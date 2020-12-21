В данной справочной таблице показана теоретическая масса одного метра нихромовой проволоки, ленты и тончайшей нихромовой нити
Справочная таблица теоретической массы одного метра нихромовой проволоки, плотность 8,4 г/см3
|
Ø типоразмер мм
|
Плотность г/см3
|
Площадь сечения мм2
|
Масса 1 м, кг
|8,4
|0,126
|0,001
|Нихромовая нить Ø 0,5
|8,4
|0,196
|0,002
|Нихромовая нить Ø 0,6
|8,4
|0,283
|0,002
|Нихромовая нить Ø 0,7
|8,4
|0,385
|0,003
|Нихромовая нить Ø 0,8
|8,4
|0,503
|0,004
|Нихромовая нить Ø 0,9
|8,4
|0,636
|0,005
|Нихром проволока Ø 1,0
|8,4
|0,785
|0,007
|Нихром проволока Ø 1,2
|8,4
|1,13
|0,009
|Нихром проволока Ø 1,4
|8,4
|1,54
|0,013
|Нихром проволока Ø 1,5
|8,4
|1,77
|0,015
|Нихром проволока Ø 1,6
|8,4
|2,01
|0,017
|Нихром проволока Ø 1,8
|8,4
|2,54
|0,021
|Нихром проволока Ø 2,0
|8,4
|3,14
|0,026
|Нихром проволока Ø 2,2
|8,4
|3,8
|0,032
|Нихром проволока Ø 2,5
|8,4
|4,91
|0,041
|Нихром проволока Ø 2,6
|8,4
|5,31
|0,045
|Нихром проволока Ø 3,0
|8,4
|7,07
|0,059
|Нихром проволока Ø 3,2
|8,4
|8,04
|0,068
|Нихром проволока Ø 3,5
|8,4
|9,62
|0,081
|Нихром проволока Ø 3,6
|8,4
|10,2
|0,086
|Нихром проволока Ø 4,0
|8,4
|12,6
|0,106
|Нихром проволока Ø 4,5
|8,4
|15,9
|0,134
|Нихром проволока Ø 5,0
|8,4
|19,6
|0,165
|Нихром проволока Ø 5,5
|8,4
|23,74
|0,199
|Нихром проволока Ø 5,6
|8,4
|24,6
|0,207
|Нихром проволока Ø 6,0
|8,4
|28,26
|0,237
|Нихром проволока Ø 6,3
|8,4
|31,2
|0,262
|Нихром проволока Ø 7,0
|8,4
|38,5
|0,323
|Нихром проволока Ø 8,0
|8,4
|50,24
|0,422
|Нихром проволока Ø 9,0
|8,4
|63,59
|0,534
|Нихром проволока Ø 10,0
|8,4
|78,5
|0,659
Справочная таблица теоретической массы одного метра нихромовой леты, плотность 8,4 г/см3
|
Ø типоразмер мм
|
Плотность г/см3
|
Площадь сечения мм2
|
Масса 1 м, кг
|
Нихромовая лента 1х6
|8,4
|6
|0,050
|Нихромовая лента 1х10
|8,4
|10
|0,084
|Нихромовая лента 0,5x10
|8,4
|5
|0,042
|Нихромовая лента 1x15
|8,4
|15
|0,126
|Нихромовая лента 1,2x20
|8,4
|24
|0,202
|Нихромовая лента 1,5x15
|8,4
|22,5
|0,189
|Нихромовая лента 1,5x25
|8,4
|37,5
|0,315
|Нихромовая лента 2x15
|8,4
|30
|0,252
|Нихромовая лента 2x20
|8,4
|40
|0,336
|Нихромовая лента 2x25
|8,4
|50
|0,420
|Нихромовая лента 2x32
|8,4
|64
|0,538
|Нихромовая лента 2x35
|8,4
|70
|0,588
|Нихромовая лента 2x40
|8,4
|80
|0,672
|Нихромовая лента 2,1х36
|8,4
|75,6
|0,635
|Нихромовая лента 2,2х25
|8,4
|55
|0,462
|Нихромовая лента 2,2х30
|8,4
|66
|0,554
|Нихромовая лента 2,5х40
|8,4
|100
|0,840
|Нихромовая лента 3х25
|8,4
|75
|0,630
|Нихромовая лента 3х30
|8,4
|90
|0,756
|Нихромовая лента 1,8х25
|8,4
|45
|0,376
|Нихромовая лента 3,2х32
|8,4
|102,4
|0,860