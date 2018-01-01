Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Премиальный нихромовый нагревательный элемент (Спираль) Х15Н60 (0.3 мм, 500 Вт, 220В) для высокотемпературных электротигелей и плавильных печей

Диаметр нихромовой проволоки, мм0,3
Внутренний диаметр спирали, мм4,4
Внешний диаметр спирали, мм5,0
Мощность спирали, кВт0,500
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ15Н60

Цена указана за 1 (одну) готовую единицу нагревательного элемента (спирали) со стандартными параметрами

Формирование цены: Индивидуальный расчет под ваше ТЗ.

Финальная стоимость варьируется и зависит от ключевых факторов, обеспечивающих качество и долговечность вашего нагревателя: Сложность и точность навивки.

Объем партии (действует система скидок).

Выбор марки нихрома (премиальный Х20Н80 или стандартный Х15Н60)

 

Время деньги! Обеспечьте стабильность вашего производства.

Закажите расчет идеального нагревательного элемента от ПАРТАЛ прямо сейчас.

Необходим индивидуальный подход? Получите точный расчет и запустите производство в кратчайшие сроки!

Предоставьте следующие технические данные нашим инженерам (воспользуйтесь формой ниже): 

  • Требуемая рабочая мощность (Вт/кВт). 
  • Напряжение питания (В). 
  • Геометрические параметры (Диаметр проволоки, Диаметр навивки). 
  • Общая длина и необходимое количество единиц.

 

 

 

Максимальная эффективность для вашего литья!

Индивидуальное производство высококачественных нихромовых нагревательных элементов (нагревателей) для электротигелей и высокотемпературных плавильных печей.

Мы специализируемся на изготовлении прецизионных нагревателей, незаменимых при плавке драгоценных металлов (золота, серебра) и ответственных сплавов.

Используем только сертифицированную нихромовую проволоку марок Х20Н80 и Х15Н60, гарантируя долгий срок службы и стабильную мощность.

Надежная доставка по всей России.

Заказывайте долговечные нихромовые нагревательные элементы напрямую у производителя - Компании ПАРТАЛ!

Получите идеальный нагрев уже сегодня. 

