Продукция из прецизионных сплавов: Нихром. Спирали нихромовые. Сварочная проволока ПАНЧ-11 для сварки чугуна. Жаропрочные стали

Уважаемые клиенты!

В связи с нестабильной экономической ситуацией, плавающим курсом валют, с непредсказуемой динамикой цен LME, вынуждены постоянно корректировать цены на товары.

Иногда возникают ситуации, когда цена на сайте несколько отличается от итоговой стоимости товара.

При повторном контакте менеджер по продажам сообщит Вам точную цену интересующего Вас товара.

Зафиксировать цену Вы можете при 100% предоплате.

Надеемся на Ваше понимание!

Желая снизить отпускные цены, мы проводим гибкую ценовую политику. Согласно которой цена варьируется не только от состояния рынка в целом, но и от многих других ценообразующих факторов по конкретной сделке, таких как объема заказа, долгосрочности работы, планомерности и условий поставки, срока оплаты и т.д.

Для общего представления о уровне наших цен представляем Вам цены усредненные, приведены без скидок и премий, соответственно, могут являться только предметом общего представления о ценах.

Купить металлы и сплавы в компании ПАРТАЛ всегда выгодно.

Металлопрокат соответствует качеству и марке.

Прозрачная схема расчетов.

Полный пакет документов (договор, акты).

Попробуйте сделать заказ прямо с сайта. Для этого нужно только заполнить все графы заявки. В любом случае с Вами свяжутся наши менеджеры.

При Вашем желании Вам будет отправлен счет на оплату.

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