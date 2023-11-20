Восстановление или соединение спирали сопротивления из нихрома: Сваркой, пайкой скруткой

Как соединить нихром сваркой пайкой скруткой

Снова говорим о нихроме сплаве на основе никеля и хрома, но в этот раз речь пойдет о случаях, когда нихром перегорает, рвется, и нет возможности сразу заменить элемент нагрева вашего оборудования, приходится прибегать к быстрым способам соединения, а это сварка, пайка, а иногда и скрутка нихрома.

Нихром это прецизионный сплав высокого омического сопротивления. Высокой температурой плавления, Высокой устойчивости к коррозии в различных средах

Нагревательные элементы, изготовленные из высокоомных сплавов на основе никеля и хрома, применяются во всех современных промышленных и бытовых приборах сопротивления, выполняющих функцию магического превращения электричества в тепло.

Нагревательные элементы в виде спиралей из нихромовой проволоки или ленты отличаются высокой сопротивляемостью к окислению благодаря образованию оксидных плёнок.

По этой причине надежная сварка, пайка нихромовых нагревателей при отсутствии специального оборудования (вакуумные камеры, газовые среды) должна проводиться после обработки соединяемых поверхностей флюсами, в состав которых входят кислоты, способные разрушать защитный слой окислов.

Нихромовые спирали служат намного дольше фехралевых сплавов, хотя и они подвергнутся разрушению при длительной эксплуатации в агрессивных средах и высоких температур.

Возможность возникновения прогорания и обрывов увеличивается на таких участках проводника, где наблюдаются механические повреждения, зазубрины, перегибы, или перехлёсты с поверхностью рядом проходящих нагревательных проводников.

Быстрое и в тоже время качественное соединение прогоревших спиралей из нихрома, возможно сделать буквально на «коленке» в домашних условиях. При соблюдении несложных технологий, в итоге эксплуатационные характеристики электронагревательных приборов будут полностью восстановлены.



Соединение перегоревшей спирали из нихрома



Существуют три способа восстановления целостности электронагревательного элемента - нихромового проводника:



Механический – муфты, скрутки, резьбовые соединения при помощи винтов, шайб, гаек.

Пайка.

Сварка.

Последний способ - самый надежный, если рассматривать скорость соединения, прочности сварного шва и долговечность дальнейшей эксплантации.

Сварные соединения не влияют в существенной мере на параметры сопротивления нихромовой спирали и как следвие технические характеристики агрегатов остаются в прежних нормах.

Соединения нихрома по причине разрыва, прогорания в виде скруток, зажимов и муфт создают «благоприятные» условия для скапливания продуктов окисления в местах соединения и отрицательно влияют на общие показатели сопротивления нихрома, а также могут создавать участки повышенного нагрева, что увеличивает риск повторных обрывов и выхода электрооборудования из строя.



Как сварить нихром? Ответ тут

На производстве для надёжной сварки проволоки, или ленты из нихрома применяется аргонодуговой метод сварки. Однако проволоку небольшого диаметра, которая используется в качестве нагревательных спиралей в бытовых приборах, можно сварить при помощи самодельного сварочного устройства в домашних условиях.

Для этого потребуется источник питания 12-24 V с силой тока 10 A и выше.

В качестве электрода берем графитовый стержень от соляной батарейки.

Соединяемые концы нагревательной спирали скручиваем.

Минусовой (-) провод от источника питания присоединяется к нихромовой проволоке.

К плюсовому (+) проводу через дроссель лампы дневного света подключаем графитовый стержень.

При прикосновении графита к участку сварки возникает дуга низкого напряжения, мощности которой будет достаточно, чтобы сварить нихром.

Как спаять нихром? Ответ тут

Спаять нихромовую спираль нагрева можно следующими способами:

Нагрев медной обмотки в виде тонкой медной проволоки.

С применение ляписа (Нитрата серебра также азотистое серебро, адский камень).

Использование специальных припоев и кислотосодержащих флюсов.

Первый способ - наиболее быстрый, простой и доступный, но он подходит только для соединения нихромовых проводников высокого сопротивления с толщиной не более 0,5 мм.

Медную проволоку для обмотки лучше всего брать с толщиной 0,1 мм.

Нагрев удобней всего производить с помощью горелки газовой, но также можно применить зажигалку с турбонаддувом.

Медная проволока нагревается докрасна и прилипает к нихрому, создавая электрический контакт на атомарном уровне.



Температура плавления меди составляет 1083℃ по шкале Цельсия. А во время нагрева происходит ряд превращений на молекулярном уровне, что приводит к изменению свойств металла.



Пайка нихрома при помощи ляписа применяется для усиления контакта при ручной скрутке, если рабочая температура нагревательного элемента в приборе не будет превышать 200 °C (граница сплавления нитрат серебра).

Вещество наносится на скрутку при её разогреве током.

Преимущественно стойкий результат даёт пайка нихромового проводника посредством специально подготовленных припоев и флюсов.

Оксидная пленка, которая сформируется на поверхности хромоникелевых спиралей, - основная преграда для выполнения лужения на должном уровне.

В условиях промышленного производства для решения этого вопроса целесообразно использовать вакуумные камеры, а также нейтральные газовые среды.

В домашних условиях применяются кислотосодержащие флюсы:

Смесь глицерина, вазелина и хлористого цинка.

Кислота лимонная.

Аспирин.

Флюсы фабричного изготовления, типа Ф-38Н ПЭТ.

Соединяемые концы нихромовой проволоки или ленты очищаются от оксидной пленки, обезжириваются и покрываются флюсами с помощью паяльника.

После этого производится предварительное лужение и пайка с помощью припоев ПОС 40/50/61.