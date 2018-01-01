Сплав с высоким электрическим сопротивлением это Нихром. Свойства, хим. состав марки, применение. Продукция - Нихромовые нагревательные элементы
Нихром это прецизионный сплав - основа никель 55-78% и хром 15-23%
Прецизионными называются металлические высоколегированные сплавы, которые отличаются точным химическим составом и расчетными физико-механическими параметрами. К этой большой группе материалов относится нихром. Отличается высоким сопротивлением и повышенной температурой плавления. Это свойство способствует тому, что нихромовая проволока активно применяется в электрических нагревателях разной мощности.
В этом разделе клиент может ознакомиться с описанием и видами данного материала, его характеристиками, сферами применения.
Общее описание
Нихром представляет собой сплав из:
• Ni, в процентном соотношении на объем 55-78%;
• Mn - 1,5%;
• Cr - 15-23%.
Остальной объем сплава занимает Fe.
При объемной плотности 8200-8500 кг/м3, сплав имеет показатель температуры плавления в диапазоне до 1400 градусов. Удельное сопротивление Нихрома на погонный метр находится в пределах 1-1,1х10-6 Ом·м
Сплав отличается рабочей температурой - вплоть до 1100 градусов. Нихром сохраняет механическую прочность на уровне 0,65-0,7 ГПа (растяжение). Никель-хромовый сплав с указанными параметрами применяется для тепловых источников:
• Электропечей сопротивления;
• бытовых и технических плит;
• паяльного оборудования;
• воздушных обогревателей и т.д.
Благодаря своим свойствам материал активно используется в точных лабораторных установках.
Изобретение
• Специалисты американской фирмы Driver-Harris Company впервые разработали и создали сплав на основе Никель Хрома в 1905 году. Возглавлял разработки ученый, металлург Альберт Лерой Марш. После этого началась нихромовая эра нагревателей, что привело к созданию международной классификации этого сплава.
Физические параметры
Характеристики указаны в следующей таблице:
|Параметр
|Тип сплава
|Х20Н80
|Х15Н60
|
Плотность, г/см3
|8,4
|8,2
|
Порог плавления
|1400 ℃
|1390 ℃
|
Удельное сопротивление
|1-1,1х10-6 Ом на м
|
Удельная теплоемкость, кДж/кг·К
|0,44
|0,46
|
Твердость, НВ
|140-150
|
Магнитные свойства
|осутствуют
|присутствуют
Теплоемкость Нихрома указана при температуре 25 градусов.
Марки
Распространенными и востребованными в промышленности считаются две марки сплава: Х20Н80, Х15Н60. Пример расшифровки:
• Х – Хром;
• 20 – процентное содержание Хрома в сплаве;
• Н – Никель;
• 80 – процентное содержание Никеля.
Также в сплав могут вводить вспомогательные присадки на основе Циркония. В обозначении добавляют индекс Н.
В некоторых случаях, производитель вводит в название индекс метода производства Нихрома. Например, «-ВИ» означает индукционную плавку под глубоким вакуумом.
Какие преимущества и недостатки Нихрома
Выделим наиболее значимые плюсы:
• сопротивление Нихрома на порядок выше других материалов;
• жаростойкость, способность сохранять прочность при нагреве;
• неплохие показатели механической стойкости;
• пластичен, свариваем, хорошо обрабатывается;
• стойкий к неупругой деформации при нагреве больше 400 градусов из-за высокого давления (крипоустойчивость);
• отсутствие магнитных свойств.
К недостаткам материала относятся:
• большая цена Нихрома;
• порог рабочей температуры ниже, чем в схожих материалах.
Производство Нихрома достаточно трудоемкое и энергозатратное, что сказывается на его цене.
Сферы применения материала
Сплав активно применяется в нагревателях промышленного, бытового и лабораторного классов. Спираль нихромовая используется в качестве основного теплоэлемента в электропечах сопротивления высокой степени нагрева, сушильных аппаратах. Благодаря свойствам материала его можно применять во всех устройствах, где требуется контролируемый нагрев.
Например, сплав Х20Н80 используется в высокотемпературных электрических печах сопротивления промышленного масштаба. Марку рекомендуется применять для тех устройств, где требования к надежности выше обычных.
Сферы использования Х15Н60 аналогичные. Кроме этого, сплав данной марки активно применяется при создании электроники, а также электронных компонентов. На основе Х15Н60 создают резисторы разного класса мощности.
Продукция
Сплав выпускается в виде:
• проволоки разного калибра;
• нить нихромовая;
• лента.
Для некоторых задач выпускаются круглые заготовки и прутки. Лента нихромовая, а также фольга преимущественно применяется при производстве термоэлементов плит и печей. Ее компактная форма позволяет создавать большие нагревательные площади без существенного увеличения габаритов установки.
Купить нихром и продукцию на его основе можно в нашей компании ПАРТАЛ. Материал полностью соответствует стандартам ГОСТ и техническим условиям.
Если вы не знаете где купить нихром – обращайтесь к нам. Продукция всегда есть в наличии на складе и готова к отгрузке.
Преимущества сотрудничества с нашей компанией:
• пред тем, как купить нихром, клиент получит детальную консультацию по интересующим вопросам;
• оперативно отгружаем заказы;
• полный контроль продукции на всех этапах производства;
• гарантия качества.
Заказчик получает все необходимые документы, подтверждающие характеристики заказа.
Цены на нихромовую продукцию представлены в прайсе компании и в Онлайн - магазине.