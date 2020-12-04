Таблица расчета электрического сопротивления нихромовой проволоки, нихромовой ленты, нихромовой нити - марка Х20Н80
Электрическое сопротивление - это одна из самых важных характеристик нихрома. Оно определяется многими факторами, в частности электрическое сопротивление нихрома зависит от диаметра проволоки, размера ленты, марки сплава. Общая формула для активного сопротивления имеет вид:
R = ρ · l / S
R - активное электрическое сопротивление (Ом)
ρ - удельное электрическое сопротивление (Ом·мм)
l - длина проводника (м)
S - площадь сечения (мм2)
Значения электрического сопротивления для 1 м нихромовой проволоки Х20Н80
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Ø типоразмер мм
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Электрическое сопротивление нихрома (теория) Ом
|Нихромовая нить Ø 0,01
|13000
|Нихромовая нить Ø 0,02
|3340
|Нихромовая нить Ø 0,03
|1510
|Нихромовая нить Ø 0,04
|852
|Нихромовая нить Ø 0,05
|546
|Нихромовая нить Ø 0,06
|379
|Нихромовая нить Ø 0,07
|279
|Нихромовая нить Ø 0,08
|214
|Нихромовая нить Ø 0,09
|169
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Нихромовая нить Ø 0,1
|137
|Нихромовая нить Ø 0,2
|34,60
|Нихромовая нить Ø 0,3
|15,71
|Нихромовая нить Ø 0,4
|8,75
|Нихромовая нить Ø 0,5
|5,60
|Нихромовая нить Ø 0,6
|3,93
|Нихромовая нить Ø 0,7
|2,89
|Нихромовая нить Ø 0,8
|2,2
|Нихромовая нить Ø 0,9
|1,70
|Нихромовая проволока Ø 1,0
|1.40
|Нихромовая проволока Ø 1,2
|0,97
|Нихромовая проволока Ø 1,5
|0,62
|Нихромовая проволока Ø 2,0
|0.35
|Нихромовая проволока Ø 2,2
|0,31
|Нихромовая проволока Ø 2,5
|0,22
|Нихромовая проволока Ø 3,0
|0,16
|Нихромовая проволока Ø 3,5
|0,11
|Нихромовая проволока Ø 4,0
|0,087
|Нихромовая проволока Ø 4,5
|0,069
|Нихромовая проволока Ø 5,0
|0,056
|Нихромовая проволока Ø 5,5
|0,046
|Нихромовая проволока Ø 6,0
|0,039
|Нихромовая проволока Ø 6,5
|0,0333
|Нихромовая проволока Ø 7,0
|0,029
|Нихромовая проволока Ø 7,5
|0,025
|Нихромовая проволока Ø 8,0
|0,022
|Нихромовая проволока Ø 8,5
|0,019
|Нихромовая проволока Ø 9,0
|0,017
|Нихромовая проволока Ø 10,0
|0,014
Значения электрического сопротивления для 1м нихромовой ленты Х20Н80
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Размер мм
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Площадь мм2
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Электрическое сопротивление нихрома Ом
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Нихромовая лента 0,1х20
|2
|0,55
|Нихромовая лента 0,2х60
|12
|0,092
|Нихромовая лента 0,3x2
|0,6
|1,833
|Нихромовая лента 0,3x250
|75
|0,015
|Нихромовая лента 0,3x400
|120
|0,009
|Нихромовая лента 0,5x6
|3
|0,367
|Нихромовая лента 0,5x8
|4
|0,275
|Нихромовая лента 1,0x6
|6
|0,183
|Нихромовая лента 1,0x10
|10
|0,11
|Нихромовая лента 1,5x10
|15
|0,073
|Нихромовая лента 1,0x15
|15
|0,073
|Нихромовая лента 1,5x15
|22,5
|0,049
|Нихромовая лента 1,0x20
|20
|0,055
|Нихромовая лента 1,2x20
|24
|0,046
|Нихромовая лента 2,0х20
|40
|0,028
|Нихромовая лента 2,0х25
|50
|0,022
|Нихромовая лента 2,0x40
|80
|0,014
|Нихромовая лента 2,5х20
|50
|0,022
|Нихромовая лента 3,0х20
|60
|0,018
|Нихромовая лента 3,0х30
|90
|0,012
|Нихромовая лента 3,0х40
|120
|0.009
|Нихромовая лента 3,2х40
|128
|0,009
Расчет электронагревательных элементов из нихромовой проволоки
Длину нихромовой проволоки для изготовления спирали определяют исходя из необходимой мощности.
Пример: Определить длину проволоки из нихрома для нагревательного элемента плитки мощностью P = 600 Вт при Uсети=220 В.
Решение:
1) I = P/U = 600/220 = 2,72 A
2) R = U/I = 220/2,72 = 81 Ом
3) По этим данным (см. таблицу 1) выбираем d=0,45; S=0,159
тогда длина нихрома
l = SR / ρ = 0,159·81 /1,1 = 11,6 м
где l - длина проволоки (м)
S - сечение проволоки (мм2)
R - сопротивление проволоки (Ом)
ρ - удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м)