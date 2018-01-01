Сплав с высоким электрическим сопротивлением это Нихром. Свойства, хим. состав марки, применение. Продукция - Нихромовые нагревательные элементы

Нихром это прецизионный сплав - основа никель 55-78% и хром 15-23%

Прецизионными называются металлические высоколегированные сплавы, которые отличаются точным химическим составом и расчетными физико-механическими параметрами. К этой большой группе материалов относится нихром. Отличается высоким сопротивлением и повышенной температурой плавления. Это свойство способствует тому, что нихромовая проволока активно применяется в электрических нагревателях разной мощности.



В этом разделе клиент может ознакомиться с описанием и видами данного материала, его характеристиками, сферами применения.



Общее описание



Нихром представляет собой сплав из:



• Ni, в процентном соотношении на объем 55-78%;

• Mn - 1,5%;

• Cr - 15-23%.



Остальной объем сплава занимает Fe.

При объемной плотности 8200-8500 кг/м3, сплав имеет показатель температуры плавления в диапазоне до 1400 градусов. Удельное сопротивление Нихрома на погонный метр находится в пределах 1-1,1х10-6 Ом·м

Сплав отличается рабочей температурой - вплоть до 1100 градусов. Нихром сохраняет механическую прочность на уровне 0,65-0,7 ГПа (растяжение). Никель-хромовый сплав с указанными параметрами применяется для тепловых источников:



• Электропечей сопротивления;

• бытовых и технических плит;

• паяльного оборудования;

• воздушных обогревателей и т.д.

Благодаря своим свойствам материал активно используется в точных лабораторных установках.

Изобретение



• Специалисты американской фирмы Driver-Harris Company впервые разработали и создали сплав на основе Никель Хрома в 1905 году. Возглавлял разработки ученый, металлург Альберт Лерой Марш. После этого началась нихромовая эра нагревателей, что привело к созданию международной классификации этого сплава.

Физические параметры



Характеристики указаны в следующей таблице:

Параметр Тип сплава Х20Н80 Х15Н60 Плотность, г/см3 8,4 8,2 Порог плавления 1400 ℃ 1390 ℃ Удельное сопротивление 1-1,1х10-6 Ом на м Удельная теплоемкость, кДж/кг·К 0,44 0,46 Твердость, НВ 140-150 Магнитные свойства осутствуют присутствуют

Теплоемкость Нихрома указана при температуре 25 градусов.

Марки



Распространенными и востребованными в промышленности считаются две марки сплава: Х20Н80, Х15Н60. Пример расшифровки:



• Х – Хром;

• 20 – процентное содержание Хрома в сплаве;

• Н – Никель;

• 80 – процентное содержание Никеля.



Также в сплав могут вводить вспомогательные присадки на основе Циркония. В обозначении добавляют индекс Н.

В некоторых случаях, производитель вводит в название индекс метода производства Нихрома. Например, «-ВИ» означает индукционную плавку под глубоким вакуумом.

Какие преимущества и недостатки Нихрома



Выделим наиболее значимые плюсы:



• сопротивление Нихрома на порядок выше других материалов;

• жаростойкость, способность сохранять прочность при нагреве;

• неплохие показатели механической стойкости;

• пластичен, свариваем, хорошо обрабатывается;

• стойкий к неупругой деформации при нагреве больше 400 градусов из-за высокого давления (крипоустойчивость);

• отсутствие магнитных свойств.



К недостаткам материала относятся:



• большая цена Нихрома;

• порог рабочей температуры ниже, чем в схожих материалах.



Производство Нихрома достаточно трудоемкое и энергозатратное, что сказывается на его цене.

Сферы применения материала

Сплав активно применяется в нагревателях промышленного, бытового и лабораторного классов. Спираль нихромовая используется в качестве основного теплоэлемента в электропечах сопротивления высокой степени нагрева, сушильных аппаратах. Благодаря свойствам материала его можно применять во всех устройствах, где требуется контролируемый нагрев.



Например, сплав Х20Н80 используется в высокотемпературных электрических печах сопротивления промышленного масштаба. Марку рекомендуется применять для тех устройств, где требования к надежности выше обычных.



Сферы использования Х15Н60 аналогичные. Кроме этого, сплав данной марки активно применяется при создании электроники, а также электронных компонентов. На основе Х15Н60 создают резисторы разного класса мощности.





Продукция

Сплав выпускается в виде:



• проволоки разного калибра;

• нить нихромовая;

• лента.



Для некоторых задач выпускаются круглые заготовки и прутки. Лента нихромовая, а также фольга преимущественно применяется при производстве термоэлементов плит и печей. Ее компактная форма позволяет создавать большие нагревательные площади без существенного увеличения габаритов установки.



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