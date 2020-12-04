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Таблица расчета электрического сопротивления нихромовой проволоки, нихромовой ленты, нихромовой нити - марка Х20Н80

 

Расчет электрического сопротивления нихромовой проволоки, ленты, нити - марка Х20Н80

 

 

Электрическое сопротивление - это одна из самых важных характеристик нихрома. Оно определяется многими факторами, в частности электрическое сопротивление нихрома зависит от диаметра проволоки, размера ленты, марки сплава. Общая формула для активного сопротивления имеет вид:

R = ρ · l / S

R - активное электрическое сопротивление (Ом)

ρ - удельное электрическое сопротивление (Ом·мм)

l - длина проводника (м)

S - площадь сечения (мм2

 

Значения электрического сопротивления для 1 м нихромовой проволоки Х20Н80

Нить нихром, проволока, лента

спираль х15н60, х20н80

х20н80-ви, н80хюд-ви - нихромовая нить

Что такое нихром? Где купить нихром?

Проволока нихром, лента, нить х20н80, х15н60

 

 

Ø типоразмер мм

Электрическое сопротивление нихрома (теория) Ом
Нихромовая нить Ø 0,01 13000
Нихромовая нить Ø 0,02 3340
Нихромовая нить Ø 0,03 1510
Нихромовая нить Ø 0,04 852
Нихромовая нить Ø 0,05 546
Нихромовая нить Ø 0,06 379
Нихромовая нить Ø 0,07 279
Нихромовая нить Ø 0,08 214
Нихромовая нить Ø 0,09 169

Нихромовая нить Ø 0,1

 137
Нихромовая нить Ø 0,2 34,60
Нихромовая нить Ø 0,3 15,71
Нихромовая нить Ø 0,4 8,75
Нихромовая нить Ø 0,5 5,60
Нихромовая нить Ø 0,6 3,93
Нихромовая нить Ø 0,7 2,89
Нихромовая нить Ø 0,8 2,2
Нихромовая нить Ø 0,9 1,70
Нихромовая проволока Ø 1,0 1.40
Нихромовая проволока Ø 1,2 0,97
Нихромовая проволока Ø 1,5 0,62
Нихромовая проволока Ø 2,0 0.35
Нихромовая проволока Ø 2,2  0,31
Нихромовая проволока Ø 2,5 0,22
Нихромовая проволока Ø 3,0 0,16
Нихромовая проволока Ø 3,5 0,11
Нихромовая проволока Ø 4,0 0,087
Нихромовая проволока Ø 4,5 0,069
Нихромовая проволока Ø 5,0 0,056
Нихромовая проволока Ø 5,5 0,046
Нихромовая проволока Ø 6,0 0,039
Нихромовая проволока Ø 6,5 0,0333
Нихромовая проволока Ø 7,0 0,029
Нихромовая проволока Ø 7,5 0,025
Нихромовая проволока Ø 8,0 0,022
Нихромовая проволока Ø 8,5 0,019
Нихромовая проволока Ø 9,0 0,017
  Нихромовая проволока Ø 10,0 0,014

 

Значения электрического сопротивления для 1м нихромовой ленты Х20Н80

лента нихромовая в наличии

нихром лента в наличии

продаем ленту нихромовую

лента из нихрома в Самаре

лента Х20Н80

 

 

 Размер мм

Площадь мм

Электрическое сопротивление нихрома Ом

Нихромовая лента 0,1х20

 2 0,55
Нихромовая лента 0,2х60 12  0,092
Нихромовая лента 0,3x2 0,6  1,833
Нихромовая лента 0,3x250 75  0,015
Нихромовая лента 0,3x400 120 0,009
Нихромовая лента 0,5x6 3 0,367
Нихромовая лента 0,5x8 4 0,275
Нихромовая лента 1,0x6 6 0,183
Нихромовая лента 1,0x10 10 0,11
Нихромовая лента 1,5x10 15 0,073
Нихромовая лента 1,0x15 15 0,073
Нихромовая лента 1,5x15 22,5 0,049
Нихромовая лента 1,0x20 20 0,055
Нихромовая лента 1,2x20 24 0,046
Нихромовая лента 2,0х20 40 0,028
Нихромовая лента 2,0х25 50 0,022
Нихромовая лента  2,0x40 80 0,014
Нихромовая лента 2,5х20 50 0,022
Нихромовая лента 3,0х20 60 0,018
Нихромовая лента 3,0х30 90 0,012
Нихромовая лента 3,0х40 120 0.009
Нихромовая лента 3,2х40 128 0,009

 

 

Производства нихромовых спиралей

 

 

спираль из нихрома х20н80

На практике редко кто занимается самостоятельной навивкой проволоки для резистора или нагревателя.

Проще купить нихромовую спираль с требуемыми параметрами и при необходимости отделить от нее нужное количество витков.

 

Для этого стоит обратиться в компанию «ПАРТАЛ», которая с 1995 года является крупным поставщиком прецизионных сплавов, в том числе проволоки нихромовой, ленты и спиралей для нагревателей.

 

Наша компания способна полностью снять вопрос о том, где купить нихромовую спираль, поскольку мы готовы изготовить ее на заказ по эскизам и техническим условиям заказчика.

нихромовая спираль Х20Н80

 

 

 

 

 

 Расчет электронагревательных элементов из нихромовой проволоки

 

Длину нихромовой проволоки для изготовления спирали определяют исходя из необходимой мощности.

Пример: Определить длину проволоки из нихрома для нагревательного элемента плитки мощностью P = 600 Вт при Uсети=220 В.

Решение:

1) I = P/U = 600/220 = 2,72 A

2) R = U/I = 220/2,72 = 81 Ом

3) По этим данным (см. таблицу 1) выбираем d=0,45; S=0,159

тогда длина нихрома

l = SR / ρ = 0,159·81 /1,1 = 11,6 м

где l - длина проволоки (м)

S - сечение проволоки (мм2)

R - сопротивление проволоки (Ом)

ρ - удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м)

 

 
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4 декабря 2020