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На витрине проволочная спираль нихромовая намотанная из марки нихрома Х20Н80 Ø 0,7 мм мощность спирали нагревательной 2,8 кВт 380 В

На витрине проволочная спираль нихромовая намотанная из марки нихрома Х20Н80 Ø 0,7 мм мощность спирали нагревательной 2,8 кВт 380 В
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм0,7
Внешний диаметр спирали, мм5,0
Внутренний диаметр спирали, мм3,6
Длина спирали, мм600
Мощность спирали, кВт2.8
Напряжение питания, вольт380
Марка нихромаХ20Н80

ЦЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ ПРОВОЛОЧНОЙ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬ

Стоимость нагревательного элемента нихромового проволочного типа формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

  • Диаметр нихрома для спирали - 0,7 мм
  • Внешний диаметр спирали - 5,0 мм
  • Внутренний диаметр спирали - 3,6 мм
  • Длина спирали - 600 мм
  • Мощность - 2,8 кВт
  • Напряжение - 380 вольт

 

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Оставьте заявку с техническими параметрами: мощность, диаметр, длина, тип сети, количество спиралей нагревательных. Мы позаботимся о быстром и качественном исполнении вашего заказа.

 

Нихромовые спиральные нагреватели от ПАРТАЛ: индивидуальное изготовление и быстрая доставка по РФ

 

На нашем сайте представлена нихромовая проволочная спираль марки Х20Н80 диаметром 0,7 мм, мощностью 2,8 кВт и напряжением 380 В.

 

Нихромовые проволочные нагреватели — незаменимый компонент для различных промышленных и бытовых применений, требующих высокоэффективного и надежного нагрева.

 

Наша компания ПАРТАЛ специализируется на производстве высококачественных нихромовых спиралей, которые удовлетворят даже самые требовательные потребности.

 

 Преимущества наших проволочных нихромовых нагревателей:

 

  • Изготовлены из высококачественного нихромового сплава марка Х20Н80
  • Обеспечивают равномерный и стабильный нагрев
  • Обладают высокой термостойкостью и коррозионной стойкостью
  • Имеют длительный срок службы
  • Подходят для различных применений

 

Закажите наши проволочные нихромовые нагреватели онлайн или по телефону сегодня и откройте для себя новый уровень нагревательных возможностей!

Наши высококвалифицированные специалисты готовы предоставить полную поддержку и рекомендации, чтобы помочь вам найти идеальное решение для ваших конкретных потребностей.

 

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