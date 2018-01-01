Нихромовая лента Х20Н80 размер 1,0 х 20 мм ГОСТ 12766.2-90

Нихром отличается высоким удельным электросопротивлением, температурой плавления почти 1500 °C.

Чем больше доля никеля, тем больший нагрев выдерживает сплав.

Нихром Х20Н80 используется при t° до 1200 °C, а нихром Х15Н60 до 1125 °C.

Стойкость ленты к коррозии, высокое удельное электрическое сопротивление, минимальный коэффициент термического расширения делают её незаменимой для высокотемпературных элементов нагрева, надежно работающих даже в агрессивной среде.

Нихром благодаря замечательной пластичности, можно раскатывать до тончайшей фольги.

Небольшая плотность всего 8,5 г/см³ дает заметную экономию в весе.

Едва ли стоит считать недостатком, что нихром имеет высокую стоимость, поскольку следует учитывать долговечность, надежность и минимальное обслуживание.

Положительные особенности нихрома - сопротивление прохождению электрического тока, стойкость от воздействия кислот и от высокотемпературной коррозии (за исключением сред, содержащих серу).

Это, в частности, обуславливает безокислительный нагрев нихромовых деталей (будь то нихромовая нить или нихромовая спираль) до высоких температур без уменьшения общего КПД нагревательного элемента.

Высокое значение теплоёмкости нихрома используется для изготовления высоковольтных электрических резисторов, нагревательных проводов и кабелей. Высокая энергоёмкость сплава (200 мДж/кг) позволяет поддерживать низкие значения коэффициента тепловых потерь: для нихрома - не более 0,13 %.