На витрине проволочная спираль нихромовая намотанная из марки нихрома Х20Н80 Ø 0,7 мм мощность спирали нагревательной 2,8 кВт 380 В

Стоимость нагревательного элемента нихромового проволочного типа формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Стоимость нагревательного элемента нихромового проволочного типа формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

ЦЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ ПРОВОЛОЧНОЙ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬ

ЦЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ ПРОВОЛОЧНОЙ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬ

Нагревательные элементы от ПАРТАЛ: выгодные цены, высокое качество, быстрая доставка! Оставьте заявку с техническими параметрами : мощность, диаметр, длина, тип сети, количество спиралей нагревательных. Мы позаботимся о быстром и качественном исполнении вашего заказа.

Нихромовые спиральные нагреватели от ПАРТАЛ: индивидуальное изготовление и быстрая доставка по РФ

На нашем сайте представлена нихромовая проволочная спираль марки Х20Н80 диаметром 0,7 мм, мощностью 2,8 кВт и напряжением 380 В.

Нихромовые проволочные нагреватели — незаменимый компонент для различных промышленных и бытовых применений, требующих высокоэффективного и надежного нагрева.

Наша компания ПАРТАЛ специализируется на производстве высококачественных нихромовых спиралей, которые удовлетворят даже самые требовательные потребности.

Преимущества наших проволочных нихромовых нагревателей:

Изготовлены из высококачественного нихромового сплава марка Х20Н80

Обеспечивают равномерный и стабильный нагрев

Обладают высокой термостойкостью и коррозионной стойкостью

Имеют длительный срок службы

Подходят для различных применений

Закажите наши проволочные нихромовые нагреватели онлайн или по телефону сегодня и откройте для себя новый уровень нагревательных возможностей!

Наши высококвалифицированные специалисты готовы предоставить полную поддержку и рекомендации, чтобы помочь вам найти идеальное решение для ваших конкретных потребностей.