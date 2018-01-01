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Нагревательный элемент из нихрома Х20Н80, диаметр 1,5 мм, мощность 6 кВт, напряжение 380 В. Проволочная спираль, намотанная под заказ согласно ТУ заказчика

Нагревательный элемент из нихрома Х20Н80, диаметр 1,5 мм, мощность 6 кВт, напряжение 380 В. Проволочная спираль, намотанная под заказ согласно ТУ заказчика
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм1,5
Внешний диаметр спирали, мм15
Внутренний диаметр спирали, мм12
Мощность спирали, кВт6,0
Напряжение питания, вольт380
Марка нихромаХ20Н80

ЦЕНА ПРОВОЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬ

Стоимость нихромового нагревательного элемента проволочного типа формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Диаметр нихрома для спирали - 1,5 мм

Внешний диаметр спирали - 15 мм

Внутренний диаметр спирали - 12 мм

Мощность - 6,0 кВт

Напряжение - 380 вольт

Электрический спиральный нагревательный элемент изготовлен из нихрома марки Х20Н80

 

Нихромовые спиральные нагреватели от ПАРТАЛ: индивидуальное изготовление и доставка со скоростью света! 

 

На нашем сайте вы найдете нихромовую проволочную спираль марки Х20Н80 диаметром 1,5 мм, мощностью 6,0 кВт и напряжением 380 В. Произведенную под заказ согласно параметрам и ТУ нашего заказчика.

 

Нихромовые спиральные нагреватели — незаменимый элемент для промышленных и бытовых применений, где требуется высокоэффективный и надежный нагрев.

 

Компаня ПАРТАЛ специализируется на изготовлении высококачественных нихромовых спиралей, отвечающих самым высоким требованиям.

 

 Преимущества наших проволочных нихромовых нагревателей: 

 

  • Изготовлены из первоклассного нихромового сплава Х20Н80
  • Гарантируют равномерный и стабильный нагрев
  • Устойчивы к высоким температурам и коррозии
  • Обладают длительным сроком службы
  • Универсальны в применении

 

Закажите спиральные нагреватели из нихрома от ПАРТАЛ онлайн или по телефону сегодня и откройте для себя новый уровень нагрева! 


Наши опытные специалисты предоставят всестороннюю поддержку и помогут вам подобрать идеальное решение для ваших нужд.

 

 

ПАРТАЛ производитель, поставщик продукции из прецизионных сплавов - Нихром, нагревательные элементы, сварочная проволока ПАНЧ-11 для сварки чугуна

ПАРТАЛ производитель, поставщик продукции из прецизионных сплавов - Нихром, спирали нихромовые, св. проволока ПАНЧ-11 для сварки чугуна

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