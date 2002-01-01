Купим ПАНЧ-11 никелевую сварочную проволоку для сварки чугуна

Сделка возможна при соблюдении нескольких условий

Расчет происходит только при поступлении сварочной проволоки ПАНЧ-11 на склад нашей организации г. Самара.



Доставка за счет продавца через транспортную компанию или транспортом продавца.



ПАНЧ-11 поступает на склад. Принимаем по весу, качеству. Крайне желательно сохранять на бухтах и катушках номер плавки, номер партии.



Бухты распаковываются. Тщательно проверяются.



Просим при отправке проверить качество никелевой проволоки ПАНЧ-11. Чтобы в бухте не было четырех и более концов.

Если такое присутствует, просьба подготовить бухту чтобы было только два конца. Проволока должна быть без коррозии, раковин, расслоения, одного диметра по всей длине.

Недопустимы: Наварка, сварка, пайка проволоки.



Проволока ПАНЧ-11 поступившая на катушках 100 % перематывается, на производстве нашего предприятия. Срок перемотки примерно 100 кг сутки, в зависимости от Ø проволоки.



Все поступившие металлы и сплавы проходят экспресс-анализ на химический состав анализатором металлов.

Если по марке остаются вопросы, берутся образцы длиной не более 7-10 см от каждой бухты на развернутый химический анализ. Срок взятия полного химического анализа не более суток.

Расчет происходит немедленно в первый рабочий банковский день, после прохождения всех пунктов обозначенных выше. Цена металла обсуждается с каждым продавцом индивидуально. Зависит от качества, объема, диаметра и ликвидности. Сделка сопровождается договором.

Сварка чугуна никелевой сварочной проволокой сплошного сечения ПАНЧ-11

Сварка чугуна - сложный и ответственный процесс, требующий специальных знаний и навыков. Если раньше в основном использовались электроды для сварки, то с появлением никелевой сварочной проволоки ПАНЧ-11 сварка стала более эффективной и надежной.

Проволока ПАНЧ-11 была разработана и изобретена в СССР в 1985 году. Она стала одной из самых популярных проволок для сварки чугуна. Главными разработчиками стали ученые и инженеры из Института Атомной Энергии, им. И. В. Курчатова. Эта проволока отличалась высокой прочностью и надежностью соединения.

Метод сварки с использованием ПАНЧ-11 заключается в сварке и наплавке чугуна на холодную, без разогрева и без применения газа и флюса. Данный метод позволяет сваривать и восстанавливать детали из чугуна, не подвергая их воздействию высоких температур. В процессе сварки на холодную проволокой ПАНЧ-11, никелевое покрытие проволоки плавится и сливается с основным металлом, образуя прочное соединение. Этот метод сварки позволяет добиться высокой прочности стыка, минимизировать деформацию материала и сократить необходимость последующей обработки сварного шва.

Для сварки никелевой проволокой ПАНЧ-11 необходимо использовать специальное оборудование. В качестве сварочных аппаратов для этой проволоки широко используются инверторные аппараты. Они обладают рядом преимуществ: высокая стабильность сварочного тока, возможность регулировки параметров сварки, компактность и надежность. Однако, марки сварочных аппаратов могут различаться в зависимости от производителя и модели. Важно выбирать аппарат, который наиболее подходит для конкретных задач сварки чугуна.

Плюсы ПАНЧ-11:

1. Высокая прочность и надежность соединения.

2. Минимизация деформации материала и сокращение последующей обработки.

3. Сварка на холодную позволяет избегать разогрева и сохранять целостность изделия.

4. Эффективность и экономичность использования проволоки.

Минусы ПАНЧ-11:

1. Ограниченное применение только для сварки чугуна.

2. Необходимость в специальном оборудовании и навыках сварщика.

3. Высокая стоимость никелевой проволоки.

Сварка чугуна никелевой сварочной проволокой ПАНЧ-11 является важным и перспективным направлением в металлургии. Она позволяет соединять и восстанавливать изделия из чугуна без применения высоких температур, придаёт им высокую стабильность и надежность. Этот метод сварки подходит для широкого спектра задач, связанных с чугуном, и он продолжает развиваться и совершенствоваться для удовлетворения потребностей промышленных предприятий.