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Продукция из прецизионных сплавов: Нихром. Спирали нихромовые. Сварочная проволока ПАНЧ-11 для сварки чугуна. Жаропрочные стали

Нихромовая проволока, лента, нить Х20Н80, Х15Н60
Нихромовая проволока, лента, нить Х20Н80, Х15Н60(89)
ПАНЧ-11 сварочная проволока для сварки чугуна
ПАНЧ-11 сварочная проволока для сварки чугуна(13)
Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60
Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60(94)
Жаропрочная, жаростойкая сварочная проволока
Жаропрочная, жаростойкая сварочная проволока(32)
Медно-никелевые, никелевые - термоэлектродные сплавы
Медно-никелевые, никелевые - термоэлектродные сплавы(6)
Жаропрочный, жаростойкий, коррозионностойкий лист
Жаропрочный, жаростойкий, коррозионностойкий лист(9)
 

 

 

Уважаемые клиенты!

В связи с нестабильной экономической ситуацией, плавающим курсом валют, с непредсказуемой  динамикой цен LME,  вынуждены постоянно корректировать цены на товары.

Иногда возникают ситуации, когда цена на сайте несколько отличается от итоговой стоимости товара.

При повторном контакте менеджер по продажам сообщит Вам точную цену интересующего Вас товара.

Зафиксировать цену Вы можете при 100% предоплате.

Надеемся на Ваше понимание!

 

прецизионные сплавы

 

Предлагаем прецизионные сплавы с высоким электрическим сопротивлением - Нихромовая проволока, лента, нить, спирали из нихрома, никелевая сварочная проволока ПАНЧ-11. Легированные, медно-никелевые, термоэлектродные, жаропрочные стали

 

 

Желая снизить отпускные цены, мы проводим гибкую ценовую политику. Согласно которой цена варьируется не только от состояния рынка в целом, но и от многих других ценообразующих факторов по конкретной сделке, таких как объема заказа, долгосрочности работы, планомерности и условий поставки, срока оплаты и т.д.

 

Для общего представления о уровне наших цен представляем Вам цены усредненные, приведены без скидок и премий, соответственно, могут являться только предметом общего представления о ценах. 

 

Купить металлы и сплавы в компании ПАРТАЛ всегда выгодно.

 

Металлопрокат соответствует качеству и марке.

Прозрачная схема расчетов.

Полный пакет документов (договор, акты).

 

Попробуйте сделать заказ прямо с сайта. Для этого нужно только заполнить все графы заявки. В любом случае с Вами свяжутся наши менеджеры.

При Вашем желании Вам будет отправлен счет на оплату.

 

