Нихромовая проволока Х20Н80, Х15Н60: Основное применение - как Нагревательный элемент. Свойства, характеристики химический состав. Цена

Нихромовая проволока и нить

Компания ПАРТАЛ предлагает качественный Российский продукт – Проволоку, ленту, нить из нихромового сплава, который обладает высоким уровнем сопротивления к электрическому току.

Данная характеристика прецизионного сплава дает возможность активно применяться при производстве резистивных элементов.

Широко используются нихромовая проволока и нить в электротехнических, технологических, бытовых, промышленных, медицинских, лабораторных изделиях.

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В ассортименте компании присутствуют самые используемые марки Х20Н80, Х15Н60, Х15Н60-ВИ

Марки

Сочетание никеля и хрома в сплаве дает высокую тугоплавкость и коррозионную стойкость производным.

Состав химических элементов марок регулируется стандартом ГОСТ 10994-74. Широкое применение получили марки Х20Н80 и Х15Н60. Используются и такие сплавы нихрома: Х20Н80-Н, Х15Н60-Н, Х20Н80-ВИ, Х15Н60-ВИ.

В маркировку сплавов закладывается информация о наличии химического элемента – обозначается буковой, а также массовая доля металла в сплаве – шифруется цифрой.

Обозначение ВИ свидетельствует о том, что продукт производился особым способом. В процессе плавки применялся вакуумно-индукционный метод плавления.

Обозначение Н предусматривает наличие циркония, как дополнительного элемента, повышающего стойкость сплава. Данный компонент увеличивает прочность нагревателя. При воздействии высоких температур придает продукту надежности и как следствие повышает стоимость данной марки.

В качестве примера, приводим следующую расшифровку нихромов:

Х20Н80 – содержание хрома – 20-23%, никеля – около 80%;

Х15Н60 – в своем составе имеет хрома – 15-18% и никеля – около 60%.

Каждый сплав обладает резистивной способностью, вследствие деформации кристаллической решетки металлов, которая приводит к задержанию электрического тока.

Свойства нихрома

В силу, своей пластичности нихром дает возможность волочить из него проволоку различных диаметров вплоть до нихромовой нити.

Из проволоки навивать электрические спирали нагрева.

Также производить нихромовую ленту, для промышленных печей сопротивления, круги, листы, полосы.

Физические характеристики следующие:

рабочая температура – 800-1200 градусов;

удельное сопротивление нихрома электрическому току – 1,05 – 1,4 Ом*мм2/м (учитывается марка сплава);

температура плавления – 1400 градусов;

температурный коэффициент сопротивления – (0,1—0,25)*10−3 К−1;

коэффициент теплопроводности – 11,3 Вт/(м*К);

удельная теплоемкость – 450 Дж/(кг*К) при 25 °C;

предел прочности при растяжении – 0,65 - 0,70 ГПа;

показатель линейного теплового расширения – 14*10−6 K−1;

плотность – 8200-8500 кг/м³.

При воздействии больших температур на смесь металлов, жаропрочность материала позволяет выдержать нагрузку без серьезных искажений.

Дополнительную жаростойкость обеспечивает наличие оксидной пленки, которая возникает на хромоникелевых сплавах и обладает большой плотностью. Придает нихромовой проволоке надежную коррозионную стойкость для работы в различных агрессивных средах.

Наименьший коэффициент линейного расширения гарантирует нихромовым спиралям не обвисать в термических печах при самых критических температурах.

Безусловная эффективность нихрома определяется его высоким сопротивлением электрическому току.

Производство

Все технологические процессы регулируются стандартами ГОСТ 12766.1-90 и ГОСТ 8803-89.

Производство нихромовой проволоки проводится в рамках технологической протяжки при обработке давлением.

Процесс не предусматривает дополнительного подогрева исходного материала - холоднотянутая проволока.

Применение

В силу своей прецизионности, а особенно, высокой электрической сопротивляемости, сплав находит соответствующие сферы использования.

Проволока нихромовая широко применяется в производственных процессах. Из нее изготавливают спиральные нагреватели электропечей сопротивления.

Не подвергают изоляции нагревательные элементы в плавильных, закалочных печах с высокой температурой.

Изолируют нихромовые спирали в случае необходимости, когда нужен нагреватель, низких температур.

Широко задействована проволока нихромовая в изготовлении многих промышленных и бытовых приборах нагрева.

Также используют как нагревательные и режущие элементы в упаковочных ножах. В сфере быта, в станках для резки оргстекла, пенопласта, для термообработки керамики. В электронных сигаретах – как нить испарителя.

В качестве использования элемента сопротивления в приборах, применяется следующий регламент ГОСТа 12766.1-90, где нихром Х20Н80-Н, Х15Н60-Н пойдет для трубчатых электрических нагревателей (ТЭН), а также огромного списка нагревательных элементов.

Из нити нихромой делают медицинский шовный материал, изготавливают струны. Используется при фигурной резке разных материалов. Используется в электропечах с небольшой мощностью.

Лента нихромовая применяется в узлах сопротивления, пусковых реостатах, в блоках резисторов. Ее включают в производство бытовых и промышленных электронагревательных приборов.

Спираль нихромовая применяется в качестве нагревательного элемента, а также как материал для сопротивлений электрическому току в узлах, в различной электротехнике.

В зависимости от сечения, диаметра и марки определяется сопротивление нихрома электрическому току. Так как это самое важное физическое свойств, Ом сопротивление всегда можно рассчитать по формуле: R = ρ * l / S, где

R – активное сопротивление току (Ом);

ρ – удельное электросопротивление (Ом*мм);

l – длина проводника (мм);

S – площадь сечения (мм2).

Исходя, из значений электрического сопротивления 1 метра нихромовой проволоки и нити отмечается, что с увеличением диаметра – показатели Ом сопротивления уменьшаются.

Эту информацию смотрите в табличной сводке, в которой приведены цифровые значения для ряда марок сплава из нихрома и фехраля, разбитых по диметрам.

Кому интересно перейдите по ссылке. Номинальные значения электрического сопротивления 1 м проволоки.

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