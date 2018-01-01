Цены на ПАНЧ-11 - Сварочная проволока для сварки чугуна без газа и флюса

№ Продукция Марка Назнчение Ø мм Цена руб/кг Розница до 10 кг Цена руб/кг Оптовая от 10 кг 1 Сварочная проволока ПАНЧ-11 Сварка чугуна 0,8 мм 6970 5170 2 Сварочная проволока ПАНЧ-11 Сварка чугуна 1,0 мм 6970 5170 3 Сварочная проволока ПАНЧ-11 Сварка чугуна 1,2 мм 6970 5170 4 Сварочная проволока ПАНЧ-11 Сварка чугуна 1,6 мм 6970 5170 5 Сварочная проволока ПАНЧ-11 Сварка чугуна 2,0 мм 6970 5170 6 Сварочная проволока ПАНЧ-11 Сварка чугуна 3,0 мм 6970 5170 7 Сварочная проволока ПАНЧ-11 Сварка чугуна 4,0 мм 6970 5170

Продажа ПАНЧ-11 метрами

№ Продукция Марка Назначение Ø мм Цена руб/1 метр 1 Сварочная проволока ПАНЧ-11 Сварка чугуна 0,8 мм 150 2 Сварочная проволока ПАНЧ-11 Сварка чугуна 1,0 мм 150 3 Сварочная проволока ПАНЧ-11 Сварка чугуна 1,2 мм 150

В Советские годы, в начале шестидесятых годов в институте электросварки имени Е.О. Патона (Борис Евгеньевич Патон - сын Евгения Оскаровича Патона - выдающийся украинский ученый в области сварки, металлургии и технологии металлов) был изобретен сплав ПАНЧ-11 на основе никеля, обладающий само защитными свойствами для сварки чугуна, это проволока малого диаметра 1,2 мм марка ПАНЧ-11 сплошного сечения.

Была поставлена задача, добиться сварки, наплавки чугуна без разогрева ремонтируемой детали. В любых доступных условиях. Как в ремонтных цехах, так и с выездом к ремонтируемой технике.

Данный вид сварки чугуна гарантирует высокую производительность и качество, дает колоссальную возможность восстанавливать самые разнообразные по сложности, размерам, форме чугунные детали. Важная особенность, после ремонта шов детали легко обрабатывается любым инструментом.

Сварка проволокой ПАНЧ 11 выполняется на постоянном токе прямой полярности без дополнительной защиты газом или флюсом.

Так как в состав проволоки ПАНЧ-11 введены специальные элементы, предотвращающие окисление сварочной ванны и способствующие формированию хорошего плотного шва.

Дуга отличается стабильностью, процесс протекает практически без разбрызгивания, сварку чугуна можно вести во всех пространственных положениях, металл шва характеризуется высокими механическими свойствами.

Силу сварочного тока, напряжение, вылет электродной проволоки и скорость сварки выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла. Чем толщина меньше, тем меньше величины всех других параметров сварки. Читать полностью