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ

 
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ, Н80ХЮД-ВИ от 0,01 до 0,09 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ, Н80ХЮД-ВИ от 0,01 до 0,09 мм ГОСТ 8803-89
★★★★☆
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Никелевая сварочная проволока сплошного сечения ПАНЧ-11 диаметр 0,8 мм Форма выпуска - катушка
ЦЕНА УКАЗАНА ОПТОВАЯ ЗА 1 КГ...
Никелевая сварочная проволока сплошного сечения ПАНЧ-11 диаметр 0,8 мм Форма выпуска - катушка
★★★★☆
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Монель - Медно-никелевая проволока НМЖМц 28-2,5-1,5 - от 0,3 до 5,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ПРОВОЛОК...
Монель - Медно-никелевая проволока НМЖМц 28-2,5-1,5 - от 0,3 до 5,0 мм
★★★★★
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Жаропрочный лист 20Х23Н18 (ЭИ417) от 1,0 до 30,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочный лист 20Х23Н18 (ЭИ417) от 1,0 до 30,0 мм
★★★★☆
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Производим нихромовые спирали по (ТУ) и эскизам заказчика из проволоки нихромовой Х20Н80, Х15Н60
СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ ИХ НИХРОМА Р...
Производим нихромовые спирали по (ТУ) и эскизам заказчика из проволоки нихромовой Х20Н80, Х15Н60
★★★★★
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Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН78Т (ЭИ435) ГОСТ 5632-72. от 1,0 до 10,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН78Т (ЭИ435) ГОСТ 5632-72. от 1,0 до 10,0 мм
★★★★☆
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Константан - Медно-никелевая проволока МНМц 40-1,5 - от 0,3 до 5,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ПРОВОЛОК...
Константан - Медно-никелевая проволока МНМц 40-1,5 - от 0,3 до 5,0 мм
★★★★☆
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Жаропрочный лист ХН78Т (ЭИ435) от 1,0 до 30,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРО...
Жаропрочный лист ХН78Т (ЭИ435) от 1,0 до 30,0 мм
★★★★☆
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Сварочная проволока для сварки чугуна ПАНЧ-11 диаметр 1,0 мм Форма выпуска - катушка (позиция под заказ от 10 кг)
ЦЕНА УКАЗАНА ОПТОВАЯ ЗА 1 КГ...
Сварочная проволока для сварки чугуна ПАНЧ-11 диаметр 1,0 мм Форма выпуска - катушка (позиция под заказ от 10 кг)
★★★★☆
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Хит
Комплект нихромовых спиралей для тандыра малого 0,7-1,0 м - мощность 3,6-4 кВт; 7-7,5 кВт из нихрома Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ ДЛЯ ТА...
Комплект нихромовых спиралей для тандыра малого 0,7-1,0 м - мощность 3,6-4 кВт; 7-7,5 кВт из нихрома Х20Н80
★★★★★
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Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,02 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,02 мм ГОСТ 8803-89
★★★★☆
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Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 1,2 мм ГОСТ 5632-72
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 1,2 мм ГОСТ 5632-72
★★★★☆
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Хит
Проволока сварочная ПАНЧ-11 диаметр 1,2 мм Форма выпуска – бухта. Имеем возможность (под заказ) намотать на катушку
ЦЕНА УКАЗАНА ОПТОВАЯ ЗА 1 КГ...
Проволока сварочная ПАНЧ-11 диаметр 1,2 мм Форма выпуска – бухта. Имеем возможность (под заказ) намотать на катушку
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Жаропрочный лист ХН70Ю (ЭИ652) от 1,0 до 30,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочный лист ХН70Ю (ЭИ652) от 1,0 до 30,0 мм
★★★★★
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Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,03 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,03 мм ГОСТ 8803-89
★★★★☆
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Хит
Комплект нихромовых спиралей для тандыра большого 1,0-1,2 м - мощность 4-4,5 кВт; 8-9 кВт из нихрома Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ ДЛЯ ТА...
Комплект нихромовых спиралей для тандыра большого 1,0-1,2 м - мощность 4-4,5 кВт; 8-9 кВт из нихрома Х20Н80
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Новинка
Сварочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 1,5 мм ГОСТ 5632-72 (позиция под заказ от 5 кг)
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Сварочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 1,5 мм ГОСТ 5632-72 (позиция под заказ от 5 кг)
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Константан - МНМц 40-1,5 диаметр 1,2 мм - действует акция
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ПРОВОЛОК...
Константан - МНМц 40-1,5 диаметр 1,2 мм - действует акция
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Копель - Медно-никелевая проволока МНМц 43-0,5 - от 0,3 до 5,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ПРОВОЛОК...
Копель - Медно-никелевая проволока МНМц 43-0,5 - от 0,3 до 5,0 мм
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Жаропрочный лист ХН60ВТ (ЭИ868) от 1,0 до 30,0 мм
ЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИСТ ХН60ВТ (ЭИ86...
Жаропрочный лист ХН60ВТ (ЭИ868) от 1,0 до 30,0 мм
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Сварочная проволока ПАНЧ-11 диаметр 1,6 мм Форма выпуска – бухта (позиция под заказ от 10 кг)
ЦЕНА УКАЗАНА ОПТОВАЯ ЗА 1 КГ...
Сварочная проволока ПАНЧ-11 диаметр 1,6 мм Форма выпуска – бухта (позиция под заказ от 10 кг)
★★★★☆
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Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 1,6 мм ГОСТ 5632-72
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 1,6 мм ГОСТ 5632-72
★★★★☆
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Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,04 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,04 мм ГОСТ 8803-89
★★★★☆
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Нихромовая спираль для камерной печи сопротивления. 28 кВт диаметр 5,0 мм марка нихрома Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Нихромовая спираль для камерной печи сопротивления. 28 кВт диаметр 5,0 мм марка нихрома Х20Н80
★★★★★
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Сварочная проволока ПАНЧ-11 диаметр 2,0 мм Форма выпуска – бухта (позиция под заказ от 10 кг)
ЦЕНА УКАЗАНА ОПТОВАЯ ЗА 1 КГ...
Сварочная проволока ПАНЧ-11 диаметр 2,0 мм Форма выпуска – бухта (позиция под заказ от 10 кг)
★★★☆☆
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Алюмель - Никелевая термоэлектродная проволока НМцАК 2-2-1 - от 0,15 до 10,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ПРОВОЛОК...
Алюмель - Никелевая термоэлектродная проволока НМцАК 2-2-1 - от 0,15 до 10,0 мм
★★★★☆
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Жаропрочный лист ХН68ВМТЮК-ВД (ЭП693-ВД) от 1,0 до 30,0 мм
ЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИСТ ХН68ВМТЮК-ВД ...
Жаропрочный лист ХН68ВМТЮК-ВД (ЭП693-ВД) от 1,0 до 30,0 мм
★★★★★
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Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,05 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,05 мм ГОСТ 8803-89
★★★★★
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Нихромовая спираль для печи сопротивления. 6 кВт диаметр 3,0 мм марка нихрома Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Нихромовая спираль для печи сопротивления. 6 кВт диаметр 3,0 мм марка нихрома Х20Н80
★★★★★
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Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 1,8 мм ГОСТ 5632-72
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 1,8 мм ГОСТ 5632-72
★★★☆☆
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Сварочная проволока ПАНЧ-11 диаметр 3,0 мм Форма выпуска – бухта (позиция под заказ от 10 кг)
ЦЕНА УКАЗАНА ОПТОВАЯ ЗА 1 К...
Сварочная проволока ПАНЧ-11 диаметр 3,0 мм Форма выпуска – бухта (позиция под заказ от 10 кг)
★★★☆☆
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Хромель - Никелевая термоэлектродная проволока НХ 9,5 - от 0,3 до 5,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ПРОВОЛОК...
Хромель - Никелевая термоэлектродная проволока НХ 9,5 - от 0,3 до 5,0 мм
★★★★★
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Жаропрочный лист ХН77ТЮР (ЭИ437Б) от 1,0 до 30,0 мм
ЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИСТ ХН77ТЮР (ЭИ4...
Жаропрочный лист ХН77ТЮР (ЭИ437Б) от 1,0 до 30,0 мм
★★★★★
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Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,06 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,06 мм ГОСТ 8803-89
★★★★☆
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Нихромовая спираль 1,5 кВт диаметр 0,7 мм из проволоки нихромовой марка Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Нихромовая спираль 1,5 кВт диаметр 0,7 мм из проволоки нихромовой марка Х20Н80
★★★★★
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Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН78Т (ЭИ435) диаметр 2,0 мм ГОСТ 5632-72
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН78Т (ЭИ435) диаметр 2,0 мм ГОСТ 5632-72
★★★★★
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Сварочная проволока ПАНЧ-11 диаметр 4,0 мм Форма выпуска – бухта (позиция под заказ от 10 кг)
ЦЕНА УКАЗАНА ОПТОВАЯ ЗА 1 КГ...
Сварочная проволока ПАНЧ-11 диаметр 4,0 мм Форма выпуска – бухта (позиция под заказ от 10 кг)
★★★☆☆
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Жаропрочный лист ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ) от 1,0 до 30,0 мм
ЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИСТ ХН50ВМТЮБ-ВИ...
Жаропрочный лист ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ) от 1,0 до 30,0 мм
★★★★★
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Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,07 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,07 мм ГОСТ 8803-89
★★★★☆
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Спираль нихромовая 1,4 кВт диаметр 0,7 мм из нихрома марка Х20Н80-Н
