Вы здесь: Каталог Нихромовая проволока, лента, нить Х20Н80, Х15Н60 Цена нихром

Цены на нихром - проволока, лента, нить марок Х20Н80, Х15Н60, Х20Н80-ВИ

 

Нихром купить

 

Материал Продукция Марка Диаметр мм Цена руб/кг
1 Нихром Нить Х20Н80-ВИ 0,01 57000
2 Нихром Нить Х20Н80-ВИ 0,02 57000
3 Нихром Нить Х20Н80-ВИ 0,03 57000
4 Нихром Нить Х20Н80-ВИ 0,04 57000
5 Нихром Нить Х20Н80-ВИ 0,05 57000
6 Нихром Нить Х20Н80-ВИ 0,06 57000
7 Нихром Нить Х20Н80-ВИ 0,07 57000
8 Нихром Нить Х20Н80-ВИ 0,08 57000
9 Нихром Нить Х20Н80-ВИ 0,09 57000
10 Нихром Проволока Х20Н80 0,1 3700
11 Нихром Проволока Х20Н80 0,2 3700
12 Нихром Проволока Х20Н80 0,3 3700
13 Нихром Проволока Х20Н80 0,4 3700
14 Нихром Проволока Х20Н80 0,5 3700
15 Нихром Проволока Х20Н80 0,6 3500
16 Нихром Проволока Х20Н80 0,7 3500
17 Нихром Проволока Х20Н80 0,8 3500
18 Нихром Проволока Х20Н80 0,9 3500
19 Нихром Проволока Х20Н80 1,0 2970
20 Нихром Проволока Х20Н80  1,2 2970
21 Нихром Проволока Х20Н80 1,3 2970
22 Нихром Проволока Х20Н80 1,4 2970
23 Нихром Проволока Х20Н80 1,5 2970
24 Нихром Проволока Х20Н80 1,6 2970
25 Нихром Проволока Х20Н80 1,7 2970
26 Нихром Проволока Х20Н80 1,8 2970
27 Нихром Проволока Х20Н80 1,9 2970
28 Нихром Проволока Х20Н80 1,0 2760
29 Нихром Проволока Х20Н80 2,2 2760
30 Нихром Проволока Х20Н80 2,5 2760
31 Нихром Проволока Х20Н80 3,0 2760
32 Нихром Проволока Х20Н80 3,5 2760
33 Нихром Проволока Х20Н80 4,0 2760
34 Нихром Проволока Х20Н80 4,5 2760
35 Нихром Проволока Х20Н80 5,0 2760
36 Нихром Проволока Х20Н80 5,5 2760
37 Нихром Проволока Х20Н80 6,0 2760
38 Нихром Проволока Х20Н80 6,3 2760
39 Нихром Проволока Х20Н80 7,0 2760
40 Нихром Проволока Х20Н80 7,5 2760
41 Нихром Проволока Х20Н80 8,0 2760
42 Нихром Проволока Х20Н80 9,0 2760
43 Нихром Проволока Х20Н80 10,0 2760
44 Нихром Лента Х20Н80 1,0х10 2760
45 Нихром Лента Х20Н80 1,0х15 2760
46 Нихром Лента Х20Н80 1,0х20 2760
47 Нихром Лента Х20Н80 1,5х15 2760
48 Нихром Лента Х20Н80 1,5х20 2760
49 Нихром Лента Х20Н80 2,0х20 2760
50 Нихром Лента Х20Н80 2,0х25 2760
52 Нихром Лента Х20Н80 2,0х30 2760
53 Нихром Лента Х20Н80 3,0х20 2760
54 Нихром Лента Х20Н80 3,0х25 2760
55 Нихром Лента Х20Н80 3,0х30 2760
56 Нихром Лента Х20Н80 3,0х40 2760
57 Нихром Проволока Х15Н60 0,1 3300
58 Нихром Проволока Х15Н60 0,2 3300
59 Нихром Проволока Х15Н60 0,3 3300
60 Нихром Проволока Х15Н60 0,4 3300
61 Нихром Проволока Х15Н60 0,5 3300
62 Нихром Проволока Х15Н60 0,6 2800
63 Нихром Проволока Х15Н60 0,7 2800
64 Нихром Проволока Х15Н60 0,8 2800
65 Нихром Проволока Х15Н60 0,9 2800
66 Нихром Проволока Х15Н60 1,0 2700
67 Нихром Проволока Х15Н60 1,2 2700
68 Нихром Проволока Х15Н60 1,4 2700
69 Нихром Проволока Х15Н60 1,5 2700
70 Нихром Проволока Х15Н60 1,6 2700
71 Нихром Проволока Х15Н60 1,8 2700
72 Нихром Проволока Х15Н60 2,0 2670
73 Нихром Проволока Х15Н60 2,5 2670
74 Нихром Проволока Х15Н60 3,0 2670
75 Нихром Проволока Х15Н60 3,5 2670
76 Нихром Проволока Х15Н60 4,0 2670
77 Нихром Проволока Х15Н60 4,5 2670
78 Нихром Проволока Х15Н60 5,0 2670
79 Нихром Проволока Х15Н60 5,5 2670
80 Нихром Проволока Х15Н60 6,0 2670
81 Нихром Проволока Х15Н60 6,3 2670
81 Нихром Проволока Х15Н60 7,0 2670
83 Нихром Проволока Х15Н60 7,5 2670
84 Нихром Проволока Х15Н60 8,0 2670
85 Нихром Проволока Х15Н60 9,0 2670
86 Нихром Проволока Х15Н60 10,0 2670
87 Нихром Лента Х15Н60 1,0х10 2670
88 Нихром Лента Х15Н60 1,0х15 2670
89 Нихром Лента Х15Н60 1,0х20 2670
90 Нихром Лента Х15Н60 1,5х15 2670
91 Нихром Лента Х15Н60 1,5х20 2670
92 Нихром Лента Х15Н60 2,0х20 2670
93 Нихром Лента Х15Н60 2,0х25 2670
94 Нихром Лента Х15Н60 2,0х30 2670
95 Нихром Лента Х15Н60 3,0х20 2670
96 Нихром Лента Х15Н60 3,0х25 2670
97 Нихром Лента Х15Н60 3,0х30 2670
98 Нихром Лента Х15Н60 3,0х40 2670

 

 

 

Нихромовая нить Х20Н80-ВИ
Нихромовая нить Х20Н80-ВИ
Нихромовая проволока катушка
Нихромовая проволока катушка
Нихромовая проволока бухта
Нихромовая проволока бухта
Нихромовая лента Х20Н80, Х15Н60
Нихромовая лента Х20Н80, Х15Н60