Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Высокотемпературный нагревательный элемент (Спираль) для муфельной печи: Нихром Х15Н60 (нихромовая проволока Ø 1,2 мм) 2,5 кВт. Готов к установке

Высокотемпературный нагревательный элемент (Спираль) для муфельной печи: Нихром Х15Н60 (нихромовая проволока Ø 1,2 мм) 2,5 кВт. Готов к установке
-
+
Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
Сумма - 0руб.
Задать вопрос
★★★★☆
Диаметр нихромовой проволоки, мм1,2
Внутренний диаметр спирали, мм27
Внешний диаметр спирали, мм28,2
Длина спирали, мм217
Мощность спирали, кВт2,5
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ15Н60

ЦЕНА СПИРАЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

Цена нагревательных спиралей напрямую зависит от объема заказа и требуемых технических характеристик

Создайте свой идеальный нагревательный элемент онлайн!

Готовы повысить эффективность вашей печи?

Закажите резистивные спирали из нихрома у Компании ПАРТАЛ, указав необходимые технические условия в форме ниже:

1. Марка нихромового сплава (Х15Н60 или Х20Н80)
2. Требуемая Мощность (кВт)
3. Сопротивление (Ом)
4. Диаметр проволоки и спирали (мм)
5. Общая длина (мм)
6. Необходимое Количество (шт)

 

 

 

Высокоэффективные нихромовые нагревательные элементы (Спирали) для промышленных и лабораторных печей

Ищете надежный и долговечный резистивный элемент для вашей муфельной закалочной печи?

Мы специализируемся на производстве высококачественных нагревательных элементов, изготовленных строго по ГОСТ из премиальных российских сплавов: Нихром Х20Н80 и Нихром Х15Н60.

Эти сплавы гарантируют исключительную устойчивость к высоким температурам и длительный срок службы, минимизируя простои вашего оборудования.


Наши преимущества:

 

Российское качество: Используем сертифицированный нихром, обеспечивая стабильность характеристик.

Быстрое изготовление: Производим спиральные нагреватели четко по вашим техническим условиям в максимально короткие сроки.

Индивидуальные параметры: Изготовим спирали любой мощности, сопротивления, диаметра и длины.

Оперативная Доставка: Организуем быструю и надежную доставку в любую точку России удобной для вас транспортной компанией.

 

Закажите свой идеальный нагревательный элемент прямо сейчас на сайте Компании ПАРТАЛ и обеспечьте бесперебойную работу вашего оборудования!

Сопутствующие товары

Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 1,2 мм ГОСТ 12766.1-90
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 1,2 мм ГОСТ 12766.1-90
В корзину
Нихромовая проволока Х15Н60, Х15Н60-Н диаметр 1,2 мм ГОСТ 12766.1-90
Нихромовая проволока Х15Н60, Х15Н60-Н диаметр 1,2 мм ГОСТ 12766.1-90
В корзину
Top.Mail.Ru