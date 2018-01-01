Нагревательный элемент из нихрома Х20Н80, диаметр 1,5 мм, мощность 6 кВт, напряжение 380 В. Проволочная спираль, намотанная под заказ согласно ТУ заказчика

Нихромовые спиральные нагреватели от ПАРТАЛ: индивидуальное изготовление и доставка со скоростью света!
На нашем сайте вы найдете нихромовую проволочную спираль марки Х20Н80 диаметром 1,5 мм, мощностью 6,0 кВт и напряжением 380 В. Произведенную под заказ согласно параметрам и ТУ нашего заказчика.
Нихромовые спиральные нагреватели — незаменимый элемент для промышленных и бытовых применений, где требуется высокоэффективный и надежный нагрев.
Компаня ПАРТАЛ специализируется на изготовлении высококачественных нихромовых спиралей, отвечающих самым высоким требованиям.
Преимущества наших проволочных нихромовых нагревателей:
- Изготовлены из первоклассного нихромового сплава Х20Н80
- Гарантируют равномерный и стабильный нагрев
- Устойчивы к высоким температурам и коррозии
- Обладают длительным сроком службы
- Универсальны в применении
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