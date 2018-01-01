Цены на нихром - проволока, лента, нить марок Х20Н80, Х15Н60, Х20Н80-ВИ
|№
|Материал
|Продукция
|Марка
|Диаметр мм
|Цена руб/кг
|1
|Нихром
|Нить
|Х20Н80-ВИ
|0,01
|57000
|2
|Нихром
|Нить
|Х20Н80-ВИ
|0,02
|57000
|3
|Нихром
|Нить
|Х20Н80-ВИ
|0,03
|57000
|4
|Нихром
|Нить
|Х20Н80-ВИ
|0,04
|57000
|5
|Нихром
|Нить
|Х20Н80-ВИ
|0,05
|57000
|6
|Нихром
|Нить
|Х20Н80-ВИ
|0,06
|57000
|7
|Нихром
|Нить
|Х20Н80-ВИ
|0,07
|57000
|8
|Нихром
|Нить
|Х20Н80-ВИ
|0,08
|57000
|9
|Нихром
|Нить
|Х20Н80-ВИ
|0,09
|57000
|10
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|0,1
|3700
|11
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|0,2
|3700
|12
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|0,3
|3700
|13
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|0,4
|3700
|14
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|0,5
|3700
|15
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|0,6
|3500
|16
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|0,7
|3500
|17
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|0,8
|3500
|18
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|0,9
|3500
|19
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|1,0
|2970
|20
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|1,2
|2970
|21
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|1,3
|2970
|22
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|1,4
|2970
|23
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|1,5
|2970
|24
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|1,6
|2970
|25
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|1,7
|2970
|26
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|1,8
|2970
|27
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|1,9
|2970
|28
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|1,0
|2760
|29
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|2,2
|2760
|30
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|2,5
|2760
|31
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|3,0
|2760
|32
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|3,5
|2760
|33
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|4,0
|2760
|34
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|4,5
|2760
|35
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|5,0
|2760
|36
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|5,5
|2760
|37
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|6,0
|2760
|38
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|6,3
|2760
|39
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|7,0
|2760
|40
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|7,5
|2760
|41
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|8,0
|2760
|42
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|9,0
|2760
|43
|Нихром
|Проволока
|Х20Н80
|10,0
|2760
|44
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|1,0х10
|2760
|45
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|1,0х15
|2760
|46
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|1,0х20
|2760
|47
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|1,5х15
|2760
|48
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|1,5х20
|2760
|49
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|2,0х20
|2760
|50
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|2,0х25
|2760
|52
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|2,0х30
|2760
|53
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|3,0х20
|2760
|54
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|3,0х25
|2760
|55
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|3,0х30
|2760
|56
|Нихром
|Лента
|Х20Н80
|3,0х40
|2760
|57
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|0,1
|3300
|58
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|0,2
|3300
|59
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|0,3
|3300
|60
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|0,4
|3300
|61
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|0,5
|3300
|62
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|0,6
|2800
|63
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|0,7
|2800
|64
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|0,8
|2800
|65
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|0,9
|2800
|66
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|1,0
|2700
|67
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|1,2
|2700
|68
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|1,4
|2700
|69
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|1,5
|2700
|70
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|1,6
|2700
|71
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|1,8
|2700
|72
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|2,0
|2670
|73
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|2,5
|2670
|74
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|3,0
|2670
|75
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|3,5
|2670
|76
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|4,0
|2670
|77
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|4,5
|2670
|78
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|5,0
|2670
|79
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|5,5
|2670
|80
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|6,0
|2670
|81
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|6,3
|2670
|81
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|7,0
|2670
|83
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|7,5
|2670
|84
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|8,0
|2670
|85
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|9,0
|2670
|86
|Нихром
|Проволока
|Х15Н60
|10,0
|2670
|87
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|1,0х10
|2670
|88
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|1,0х15
|2670
|89
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|1,0х20
|2670
|90
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|1,5х15
|2670
|91
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|1,5х20
|2670
|92
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|2,0х20
|2670
|93
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|2,0х25
|2670
|94
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|2,0х30
|2670
|95
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|3,0х20
|2670
|96
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|3,0х25
|2670
|97
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|3,0х30
|2670
|98
|Нихром
|Лента
|Х15Н60
|3,0х40
|2670