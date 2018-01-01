Вы здесь: Каталог Нихромовая проволока, лента, нить Х20Н80, Х15Н60

Нихромовая проволока Ø 4,5 мм Х15Н60: Максимальная мощность и долговечность для ваших нагревательных систем (ГОСТ 12766.1-90)

Нихромовая проволока Ø 4,5 мм Х15Н60: Максимальная мощность и долговечность для ваших нагревательных систем (ГОСТ 12766.1-90)
-
+
Количество в упаковке: 1 / кг
Количество упаковок: 1
Сумма - 0руб.
Задать вопрос
★★★★☆
Диаметр нихромовой проволоки, мм4,5
Марка нихромаХ15Н60
ГОСТ12766.1-90

АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТР 4,5 ММ

Нихромовая проволока: Сердце нагревательных приборов.

Высококачественные сплавы никеля и хрома (Х15Н60, Х20Н80) обеспечивают исключительную жаростойкость и долговечность.

Состав включает также титан, марганец, алюминий и железо для максимальной эффективности.

Незаменимый компонент для ваших нагревательных элементов

Ищете надежную нихромовую проволоку для промышленных нагревательных элементов?

Компания ПАРТАЛ предлагает проволоку из нихрома Х15Н60 диаметром 4,5 мм, изготовленную по ГОСТ 12766.1-90.

Это идеальное решение для создания мощных нагревателей и спиралей сопротивления, обеспечивающих стабильную работу вашего оборудования.


Преимущества проволоки Х15Н60 Ø 4,5 мм:


Высокая жаростойкость: Сплав Х15Н60 гарантирует долгий срок службы в экстремальных условиях.

Оптимальное сопротивление: 0,069 Ом/м для точного расчета мощности.

Экономичность: Вес 0,134 кг/м - выгодное решение для ваших задач.

Готовые спирали: Возможность заказа нихромовых спиралей по вашим параметрам.

Доставка по всей России! Актуальную цену за 1 кг проволоки смотрите на сайте

 

ГОСТ 12766.1-90 - Проволока нихромовая

 

Спирали сопротивления для любых задач

Сопутствующие товары

Нихромовая спираль: марка нихрома Х20Н80 диаметр проволоки 4,0 мм мощность спирали 19 кВт
Нихромовая спираль: марка нихрома Х20Н80 диаметр проволоки 4,0 мм мощность спирали 19 кВт
В корзину
Нихромовая спираль для камерной печи сопротивления. 28 кВт диаметр 5,0 мм марка нихрома Х20Н80
Нихромовая спираль для камерной печи сопротивления. 28 кВт диаметр 5,0 мм марка нихрома Х20Н80
В корзину
Top.Mail.Ru