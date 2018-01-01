Премиальный нихромовый нагревательный элемент (Спираль) Х15Н60 (0.3 мм, 500 Вт, 220В) для высокотемпературных электротигелей и плавильных печей

Максимальная эффективность для вашего литья!
Индивидуальное производство высококачественных нихромовых нагревательных элементов (нагревателей) для электротигелей и высокотемпературных плавильных печей.
Мы специализируемся на изготовлении прецизионных нагревателей, незаменимых при плавке драгоценных металлов (золота, серебра) и ответственных сплавов.
Используем только сертифицированную нихромовую проволоку марок Х20Н80 и Х15Н60, гарантируя долгий срок службы и стабильную мощность.
Надежная доставка по всей России.
Заказывайте долговечные нихромовые нагревательные элементы напрямую у производителя - Компании ПАРТАЛ!
Получите идеальный нагрев уже сегодня.