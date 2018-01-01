Нагревательный элемент из нихрома Х20Н80, диаметр 1,5 мм, мощность 6 кВт, напряжение 380 В. Проволочная спираль, намотанная под заказ согласно ТУ заказчика

Стоимость нихромового нагревательного элемента проволочного типа формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Стоимость нихромового нагревательного элемента проволочного типа формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Стоимость нихромового нагревательного элемента проволочного типа формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

ЦЕНА ПРОВОЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬ

ЦЕНА ПРОВОЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬ

ЦЕНА ПРОВОЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬ

Нихромовые спиральные нагреватели от ПАРТАЛ: индивидуальное изготовление и доставка со скоростью света!

На нашем сайте вы найдете нихромовую проволочную спираль марки Х20Н80 диаметром 1,5 мм, мощностью 6,0 кВт и напряжением 380 В. Произведенную под заказ согласно параметрам и ТУ нашего заказчика.

Нихромовые спиральные нагреватели — незаменимый элемент для промышленных и бытовых применений, где требуется высокоэффективный и надежный нагрев.

Компаня ПАРТАЛ специализируется на изготовлении высококачественных нихромовых спиралей, отвечающих самым высоким требованиям.

Преимущества наших проволочных нихромовых нагревателей:

Изготовлены из первоклассного нихромового сплава Х20Н80

Гарантируют равномерный и стабильный нагрев

Устойчивы к высоким температурам и коррозии

Обладают длительным сроком службы

Универсальны в применении

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