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Спираль нихромовая 1,4 кВт диаметр 0,7 мм из нихрома марка Х20Н80-Н
★★★★★
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Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН78Т (ЭИ435) диаметр 2,5 мм ГОСТ 5632-72
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН78Т (ЭИ435) диаметр 2,5 мм ГОСТ 5632-72
★★★★☆
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Жаропрочный лист ХН45МВТЮБР-ИД (ЭП718-ИД) от 1,0 до 30,0 мм
ЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИСТ ХН45МВТЮБР-ИД...
Жаропрочный лист ХН45МВТЮБР-ИД (ЭП718-ИД) от 1,0 до 30,0 мм
★★★★★
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Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,08 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,08 мм ГОСТ 8803-89
★★★★☆
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Нихромовая спираль для конвекционной сушильной печи (сопротивления) 1 кВт диаметр 0,7 мм из нихрома марка Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Нихромовая спираль для конвекционной сушильной печи (сопротивления) 1 кВт диаметр 0,7 мм из нихрома марка Х20Н80
★★★★★
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Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН78Т (ЭИ435) диаметр 3,0 мм ГОСТ 5632-72
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН78Т (ЭИ435) диаметр 3,0 мм ГОСТ 5632-72
★★★★★
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Продажа в розницу: Сварочная проволока ПАНЧ-11 (для сварки чугуна) диаметр 0,8 мм
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (ОТ 1 ДО 5 КГ...
Продажа в розницу: Сварочная проволока ПАНЧ-11 (для сварки чугуна) диаметр 0,8 мм
★★★★☆
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Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,09 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ диаметр 0,09 мм ГОСТ 8803-89
★★★★☆
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Спираль нихромовая для промышленного тепловентилятора 5 кВт диаметр 1,0 мм из нихрома марка Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Спираль нихромовая для промышленного тепловентилятора 5 кВт диаметр 1,0 мм из нихрома марка Х20Н80
★★★★★
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Предлагаем к продаже ПАНЧ-11 в розницу Ø 1,0 мм - Самозащитная никелевая сварочная проволока для сварки чугуна
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПАНЧ-11 (ОТ 1...
Предлагаем к продаже ПАНЧ-11 в розницу Ø 1,0 мм - Самозащитная никелевая сварочная проволока для сварки чугуна
★★★★☆
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Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 3,5 мм ГОСТ 5632-72
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 3,5 мм ГОСТ 5632-72
★★☆☆☆
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Нихромовая нить Н80ХЮД-ВИ от 0,01 до 0,09 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Н80ХЮД-ВИ от 0,01 до 0,09 мм ГОСТ 8803-89
★★★★☆
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Хит
Продажа в розницу никелевой сварочной проволоки ПАНЧ-11 сплошного сечения диаметром 1,2 мм
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (ОТ 1 ДО 5 КГ...
Продажа в розницу никелевой сварочной проволоки ПАНЧ-11 сплошного сечения диаметром 1,2 мм
★★★★★
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Нихромовая спираль для печей сопротивления. 9 кВт диаметр 2,0 мм марка нихрома Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Нихромовая спираль для печей сопротивления. 9 кВт диаметр 2,0 мм марка нихрома Х20Н80
★★★★★
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Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 4,0 мм ГОСТ 5632-72
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 4,0 мм ГОСТ 5632-72
★★★★☆
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Предлагаем купить ПАНЧ 11 в микро розницу Ø 0,8 мм метрами (цена 1 м - --- руб.)
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 МЕТР СВАРО...
Предлагаем купить ПАНЧ 11 в микро розницу Ø 0,8 мм метрами (цена 1 м - --- руб.)
★★★★☆
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Спираль для шаурмы нихромовая 2,0 кВт диаметр нихрома 1,0 мм марка Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ ДЛЯ ША...
Спираль для шаурмы нихромовая 2,0 кВт диаметр нихрома 1,0 мм марка Х20Н80
★★★★☆
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Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 4,5 мм ГОСТ 5632-72
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 4,5 мм ГОСТ 5632-72
★★★☆☆
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Нихромовая нить Н80ХЮД-ВИ диаметр 0,04 мм ГОСТ 8803-89
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая нить Н80ХЮД-ВИ диаметр 0,04 мм ГОСТ 8803-89
★★★★☆
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Хит
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 5,0 мм ГОСТ 5632-72
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 5,0 мм ГОСТ 5632-72
★★★★★
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н от 0,1 до 0,5 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВО...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н от 0,1 до 0,5 мм ГОСТ 12766.1-90
