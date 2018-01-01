Нихромовая проволока спецразмер диаметром 2,2 мм марка Х20Н80, Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

Доля (Ni) в них составляет до 78,8%, (Cr) около 21%. Помимо этих двух базовых компонентов нихром содержит титан (Ti), марганец (Mn), алюминий (Al), железо (Fe).

Наиболее распространенными сплавами этой категории является нихром марок Х15Н60 и Х20Н80.

Область применения нихрома во многом обусловлена высокими качествами составных компонентов - никеля и хрома.

Свойства нихромовой спирали в значительной степени определяются хромом и никелем.

Эти элементы обеспечивают ей высокую жаропрочность, пластичность, устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных сред.

Удельное электрическое сопротивление него позволяет эффективно использовать нихром в электропечах, работающих при очень высоких температурах, а также в печах для обжига и сушки.

Его применяют в качестве нагревательного элемента, резисторов и реостатов.

Нихром является улучшенным вариантом хромоникелевой жаропрочной стали и обладает выдающейся жаростойкостью благодаря наличию прочной защитной пленки из оксида хрома (Cr2O3).

Эта пленка имеет температуру плавления, превышающую температуру самого сплава, и хорошо справляется с периодическими нагревами и охлаждениями.

Нихром — это сплав, который был разработан американским металлургом Альбертом Маршем в начале XX века.

В 1905 году он запатентовал состав, состоящий из 80% никеля и 20% хрома, который стал основным материалом для нагревательных элементов.

К настоящему времени существует множество разновидностей нихрома — более 10, каждая из которых содержит дополнительные компоненты, такие как марганец, цирконий, железо, кремний, титан и алюминий.

Эти добавки изменяют различные свойства сплава, включая тугоплавкость, пластичность и электрическое сопротивление.

Наиболее известные марки нихрома для производства нагревательных спиралей — это Х20Н80 и Х15Н60.

Сплав Х20Н80 способен выдерживать температуры до 1200°C и имеет высокое электрическое сопротивление.

Его использование требует специального оборудования для сваривания, так как металл трудно поддается этой операции. Сплав Х15Н60 отличается высокой гибкостью и применяется в точных электрических приборах.

Нихромовые спирали широко используются в различных устройствах для быстрого нагрева, таких как утюги, плиты, котлы и тостеры.

Некоторые из них имеют защитную оболочку, а другие выступают в виде открытой спирали.

Найти готовую нихромовую спираль в продаже может быть сложно, поэтому обычно рекомендуется заказывать спирали или проволоку у специализированных компаний или изготавливать самостоятельно.