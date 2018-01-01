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Индивидуально изготовленная спираль нагрева для вакуумной печи обеспечит равномерный нагрев и долгий срок службы. 10 кВт 220 В нихром Х20Н80 Ø 5,0 мм

Новинка
Индивидуально изготовленная спираль нагрева для вакуумной печи обеспечит равномерный нагрев и долгий срок службы. 10 кВт 220 В нихром Х20Н80 Ø 5,0 мм
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм5,0
Внешний диаметр спирали, мм55
Внутренний диаметр спирали, мм45
Мощность спирали, кВт10
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ20Н80

СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ НАГРЕВА ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА ОДНУ ЕДИНИЦУ

Цена спиралей из нихрома рассчитывается с учетом конкретных требований заказчика и общего объема заказа

Диаметр нихрома для спирали - 5,0 мм

Внешний диаметр спирали - 55 мм

Внутренний диаметр спирали - 45 мм

Мощность - 10 кВт

Напряжение - 220 вольт

 

 

Мы изготовим спираль из лучшего нихрома Х20Н80 по вашим индивидуальным параметрам

 

 Электрические нагревательные спирали из нихрома Х20Н80: индивидуальные решения для ваших промышленных нужд

 

В нашем интернет-магазине вы можете заказать изготовление электрических нагревательных спиралей из высококачественного нихрома Х20Н80 по индивидуальным параметрам.

Наши опытные специалисты изготовят спирали любой сложности для печей сопротивления, отвечающие вашим специфическим требованиям.

 

Преимущества нихромовых нагревательных спиралей:

 

  •  Высокая удельная теплопроводность, обеспечивающая равномерный нагрев
  •  Превосходная коррозионная стойкость, продлевающая срок службы
  •  Высокая термостойкость, позволяющая работать при экстремальных температурах

 

 Индивидуальный подход к каждому заказу:

 

Для размещения заказа нам необходимо знать следующие параметры:

 

  •  Потребляемая мощность
  •  Напряжение питания
  •  Внешний диаметр спирали

 

Предоставив нам эту информацию, вы можете быть уверены, что получите спирали, идеально соответствующие вашим потребностям.

 

 Широкий спектр применения:

 

Наши нихромовые нагревательные спирали находят применение в различных промышленных сферах, включая:

 

  • Печи для термообработки металлов
  • Сушильные камеры
  • Оборудование для литья
  • Нагревательные элементы в бытовой технике

 

 Удобство заказа и быстрая доставка:

 

Заказать спирали можно прямо на нашем сайте.

Мы осуществляем доставку по всей территории Российской Федерации, обеспечивая оперативную доставку до вашего предприятия.

 

Выбирая нас, вы получаете не только качественные нагревательные спирали, но и индивидуальный подход, гарантию надежности и удобство заказа.

Обращайтесь к нам сегодня, чтобы обсудить ваши требования и сделать заказ.

 

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