Нихромовая проволока Ø 4,5 мм Х15Н60: Максимальная мощность и долговечность для ваших нагревательных систем (ГОСТ 12766.1-90)

Ищете надежную нихромовую проволоку для промышленных нагревательных элементов?

Компания ПАРТАЛ предлагает проволоку из нихрома Х15Н60 диаметром 4,5 мм, изготовленную по ГОСТ 12766.1-90.

Это идеальное решение для создания мощных нагревателей и спиралей сопротивления, обеспечивающих стабильную работу вашего оборудования.



Преимущества проволоки Х15Н60 Ø 4,5 мм:



Высокая жаростойкость: Сплав Х15Н60 гарантирует долгий срок службы в экстремальных условиях.

Оптимальное сопротивление: 0,069 Ом/м для точного расчета мощности.

Экономичность: Вес 0,134 кг/м - выгодное решение для ваших задач.

Готовые спирали: Возможность заказа нихромовых спиралей по вашим параметрам.

