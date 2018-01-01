Нихромовая проволока спецразмер диаметром 2,2 мм марка Х20Н80, Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

Свойства нихромовой спирали в значительной степени определяются хромом и никелем.
Эти элементы обеспечивают ей высокую жаропрочность, пластичность, устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных сред.
Удельное электрическое сопротивление него позволяет эффективно использовать нихром в электропечах, работающих при очень высоких температурах, а также в печах для обжига и сушки.
Его применяют в качестве нагревательного элемента, резисторов и реостатов.
Нихром является улучшенным вариантом хромоникелевой жаропрочной стали и обладает выдающейся жаростойкостью благодаря наличию прочной защитной пленки из оксида хрома (Cr2O3).
Эта пленка имеет температуру плавления, превышающую температуру самого сплава, и хорошо справляется с периодическими нагревами и охлаждениями.
Нихром — это сплав, который был разработан американским металлургом Альбертом Маршем в начале XX века.
В 1905 году он запатентовал состав, состоящий из 80% никеля и 20% хрома, который стал основным материалом для нагревательных элементов.
К настоящему времени существует множество разновидностей нихрома — более 10, каждая из которых содержит дополнительные компоненты, такие как марганец, цирконий, железо, кремний, титан и алюминий.
Эти добавки изменяют различные свойства сплава, включая тугоплавкость, пластичность и электрическое сопротивление.
Наиболее известные марки нихрома для производства нагревательных спиралей — это Х20Н80 и Х15Н60.
Сплав Х20Н80 способен выдерживать температуры до 1200°C и имеет высокое электрическое сопротивление.
Его использование требует специального оборудования для сваривания, так как металл трудно поддается этой операции. Сплав Х15Н60 отличается высокой гибкостью и применяется в точных электрических приборах.
Нихромовые спирали широко используются в различных устройствах для быстрого нагрева, таких как утюги, плиты, котлы и тостеры.
Некоторые из них имеют защитную оболочку, а другие выступают в виде открытой спирали.
Найти готовую нихромовую спираль в продаже может быть сложно, поэтому обычно рекомендуется заказывать спирали или проволоку у специализированных компаний или изготавливать самостоятельно.