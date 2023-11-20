Восстановление или соединение спирали сопротивления из нихрома: Сваркой, пайкой скруткой
Как соединить нихром сваркой пайкой скруткой
Снова говорим о нихроме сплаве на основе никеля и хрома, но в этот раз речь пойдет о случаях, когда нихром перегорает, рвется, и нет возможности сразу заменить элемент нагрева вашего оборудования, приходится прибегать к быстрым способам соединения, а это сварка, пайка, а иногда и скрутка нихрома.
Нихром это прецизионный сплав высокого омического сопротивления. Высокой температурой плавления, Высокой устойчивости к коррозии в различных средах
Нагревательные элементы, изготовленные из высокоомных сплавов на основе никеля и хрома, применяются во всех современных промышленных и бытовых приборах сопротивления, выполняющих функцию магического превращения электричества в тепло.
Нагревательные элементы в виде спиралей из нихромовой проволоки или ленты отличаются высокой сопротивляемостью к окислению благодаря образованию оксидных плёнок.
По этой причине надежная сварка, пайка нихромовых нагревателей при отсутствии специального оборудования (вакуумные камеры, газовые среды) должна проводиться после обработки соединяемых поверхностей флюсами, в состав которых входят кислоты, способные разрушать защитный слой окислов.
Нихромовые спирали служат намного дольше фехралевых сплавов, хотя и они подвергнутся разрушению при длительной эксплуатации в агрессивных средах и высоких температур.
Возможность возникновения прогорания и обрывов увеличивается на таких участках проводника, где наблюдаются механические повреждения, зазубрины, перегибы, или перехлёсты с поверхностью рядом проходящих нагревательных проводников.
Быстрое и в тоже время качественное соединение прогоревших спиралей из нихрома, возможно сделать буквально на «коленке» в домашних условиях. При соблюдении несложных технологий, в итоге эксплуатационные характеристики электронагревательных приборов будут полностью восстановлены.
Соединение перегоревшей спирали из нихрома
Существуют три способа восстановления целостности электронагревательного элемента - нихромового проводника:
- Механический – муфты, скрутки, резьбовые соединения при помощи винтов, шайб, гаек.
- Пайка.
- Сварка.
Последний способ - самый надежный, если рассматривать скорость соединения, прочности сварного шва и долговечность дальнейшей эксплантации.
Сварные соединения не влияют в существенной мере на параметры сопротивления нихромовой спирали и как следвие технические характеристики агрегатов остаются в прежних нормах.
Соединения нихрома по причине разрыва, прогорания в виде скруток, зажимов и муфт создают «благоприятные» условия для скапливания продуктов окисления в местах соединения и отрицательно влияют на общие показатели сопротивления нихрома, а также могут создавать участки повышенного нагрева, что увеличивает риск повторных обрывов и выхода электрооборудования из строя.
Как сварить нихром? Ответ тут
На производстве для надёжной сварки проволоки, или ленты из нихрома применяется аргонодуговой метод сварки. Однако проволоку небольшого диаметра, которая используется в качестве нагревательных спиралей в бытовых приборах, можно сварить при помощи самодельного сварочного устройства в домашних условиях.
Для этого потребуется источник питания 12-24 V с силой тока 10 A и выше.
В качестве электрода берем графитовый стержень от соляной батарейки.
Соединяемые концы нагревательной спирали скручиваем.
Минусовой (-) провод от источника питания присоединяется к нихромовой проволоке.
К плюсовому (+) проводу через дроссель лампы дневного света подключаем графитовый стержень.
При прикосновении графита к участку сварки возникает дуга низкого напряжения, мощности которой будет достаточно, чтобы сварить нихром.
Как спаять нихром? Ответ тут
Спаять нихромовую спираль нагрева можно следующими способами:
- Нагрев медной обмотки в виде тонкой медной проволоки.
- С применение ляписа (Нитрата серебра также азотистое серебро, адский камень).
- Использование специальных припоев и кислотосодержащих флюсов.
Первый способ - наиболее быстрый, простой и доступный, но он подходит только для соединения нихромовых проводников высокого сопротивления с толщиной не более 0,5 мм.
Медную проволоку для обмотки лучше всего брать с толщиной 0,1 мм.
Нагрев удобней всего производить с помощью горелки газовой, но также можно применить зажигалку с турбонаддувом.
Медная проволока нагревается докрасна и прилипает к нихрому, создавая электрический контакт на атомарном уровне.
Температура плавления меди составляет 1083℃ по шкале Цельсия. А во время нагрева происходит ряд превращений на молекулярном уровне, что приводит к изменению свойств металла.
Пайка нихрома при помощи ляписа применяется для усиления контакта при ручной скрутке, если рабочая температура нагревательного элемента в приборе не будет превышать 200 °C (граница сплавления нитрат серебра).
Вещество наносится на скрутку при её разогреве током.
Преимущественно стойкий результат даёт пайка нихромового проводника посредством специально подготовленных припоев и флюсов.
Оксидная пленка, которая сформируется на поверхности хромоникелевых спиралей, - основная преграда для выполнения лужения на должном уровне.
В условиях промышленного производства для решения этого вопроса целесообразно использовать вакуумные камеры, а также нейтральные газовые среды.
В домашних условиях применяются кислотосодержащие флюсы:
- Смесь глицерина, вазелина и хлористого цинка.
- Кислота лимонная.
- Аспирин.
- Флюсы фабричного изготовления, типа Ф-38Н ПЭТ.
Соединяемые концы нихромовой проволоки или ленты очищаются от оксидной пленки, обезжириваются и покрываются флюсами с помощью паяльника.
После этого производится предварительное лужение и пайка с помощью припоев ПОС 40/50/61.
Производственная фирма ПАРТАЛ изготавливает и реализует спирали с заданными заранее характеристиками из различных марок нихромовых сплавов. Качественно и в короткие сроки мы навьем электрические спирали из проволоки нужного диаметра, с определенным количеством витков, а также с конкретными характеристиками сопротивления, мощности, энерговыделения и энергопотребления!