Вы здесь: Каталог ПАНЧ-11 сварочная проволока для сварки чугуна Основные аспекты свариваемости чугунов

Основные аспекты свариваемости конструкционных чугунов

 

Выдержка из статьи - Международный научно-технический и производственный журнал «Автоматическая сварка»

№ 9 (641) Сентябрь 2006 Издается с 1948 года

 

В настоящее время способом дуговой сварки без подогрева или с невысоким (до 200 °С) местным подогревом, во многом отвечающим позициям приведенной схемы, является механизированная сварка высоконикелевой тонкой проволокой в защитном газе или открытой дугой.

Для этой цели Институт электросварки им. Е. О. Патона разработал проволоку марки ПАНЧ-11 ТУ 48-21-593–77 сплошного сечения из никелевого сплава специального состава.

Соотношение содержания никеля и легирующих добавок обеспечивает пониженную температуру плавления электродной проволоки, высокую стойкость швов против горячих трещин и достаточную степень графитизации наплавленного металла.

Введение в состав сплава оптимального количества РЗМ гарантирует высокую устойчивость горения дуги и позволяет выполнять сварку без использования защитного газа.

Широкое внедрение в промышленность способа механизированной сварки чугуна открытой дугой, без подогрева и без последующей термической обработки позволило радикально решить проблему качественного массового ремонта корпусных чугунных деталей машин и механизмов во всех республиках бывшего Советского Союза.

 

ПАНЧ-11 проволока та, что сварит чугун Онлайн магазин
ПАНЧ-11 розница Онлайн заказ доставка по РФ
ПАНЧ-11 с доставкой по России теперь и в розницу
Продаем ПАНЧ 11 метрами

 

Ю. Я. ГРЕЦКИЙ, д-р техн. наук (Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины)

 

Рассматривается функция химического состава, структуры и механических свойств в чугунных отливках с позиции сварки.

Названы главные причины, определяющие значительные затруднения в получении плотнопрочных и легкообрабатываемых сварных соединений при сварке чугунных изделий без высокого предварительного подогрева и последующей термической обработки.

Отмечено влияние графитной стадии и продуктов окисления металлической основы на фундаментальную способность чугуна образовывать сварное соединение.

Классифицируются условия кристаллизации и формирования структуры в зоне сплавления.

Подытоживаются результаты изысканий воздействия термического цикла дуговой сварки на формирование и свойства чугунов в металле ЗТВ.

Охарактеризованы представления о природе околошовных трещин и принципы предотвращения отрывов и микротрещин в металле ЗТВ.

Приведены начальные условия для выбора состава наплавленного металла и соответствующих электродных материалов, меры снижения предрасположенностью металла шва на основе никеля к образованию пор.

Определяется комплекс требований к качеству дуговой сварки чугунов, систематизируются металлургические и технологические меры обеспечения сплошности, герметичности, надежности, устойчивости и обрабатываемости сварных соединений.
 

 

Основные аспекты сварки чугуна ПАНЧ-11

 

 

СКАЧАТЬ Издатель: Международная ассоциация «Сварка»  