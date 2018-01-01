Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60 Расчет сопротивление нихрома Ом/м

Расчёт и таблица электрического сопротивления нихромовой проволоки, ленты и нити (марка Х20Н80) Ом/м по диаметру и ширине

 

Значения электрического сопротивления 1 м нихромовой проволоки Х20Н80 (Ом/м) по диаметру 

Ø типоразмер мм

Сопротивление нихрома проволока (теория) Ом/м
Нихромовая нить Ø 0,01 13000
Нихромовая нить Ø 0,02 3340
Нихромовая нить Ø 0,03 1510
Нихромовая нить Ø 0,04 852
Нихромовая нить Ø 0,05 546
Нихромовая нить Ø 0,06 379
Нихромовая нить Ø 0,07 279
Нихромовая нить Ø 0,08 214
Нихромовая нить Ø 0,09 169

Нихромовая нить Ø 0,1

 137
Нихромовая нить Ø 0,2 34,60
Нихромовая нить Ø 0,3 15,71
Нихромовая нить Ø 0,4 8,75
Нихромовая нить Ø 0,5 5,60
Нихромовая нить Ø 0,6 3,93
Нихромовая нить Ø 0,7 2,89
Нихромовая нить Ø 0,8 2,2
Нихромовая нить Ø 0,9 1,70
Нихромовая проволока Ø 1,0 1.40
Нихромовая проволока Ø 1,2 0,97
Нихромовая проволока Ø 1,5 0,62
Нихромовая проволока Ø 2,0 0.35
Нихромовая проволока Ø 2,2  0,31
Нихромовая проволока Ø 2,5 0,22
Нихромовая проволока Ø 3,0 0,16
Нихромовая проволока Ø 3,5 0,11
Нихромовая проволока Ø 4,0 0,087
Нихромовая проволока Ø 4,5 0,069
Нихромовая проволока Ø 5,0 0,056
Нихромовая проволока Ø 5,5 0,046
Нихромовая проволока Ø 6,0 0,039
Нихромовая проволока Ø 6,5 0,0333
Нихромовая проволока Ø 7,0 0,029
Нихромовая проволока Ø 7,5 0,025
Нихромовая проволока Ø 8,0 0,022
Нихромовая проволока Ø 8,5 0,019
Нихромовая проволока Ø 9,0 0,017
Нихромовая проволока Ø 10,0 0,014

 

Значения электрического сопротивления 1 м нихромовой ленты Х20Н80 (Ом/м) по ширине и толщине 

 Размер мм

Площадь мм

Сопротивление нихрома лента Ом/м

Нихромовая лента 0,1х20

 2 0,55
Нихромовая лента 0,2х60 12  0,092
Нихромовая лента 0,3x2 0,6  1,833
Нихромовая лента 0,3x250 75  0,015
Нихромовая лента 0,3x400 120 0,009
Нихромовая лента 0,5x6 3 0,367
Нихромовая лента 0,5x8 4 0,275
Нихромовая лента 1,0x6 6 0,183
Нихромовая лента 1,0x10 10 0,11
Нихромовая лента 1,5x10 15 0,073
Нихромовая лента 1,0x15 15 0,073
Нихромовая лента 1,5x15 22,5 0,049
Нихромовая лента 1,0x20 20 0,055
Нихромовая лента 1,2x20 24 0,046
Нихромовая лента 2,0х20 40 0,028
Нихромовая лента 2,0х25 50 0,022
Нихромовая лента  2,0x40 80 0,014
Нихромовая лента 2,5х20 50 0,022
Нихромовая лента 3,0х20 60 0,018
Нихромовая лента 3,0х30 90 0,012
Нихромовая лента 3,0х40 120 0.009
Нихромовая лента 3,2х40 128 0,009

 

Top.Mail.Ru