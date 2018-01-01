Ковка и штамповка это процесс деформации металлической заготовки и два основных метода изготовления поковки

Этапы производства, технология изготовления поковки.

В настоящее время обработка металлов с помощью давления является наиболее распространенным и технически аргументированным методом получения заготовок, называемых поковками, которые в дальнейшем подвергаются механической обработке для достижения нужных размеров и форме детали.



Поковка – это промежуточная заготовка, полученная методом пластической деформации металла, особенность которой является ее сходство с будущей деталью или изделием по габаритным размерам и форме.





Процесс производства поковки проходит следующие фазы:

1.Резка проката различной конфигурации на необходимые размеры. Используемый прокат может иметь круглое, квадратное, прямоугольное и многоугольное сечения. Иногда допускается применение заготовки в виде специального профиля (уголок, двутавр, швеллер)



2.Процесс деформации метала.



3.Термическая обработка поковки (нормализация и отпуск)



4.Прием готовой поковки отделом технического контроля.





Методы, применяемые для изготовления поковки



Сегодня существует два основных метода получения поковки:



• Ковка – процесс деформации металлической заготовки, которая находится в пластическом состоянии и придания ей нужной формы путем воздействия ударной нагрузки бойков молота или пресса. К ковке также относят гибку, вытяжку, волочение. Отличительной особенностью ковки является то, что заготовка находится в свободном положении в процессе деформации, она не имеет четкой базировки. Припуск под обработку кованой поковки практически в 2 раза выше, чем у поковки полученной методом штамповки. На производстве ковку применяют только в мелкосерийном и единичном производстве двумя основными методами, это ручной или машинный.



• Штамповка – процесс деформации металлической исходной заготовки под давлением, протекающий с применением дополнительной оснастки (особого штампа). Процесс пластической деформации осуществляется в матрице штампа, форма которой полностью идентична изготовляемой поковке. Ударным элементом, оказывающим нагрузку, выступает пуансон.

Штамповка может быть выполнена с предварительным нагревом исходной заготовки, так и без него.

Штамповка, в отличие от ковки, имеет довольно высокую продуктивность, она не нуждается в высокой квалификации рабочих, а на выпуске поковка имеет более высокую точность размеров и малую шероховатость верхнего слоя. Однако применение штампов рационально только в серийном производстве, чтобы оправдать издержки на их высоко затратное изготовление.



