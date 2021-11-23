Нихром это прецизионный сплав высокого омического сопротивления. Свойства, применение, марки нихромового сплава

В 1905 году американский металлург и металловед Альберт Л. Марш из компании Driver Harris Co. стал соавтором открытия нихрома - первого в мире сплава с высоким электрическим сопротивлением. В том же году было налажено промышленное производство этого сплава.

Сортамент современного нихрома разнообразен: прежде всего, это нихромовая проволока, нить, нихромовая лента, но выпускаются также листы, полосы, трубки и прутки, круги. Всё это можно приобрести в компании ПАРТАЛ.

Состав и свойства

В соответствии с ГОСТ 10994-74 нихром относится к прецизионным аустенитным сплавам VI-й группы. Условное обозначение марки складывается из заглавных букв основных химических элементов – хрома и никеля (Х и Н соответственно) и двухзначного числа позади каждой буквы, которое определяет процентное содержание данного элемента в сплаве. Иногда в конце маркировки указывается способ производства сплава, Например, нихром Х20Н80-ВИ изготавливается методом вакуумно-индукционной плавки, что повышает степень его химической чистоты.

Проволока Х20Н80 по техническим требованиям ГОСТ 8803-89 и ГОСТ 12766.1-90 содержит:

• Углерода, %, не более – 0,1;

• Кремния, % – 1,0 - 1,5;

• Железа, %, не более – 1,0;

• Марганца, %, не более – 1,0;

• Хрома, % - 19 - 21;

• Меди, %, не более – 0,50;

• Алюминия, %, не более – 0,30.

Никель – остальное.

В зависимости от состава исходного сырья могут присутствовать титан и цирконий, улучшающие качество нихрома. Маркировка аналогичного сплава по стандарту DIN EN – NiCr80-20.

При температуре 20 ℃ нихром обладает следующими физико-механическими свойствами:

• Плотность, кг/м3 – 8410;

• Предел прочности на растяжение, МПа – 700 - 900;

• Относительное удлинение при растяжении, % - 25 - 35;

• Удельная теплоёмкость при 20℃, Дж/кг∙град – 435;

• Коэффициент линейного удлинения в температурном диапазоне 20 – 1000 ℃, К-1 – 1,7×10-7;

• Предельная температура эксплуатации, ℃ – 1200 - 1250.

Удельное сопротивление нихрома при 20 ℃ составляет 108 мкОм∙см. Сплав немагнитен. При охлаждении первоначальная форма нихромового изделия полностью восстанавливается.

Отметим, что встречающееся иногда условное обозначение марки проволоки х20н80 не является рекомендуемым, правильно Х20Н80.

В компании ПАРТАЛ можно также купить нихром марки Х15Н60, отличающийся повышенным содержанием железа за счёт соответственного уменьшения процента хрома и никеля. Жаростойкость сплава на 50…100 ℃ ниже, зато усиливаются его магнитные свойства.

Все прецизионные сплавы VI-й группы имеют двухфазную структуру, в которой преобладают хром и γ-никель. Хромсодержащая фаза является хрупкой, поэтому с увеличением содержания хрома пластичность сплава снижается. Нихром плохо сваривается, однако используется для изготовления электродов, которыми производится сварка и пайка специальных сплавов с высоким содержанием никеля.

Сферы применения

Положительные особенности нихрома - сопротивление прохождению электрического тока, стойкость от воздействия кислот и от высокотемпературной коррозии (за исключением сред, содержащих серу). Это, в частности, обуславливает безокислительный нагрев нихромовых деталей (будь то нихромовая нить или нихромовая спираль) до высоких температур без уменьшения общего КПД нагревательного элемента.

Высокое значение теплоёмкости нихрома используется для изготовления высоковольтных электрических резисторов, нагревательных проводов и кабелей. Высокая энергоёмкость сплава (200 мДж/кг) позволяет поддерживать низкие значения коэффициента тепловых потерь: для нихрома - не более 0,13 %.

Большинство нихромовых изделий, устанавливаемых в электрическом кухонном оборудовании, а также применяемых в качестве прецизионных резисторов применяются при температурах до 1200 ℃. При этом незначительное окисление поверхности способствует улучшению изоляционных свойств изделий, особенно в условиях частых переключений или температурных колебаний.

Основные устройства, в которых используется фактор высокого сопротивления нихрома – промышленные печи сопротивления, бытовые утюги, водонагреватели, пластиковые формовочные матрицы, паяльники, тепловые пушки.

Как приобретать нихром

Металлообрабатывающая промышленность производит данный сплав в следующем сортаменте:

• Проволока нихромовая диаметром от 0,1 до 12,0 мм;

• Нить нихромовая диаметром от 0,01 до 0,09 мм;

• Лента нихромовая в широком ассортименте

• Листовой прокат (полоса, лента) шириной от 10 до 100 мм, при толщине 0,2 - 4,5 мм;

• Трубы диаметром от 6 до 168 мм;

• Прутки круглого поперечного сечения диаметром от 8 до 100 мм.

ГОСТ 12766.4-90 предусматривает и другие виды сортамента проката Х20Н80 обычного и повышенного качества. В последнем случае допуски по точности являются более жёсткими.

Цена нихрома определяется видом продукции, которая представлена как исходным прокатом - лентой, полосой, проволокой, нитью так и изделиями вторичной обработки, например, нихромовые спирали, нагревательные элементы - ТЭН. Стоимость формируется в зависимости от размеров поперечного сечения профиля и объёма заказа.

Где купить нихром?

Конечно, в компании ПАРТАЛ . Воспользовавшись нашими услугами, вы приобретёте качественную нихромовую продукцию, обладающую нужными физико-механическими свойствами.

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• Качество товара, которое подтверждается комплектом сопроводительной документации.

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