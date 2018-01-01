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Сплав с высоким электрическим сопротивлением это Нихром. Свойства, хим. состав марки, применение. Продукция - Нихромовые нагревательные элементы

 

Cплав с высоким электрическим сопротивлением Нихром

 

Нихром это прецизионный сплав - основа никель 55-78% и хром 15-23%

Прецизионными называются металлические высоколегированные сплавы, которые отличаются точным химическим составом и расчетными физико-механическими параметрами. К этой большой группе материалов относится нихром. Отличается высоким сопротивлением и повышенной температурой плавления. Это свойство способствует тому, что нихромовая проволока активно применяется в электрических нагревателях разной мощности.

 
В этом разделе клиент может ознакомиться с описанием и видами данного материала, его характеристиками, сферами применения.


Общее описание

 
Нихром представляет собой сплав из:


•    Ni, в процентном соотношении на объем 55-78%;
•    Mn - 1,5%;
•    Cr - 15-23%.


Остальной объем сплава занимает Fe.

 

При объемной плотности 8200-8500 кг/м3, сплав имеет показатель температуры плавления в диапазоне до 1400 градусов. Удельное сопротивление Нихрома на погонный метр находится в пределах 1-1,1х10-6 Ом·м

 

Сплав отличается рабочей температурой - вплоть до 1100 градусов. Нихром сохраняет механическую прочность на уровне 0,65-0,7 ГПа (растяжение). Никель-хромовый сплав с указанными параметрами применяется для тепловых источников:


•    Электропечей сопротивления;
•    бытовых и технических плит;
•    паяльного оборудования;
•    воздушных обогревателей и т.д.

 

Благодаря своим свойствам материал активно используется в точных лабораторных установках. 

 

Изобретение


•    Специалисты американской фирмы Driver-Harris Company впервые разработали и создали сплав на основе Никель Хрома в 1905 году. Возглавлял разработки ученый, металлург Альберт Лерой Марш. После этого началась нихромовая эра нагревателей, что привело к созданию международной классификации этого сплава. 

 

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Физические параметры
 

Характеристики указаны в следующей таблице:

 

Параметр Тип сплава
Х20Н80 Х15Н60

Плотность, г/см3

 8,4 8,2

Порог плавления

 1400 ℃ 1390 ℃

Удельное сопротивление

 1-1,1х10-6 Ом на м

Удельная теплоемкость, кДж/кг·К 

 0,44 0,46

Твердость, НВ

 140-150

Магнитные свойства

 осутствуют присутствуют

 

Теплоемкость Нихрома указана при температуре 25 градусов. 

 

Марки


Распространенными и востребованными в промышленности считаются две марки сплава: Х20Н80, Х15Н60. Пример расшифровки:


•    Х – Хром;
•    20 – процентное содержание Хрома в сплаве;
•    Н – Никель;
•    80 – процентное содержание Никеля. 


Также в сплав могут вводить вспомогательные присадки на основе Циркония. В обозначении добавляют индекс Н.

В некоторых случаях, производитель вводит в название индекс метода производства Нихрома. Например, «-ВИ» означает индукционную плавку под глубоким вакуумом.

 

Какие преимущества и недостатки Нихрома


Выделим наиболее значимые плюсы:


•    сопротивление Нихрома на порядок выше других материалов;
•    жаростойкость, способность сохранять прочность при нагреве;
•    неплохие показатели механической стойкости;
•    пластичен, свариваем, хорошо обрабатывается;
•    стойкий к неупругой деформации при нагреве больше 400 градусов из-за высокого давления (крипоустойчивость);
•    отсутствие магнитных свойств.


К недостаткам материала относятся:


•    большая цена Нихрома;
•    порог рабочей температуры ниже, чем в схожих материалах.


Производство Нихрома достаточно трудоемкое и энергозатратное, что сказывается на его цене. 

 

Сферы применения материала

 

Сплав активно применяется в нагревателях промышленного, бытового и лабораторного классов. Спираль нихромовая используется в качестве основного теплоэлемента в электропечах сопротивления высокой степени нагрева, сушильных аппаратах. Благодаря свойствам материала его можно применять во всех устройствах, где требуется контролируемый нагрев. 


Например, сплав Х20Н80 используется в высокотемпературных электрических печах сопротивления промышленного масштаба. Марку рекомендуется применять для тех устройств, где требования к надежности выше обычных.

 
Сферы использования Х15Н60 аналогичные. Кроме этого, сплав данной марки активно применяется при создании электроники, а также электронных компонентов. На основе Х15Н60 создают резисторы разного класса мощности.

 

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Продукция 

 

Сплав выпускается в виде: 


•    проволоки разного калибра;
•    нить нихромовая;
•    лента.


Для некоторых задач выпускаются круглые заготовки и прутки. Лента нихромовая, а также фольга преимущественно применяется при производстве термоэлементов плит и печей. Ее компактная форма позволяет создавать большие нагревательные площади без существенного увеличения габаритов установки. 


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