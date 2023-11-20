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Восстановление или соединение спирали сопротивления из нихрома: Сваркой, пайкой скруткой

 

Сварка пайка скрутка нихрома

 

Как соединить нихром сваркой пайкой скруткой

 

Снова говорим о нихроме сплаве на основе никеля и хрома, но в этот раз речь пойдет о случаях, когда нихром перегорает, рвется, и нет возможности сразу заменить элемент нагрева вашего оборудования, приходится прибегать к быстрым способам соединения, а это сварка, пайка, а иногда и скрутка нихрома.  

Нихром это прецизионный сплав высокого омического сопротивления. Высокой температурой плавления, Высокой устойчивости к коррозии в различных средах

Нагревательные элементы, изготовленные из высокоомных сплавов на основе никеля и хрома, применяются во всех современных промышленных и бытовых приборах сопротивления, выполняющих функцию магического превращения электричества в тепло.

Нагревательные элементы в виде спиралей из нихромовой проволоки или ленты отличаются высокой сопротивляемостью к окислению благодаря образованию оксидных плёнок.

По этой причине надежная сварка, пайка нихромовых нагревателей при отсутствии специального оборудования (вакуумные камеры, газовые среды) должна проводиться после обработки соединяемых поверхностей флюсами, в состав которых входят кислоты, способные разрушать защитный слой окислов.

Нихромовые спирали служат намного дольше фехралевых сплавов, хотя и они подвергнутся разрушению при длительной эксплуатации в агрессивных средах и высоких температур.

Возможность возникновения прогорания и обрывов увеличивается на таких участках проводника, где наблюдаются механические повреждения, зазубрины, перегибы, или перехлёсты с поверхностью рядом проходящих нагревательных проводников.

Быстрое и в тоже время качественное соединение прогоревших спиралей из нихрома, возможно сделать буквально на «коленке» в домашних условиях. При соблюдении несложных технологий, в итоге эксплуатационные характеристики электронагревательных приборов будут полностью восстановлены.


Соединение перегоревшей спирали из нихрома 


Существуют три способа восстановления целостности электронагревательного элемента - нихромового проводника:
 

  •     Механический – муфты, скрутки, резьбовые соединения при помощи винтов, шайб, гаек.
  •     Пайка.
  •     Сварка.

Последний способ - самый надежный, если рассматривать скорость соединения, прочности сварного шва и долговечность дальнейшей эксплантации.

Сварные соединения не влияют в существенной мере на параметры сопротивления нихромовой спирали и как следвие технические характеристики агрегатов остаются в прежних нормах.

Соединения нихрома по причине разрыва, прогорания в виде скруток, зажимов и муфт создают «благоприятные» условия для скапливания продуктов окисления в местах соединения и отрицательно влияют на общие показатели сопротивления нихрома, а также могут создавать участки повышенного нагрева, что увеличивает риск повторных обрывов и выхода электрооборудования из строя.


Как сварить нихром? Ответ тут

 

Как сварить нихром

 

На производстве для надёжной сварки проволоки, или ленты из нихрома применяется аргонодуговой метод сварки. Однако проволоку небольшого диаметра, которая используется в качестве нагревательных спиралей в бытовых приборах, можно сварить при помощи самодельного сварочного устройства в домашних условиях.

Для этого потребуется источник питания 12-24 V с силой тока 10 A и выше.

В качестве электрода берем графитовый стержень от соляной батарейки.

Соединяемые концы нагревательной спирали скручиваем.

Минусовой (-) провод от источника питания присоединяется к нихромовой проволоке.

К плюсовому (+) проводу через дроссель лампы дневного света подключаем графитовый стержень.

При прикосновении графита к участку сварки возникает дуга низкого напряжения, мощности которой будет достаточно, чтобы сварить нихром.

 

Как спаять нихром? Ответ тут

 

Как спаять нихром

 

Спаять нихромовую спираль нагрева можно следующими способами:

  •     Нагрев медной обмотки в виде тонкой медной проволоки.
  •     С применение ляписа (Нитрата серебра также азотистое серебро, адский камень).
  •     Использование специальных припоев и кислотосодержащих флюсов.

Первый способ - наиболее быстрый, простой и доступный, но он подходит только для соединения нихромовых проводников высокого сопротивления с толщиной не более 0,5 мм.

Медную проволоку для обмотки лучше всего брать с толщиной 0,1 мм.

Нагрев удобней всего производить с помощью горелки газовой, но также можно применить зажигалку с турбонаддувом.

Медная проволока нагревается докрасна и прилипает к нихрому, создавая электрический контакт на атомарном уровне.

 
Температура плавления меди составляет 1083℃ по шкале Цельсия. А во время нагрева происходит ряд превращений на молекулярном уровне, что приводит к изменению свойств металла.

 
Пайка нихрома при помощи ляписа применяется для усиления контакта при ручной скрутке, если рабочая температура нагревательного элемента в приборе не будет превышать 200 °C (граница сплавления нитрат серебра).

Вещество наносится на скрутку при её разогреве током. 

Преимущественно стойкий результат даёт пайка нихромового проводника посредством специально подготовленных припоев и флюсов.

Оксидная пленка, которая сформируется на поверхности хромоникелевых спиралей, - основная преграда для выполнения лужения на должном уровне.

В условиях промышленного производства для решения этого вопроса целесообразно использовать вакуумные камеры, а также нейтральные газовые среды.

В домашних условиях применяются кислотосодержащие флюсы:

  •     Смесь глицерина, вазелина и хлористого цинка.
  •     Кислота лимонная.
  •     Аспирин.
  •     Флюсы фабричного изготовления, типа Ф-38Н ПЭТ.

Соединяемые концы нихромовой проволоки или ленты очищаются от оксидной пленки, обезжириваются и покрываются флюсами с помощью паяльника.

После этого производится предварительное лужение и пайка с помощью припоев ПОС 40/50/61.

 

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20 ноября 2023