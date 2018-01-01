На витрине проволочная спираль нихромовая намотанная из марки нихрома Х20Н80 Ø 0,7 мм мощность спирали нагревательной 2,8 кВт 380 В

Нагревательные элементы от ПАРТАЛ: выгодные цены, высокое качество, быстрая доставка!
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Нихромовые спиральные нагреватели от ПАРТАЛ: индивидуальное изготовление и быстрая доставка по РФ
На нашем сайте представлена нихромовая проволочная спираль марки Х20Н80 диаметром 0,7 мм, мощностью 2,8 кВт и напряжением 380 В.
Нихромовые проволочные нагреватели — незаменимый компонент для различных промышленных и бытовых применений, требующих высокоэффективного и надежного нагрева.
Наша компания ПАРТАЛ специализируется на производстве высококачественных нихромовых спиралей, которые удовлетворят даже самые требовательные потребности.
Преимущества наших проволочных нихромовых нагревателей:
- Изготовлены из высококачественного нихромового сплава марка Х20Н80
- Обеспечивают равномерный и стабильный нагрев
- Обладают высокой термостойкостью и коррозионной стойкостью
- Имеют длительный срок службы
- Подходят для различных применений
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