★★★★☆
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Реализуем в микро-розницу ПАНЧ-11 метрами Ø 1,0 мм (цена за 1 метр - ---- руб.)
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 МЕТР СВАР...
Реализуем в микро-розницу ПАНЧ-11 метрами Ø 1,0 мм (цена за 1 метр - ---- руб.)
★★★★☆
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Нагревательный элемент для сушильной печи 1,2 кВт диаметр 0,5 мм из нихрома марка Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Нагревательный элемент для сушильной печи 1,2 кВт диаметр 0,5 мм из нихрома марка Х20Н80
★★★★☆
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Хит
Продаем ПАНЧ-11 диаметром 1,2 мм метрами с доставкой по РФ (цена одного метра - --- руб.)
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 МЕТР СВАР...
Продаем ПАНЧ-11 диаметром 1,2 мм метрами с доставкой по РФ (цена одного метра - --- руб.)
★★★★★
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Нагревательный элемент для электропечи сопротивления (ЭПС) 4 кВт диаметр нихрома 1,8 мм марка Х20Н80
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Нагревательный элемент для электропечи сопротивления (ЭПС) 4 кВт диаметр нихрома 1,8 мм марка Х20Н80
★★★★★
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Новинка
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 6,0 мм ГОСТ 5632-72 (позиция под заказ от 10 кг)
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧ...
Жаропрочная проволока ХН78Т (ЭИ435) диаметр 6,0 мм ГОСТ 5632-72 (позиция под заказ от 10 кг)
★★☆☆☆
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,12 мм ГОСТ 12766.1-90
СТОИМОСТЬ ПРИВЕДЕНА ЗА КИЛОГР...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,12 мм ГОСТ 12766.1-90
★★★★★
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Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 от 1,0 до 10,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 от 1,0 до 10,0 мм
★★★★★
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,2 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,2 мм ГОСТ 12766.1-90
★★★★★
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Нагревательный элемент - спираль нихромовая 1,5 кВт диаметр нихрома 0,8 мм марка Х20Н80
ЦЕНА СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАН...
Нагревательный элемент - спираль нихромовая 1,5 кВт диаметр нихрома 0,8 мм марка Х20Н80
★★★★☆
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,3 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,3 мм ГОСТ 12766.1-90
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Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 диаметр 1,2 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 диаметр 1,2 мм
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Спираль нагревательная из нихромовой проволоки Х20Н80 мощность 400 Вт диаметр нихрома 0,4 мм
ЦЕНА СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАН...
Спираль нагревательная из нихромовой проволоки Х20Н80 мощность 400 Вт диаметр нихрома 0,4 мм
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,4 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,4 мм ГОСТ 12766.1-90
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Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 диаметр 1,6 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 диаметр 1,6 мм
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Изготовим спирали нихромовые по вашему заказу: марка нихрома Х20Н80 диаметр проволоки 3,0 мм мощность спирали 20 кВт
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Изготовим спирали нихромовые по вашему заказу: марка нихрома Х20Н80 диаметр проволоки 3,0 мм мощность спирали 20 кВт
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,5 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,5 мм ГОСТ 12766.1-90
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Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 диаметр 1,8 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Жаропрочная проволока, (сварочная) ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 диаметр 1,8 мм
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Спираль нихромовая для сушилки чайного листа мощность 850 Вт марка нихрома Х20Н80 диаметр 1,0 мм
ЦЕНА СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАН...
Спираль нихромовая для сушилки чайного листа мощность 850 Вт марка нихрома Х20Н80 диаметр 1,0 мм
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н от 0,6 до 0,9 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н от 0,6 до 0,9 мм ГОСТ 12766.1-90
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Высоколегированная жаропрочная проволока ХН70Ю (ЭИ-652) ГОСТ 5632-72 диаметр 2,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Высоколегированная жаропрочная проволока ХН70Ю (ЭИ-652) ГОСТ 5632-72 диаметр 2,0 мм
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Спираль нагревательная из нихрома марка Х20Н80 диаметр 2,0 мм мощность 6 кВт
