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Наша электрическая спираль 8 кВт 220 В из сплава нихром Х20Н80 диаметром 4,0 мм идеально подходит для элеваторных печей омического сопротивления

Наша электрическая спираль 8 кВт 220 В из сплава нихром Х20Н80 диаметром 4,0 мм идеально подходит для элеваторных печей омического сопротивления
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм4,0
Внешний диаметр спирали, мм45
Внутренний диаметр спирали, мм37
Мощность спирали, кВт8
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ20Н80

СТОИМОСТЬ СПИРАЛИ НАГРЕВА ИЗ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ УКАЗАНА ЗА ОДНУ ЕДИНИЦУ

Цена спиралей из нихрома рассчитывается с учетом конкретных требований заказчика и общего объема заказа

Диаметр нихрома для спирали - 4,0 мм

Внешний диаметр спирали - 45 мм

Внутренний диаметр спирали - 37 мм

Мощность - 8 кВт

Напряжение - 220 вольт

 

 

Индивидуальное изготовление высококачественных электрических спиралей для элеваторных печей и других промышленных агрегатов

 

 Индивидуальное изготовление высококачественных электрических спиралей для элеваторных печей и других промышленных агрегатов

Мы предлагаем профессиональные услуги по изготовлению спиралей электрических для элеваторных печей омического сопротивления.

Наши опытные специалисты создадут спираль, идеально соответствующую параметрам и требованиям вашего оборудования.

 

Наши преимущества:

 

  • Индивидуальный подход: Мы понимаем, что каждая печь уникальна, поэтому изготовим спираль в строгом соответствии с вашими техническими характеристиками.

 

  • Высокое качество: Мы используем только высококачественные материалы и передовые технологии производства, что гарантирует долговечность и надежность наших спиралей.

 

  • Широкий спектр применения: Наши спирали подходят для различных типов бытовых и промышленных агрегатов, включая печи сопротивления, нагревательные элементы и многое другое.

 

Чтобы разместить заказ, нам необходимо знать следующие параметры:

 

  • Мощность
  • Напряжение
  • Диаметр
  • Длина выводов

 

Наши специалисты помогут вам определить оптимальные параметры спирали для вашего конкретного применения.

 

Мы осуществляем доставку по всей территории Российской Федерации, а также предоставляем возможность заказа через наш удобный онлайн-магазин.

 

Выбирая нас, вы получаете не только высококачественные электрические спирали, но и индивидуальный подход, гарантию надежности и удобство заказа.

Обращайтесь к нам сегодня, чтобы обсудить ваши требования и сделать заказ.

 

 

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