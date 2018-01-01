Расчёт и таблица электрического сопротивления нихромовой проволоки, ленты и нити (марка Х20Н80) Ом/м по диаметру и ширине
Значения электрического сопротивления 1 м нихромовой проволоки Х20Н80 (Ом/м) по диаметру
Значения электрического сопротивления 1 м нихромовой ленты Х20Н80 (Ом/м) по ширине и толщине
|
Размер мм
|
Площадь мм2
|
Сопротивление нихрома лента Ом/м
|
Нихромовая лента 0,1х20
|2
|0,55
|Нихромовая лента 0,2х60
|12
|0,092
|Нихромовая лента 0,3x2
|0,6
|1,833
|Нихромовая лента 0,3x250
|75
|0,015
|Нихромовая лента 0,3x400
|120
|0,009
|Нихромовая лента 0,5x6
|3
|0,367
|Нихромовая лента 0,5x8
|4
|0,275
|Нихромовая лента 1,0x6
|6
|0,183
|Нихромовая лента 1,0x10
|10
|0,11
|Нихромовая лента 1,5x10
|15
|0,073
|Нихромовая лента 1,0x15
|15
|0,073
|Нихромовая лента 1,5x15
|22,5
|0,049
|Нихромовая лента 1,0x20
|20
|0,055
|Нихромовая лента 1,2x20
|24
|0,046
|Нихромовая лента 2,0х20
|40
|0,028
|Нихромовая лента 2,0х25
|50
|0,022
|Нихромовая лента 2,0x40
|80
|0,014
|Нихромовая лента 2,5х20
|50
|0,022
|Нихромовая лента 3,0х20
|60
|0,018
|Нихромовая лента 3,0х30
|90
|0,012
|Нихромовая лента 3,0х40
|120
|0.009
|Нихромовая лента 3,2х40
|128
|0,009