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Спираль нагревательная из нихрома марка Х20Н80 диаметр 2,0 мм мощность 6 кВт
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,7 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,7 мм ГОСТ 12766.1-90
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Нихромовая спираль: марка нихрома Х20Н80 диаметр проволоки 4,0 мм мощность спирали 19 кВт
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Нихромовая спираль: марка нихрома Х20Н80 диаметр проволоки 4,0 мм мощность спирали 19 кВт
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Высоколегированная жаропрочная проволока ХН70Ю (ЭИ-652) ГОСТ 5632-72 диаметр 2,5 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Высоколегированная жаропрочная проволока ХН70Ю (ЭИ-652) ГОСТ 5632-72 диаметр 2,5 мм
★★★★☆
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,8 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,8 мм ГОСТ 12766.1-90
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Проволока высоколегированная жаропрочная ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 диаметр 3,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Проволока высоколегированная жаропрочная ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 диаметр 3,0 мм
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Электрическая нихромовая спираль: Марка нихрома Х20Н80 диаметр проволоки 2,5 мм мощность спирали 5 кВт
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Электрическая нихромовая спираль: Марка нихрома Х20Н80 диаметр проволоки 2,5 мм мощность спирали 5 кВт
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,9 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 0,9 мм ГОСТ 12766.1-90
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Производим спирали нихромовые любой сложности: на фото спираль нагрева 4 кВт из нихрома Х20Н80 Ø 3,0 мм
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Производим спирали нихромовые любой сложности: на фото спираль нагрева 4 кВт из нихрома Х20Н80 Ø 3,0 мм
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Проволока высоколегированная жаропрочная ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 диаметр 3,5 мм
СТОИМОСТЬ ЖАРОПРОЧНОЙ ПРОВОЛОК...
Проволока высоколегированная жаропрочная ХН70Ю (ЭИ652) ГОСТ 5632-72 диаметр 3,5 мм
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н от 1,0 до 1,9 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н от 1,0 до 1,9 мм ГОСТ 12766.1-90
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Проволока высоколегированная жаропрочная ХН70Ю ГОСТ 5632-72 диаметр 4,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Проволока высоколегированная жаропрочная ХН70Ю ГОСТ 5632-72 диаметр 4,0 мм
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Изготовим спираль нихромовую для стекловаренной печи по вашим параметрам: марка нихрома Х20Н80 диаметр проволоки 2,2 мм мощность спирали 8 кВт
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Изготовим спираль нихромовую для стекловаренной печи по вашим параметрам: марка нихрома Х20Н80 диаметр проволоки 2,2 мм мощность спирали 8 кВт
★★★★☆
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 1,2 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 1,2 мм ГОСТ 12766.1-90
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Спираль электрическая из нихромовой проволоки диаметром 1,8 мм марка нихрома Х20Н80. Мощность спирали из нихрома 4,5 кВт напряжение 220 В
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Спираль электрическая из нихромовой проволоки диаметром 1,8 мм марка нихрома Х20Н80. Мощность спирали из нихрома 4,5 кВт напряжение 220 В
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Проволока ХН70Ю для печей сопротивления как нагревательный элемент Ø 4,5 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Проволока ХН70Ю для печей сопротивления как нагревательный элемент Ø 4,5 мм
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Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 1,4 мм ГОСТ 12766.1-90
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВ...
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 1,4 мм ГОСТ 12766.1-90
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Проволока жаропрочная высоколегированная ХН70Ю ГОСТ 5632-72 диаметр 5,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Проволока жаропрочная высоколегированная ХН70Ю ГОСТ 5632-72 диаметр 5,0 мм
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Спираль для муфельной закалочной печи из нихромовой проволоки Х20Н80 диаметр нихрома 1,2 мм мощность спирали 2,5 кВт
ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАН...
Спираль для муфельной закалочной печи из нихромовой проволоки Х20Н80 диаметр нихрома 1,2 мм мощность спирали 2,5 кВт
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Жаропрочная высоколегированная проволока ХН70Ю ГОСТ 5632-72 диаметр 6,0 мм
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ ЖАРОПРОЧН...
Жаропрочная высоколегированная проволока ХН70Ю ГОСТ 5632-72 диаметр 6,0 мм
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