002
Нихромовая нить Ø 0,7 8,4 0,385 0,003
Нихромовая нить Ø 0,8 8,4 0,503 0,004
Нихромовая нить Ø 0,9 8,4 0,636 0,005
Нихром проволока Ø 1,0 8,4 0,785 0,007
Нихром проволока Ø 1,2 8,4 1,13 0,009
Нихром проволока Ø 1,4 8,4 1,54 0,013
Нихром проволока Ø 1,5 8,4 1,77 0,015
Нихром проволока Ø 1,6 8,4 2,01 0,017
Нихром проволока Ø 1,8 8,4 2,54 0,021
Нихром проволока Ø 2,0 8,4 3,14 0,026
Нихром проволока Ø 2,2 8,4 3,8 0,032
Нихром проволока Ø 2,5 8,4 4,91 0,041
Нихром проволока Ø 2,6 8,4 5,31 0,045
Нихром проволока Ø 3,0 8,4 7,07 0,059
Нихром проволока Ø 3,2 8,4 8,04 0,068
Нихром проволока Ø 3,5 8,4 9,62 0,081
Нихром проволока Ø 3,6 8,4 10,2 0,086
Нихром проволока Ø 4,0 8,4 12,6 0,106
Нихром проволока Ø 4,5 8,4 15,9 0,134
Нихром проволока Ø 5,0 8,4 19,6 0,165
Нихром проволока Ø 5,5 8,4 23,74 0,199
Нихром проволока Ø 5,6 8,4 24,6 0,207
Нихром проволока Ø 6,0 8,4 28,26 0,237
Нихром проволока Ø 6,3 8,4 31,2 0,262
Нихром проволока Ø 7,0 8,4 38,5 0,323
Нихром проволока Ø 8,0 8,4 50,24 0,422
Нихром проволока Ø 9,0 8,4 63,59 0,534
Нихром проволока Ø 10,0 8,4 78,5 0,659

 

 Справочная таблица теоретической массы одного метра нихромовой леты, плотность 8,4 г/см3

 

Ø типоразмер мм

Плотность г/см

Площадь сечения мм2

Масса 1 м, кг

Нихромовая лента 1х6

 8,4 6 0,050
Нихромовая лента 1х10 8,4 10 0,084
Нихромовая лента 0,5x10  8,4 5 0,042
Нихромовая лента 1x15  8,4 15 0,126
Нихромовая лента 1,2x20  8,4 24 0,202
Нихромовая лента 1,5x15  8,4 22,5 0,189
Нихромовая лента 1,5x25 8,4 37,5 0,315
Нихромовая лента 2x15 8,4 30 0,252
Нихромовая лента 2x20  8,4 40 0,336 
Нихромовая лента 2x25  8,4 50 0,420 
Нихромовая лента 2x32 8,4 64 0,538 
Нихромовая лента 2x35  8,4 70 0,588 
Нихромовая лента 2x40 8,4 80 0,672 
Нихромовая лента 2,1х36  8,4 75,6 0,635 
Нихромовая лента 2,2х25 8,4  55 0,462 
Нихромовая лента 2,2х30 8,4 66 0,554 
Нихромовая лента 2,5х40 8,4 100 0,840 
Нихромовая лента 3х25  8,4 75 0,630 
Нихромовая лента 3х30  8,4 90 0,756 
Нихромовая лента 1,8х25 8,4 45 0,376 
Нихромовая лента 3,2х32 8,4 102,4 0,860 

 

Нихром продажа Самара

 
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21 декабря 2020