Основные аспекты свариваемости конструкционных чугунов
Выдержка из статьи - Международный научно-технический и производственный журнал «Автоматическая сварка»
№ 9 (641) Сентябрь 2006 Издается с 1948 года
В настоящее время способом дуговой сварки без подогрева или с невысоким (до 200 °С) местным подогревом, во многом отвечающим позициям приведенной схемы, является механизированная сварка высоконикелевой тонкой проволокой в защитном газе или открытой дугой.
Для этой цели Институт электросварки им. Е. О. Патона разработал проволоку марки ПАНЧ-11 ТУ 48-21-593–77 сплошного сечения из никелевого сплава специального состава.
Соотношение содержания никеля и легирующих добавок обеспечивает пониженную температуру плавления электродной проволоки, высокую стойкость швов против горячих трещин и достаточную степень графитизации наплавленного металла.
Введение в состав сплава оптимального количества РЗМ гарантирует высокую устойчивость горения дуги и позволяет выполнять сварку без использования защитного газа.
Широкое внедрение в промышленность способа механизированной сварки чугуна открытой дугой, без подогрева и без последующей термической обработки позволило радикально решить проблему качественного массового ремонта корпусных чугунных деталей машин и механизмов во всех республиках бывшего Советского Союза.
Ю. Я. ГРЕЦКИЙ, д-р техн. наук (Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины)
Рассматривается функция химического состава, структуры и механических свойств в чугунных отливках с позиции сварки.
Названы главные причины, определяющие значительные затруднения в получении плотнопрочных и легкообрабатываемых сварных соединений при сварке чугунных изделий без высокого предварительного подогрева и последующей термической обработки.
Отмечено влияние графитной стадии и продуктов окисления металлической основы на фундаментальную способность чугуна образовывать сварное соединение.
Классифицируются условия кристаллизации и формирования структуры в зоне сплавления.
Подытоживаются результаты изысканий воздействия термического цикла дуговой сварки на формирование и свойства чугунов в металле ЗТВ.
Охарактеризованы представления о природе околошовных трещин и принципы предотвращения отрывов и микротрещин в металле ЗТВ.
Приведены начальные условия для выбора состава наплавленного металла и соответствующих электродных материалов, меры снижения предрасположенностью металла шва на основе никеля к образованию пор.
Определяется комплекс требований к качеству дуговой сварки чугунов, систематизируются металлургические и технологические меры обеспечения сплошности, герметичности, надежности, устойчивости и обрабатываемости сварных соединений.
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