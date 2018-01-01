Нагревательный элемент (Спираль) из нихрома Х15Н60 для промышленных камерных печей 4 кВт, 220В. Ø 1.8 мм. Надёжная навивка, высокая долговечность

Производство нагревательных элементов (Спиралей) гарантия бесперебойной работы вашего оборудования!

Мы являемся ведущим производителем нихромовых нагревательных элементов Х20Н80 и Х15Н60, спроектированных для максимальной эффективности и долговечности.

Наше производство охватывает полный спектр нужд:

1. Промышленность: Высокоточные навивки для всех типов промышленных печей сопротивления: Камерные, муфельные, тигельные, шахтные, туннельные, садочные и колпаковые установки. Обеспечиваем идеальную замену, минимизируя простои.

2. Пищевая и коммерческая сфера: Надёжные и быстродействующие спирали для тандыров, шаурмы (шавермы) и другого оборудования интенсивного электронагрева.

Преимущества работы с нами:

Индивидуальный подход: Изготовим нагреватель по вашему ТЗ или чертежу.

Срочное изготовление: Запуск производства в кратчайшие сроки.

География: Быстрая и надежная доставка готовой продукции по всей РФ.

Не покупайте стандартный товар – инвестируйте в идеальный нагревательный элемент!



Как рассчитывается стоимость вашего нагревательного элемента?



Мы гарантируем честное ценообразование, основанное на следующих ключевых факторах:

1. Марка нихрома : Выбор между стандартным Х15Н60 и премиальным, высокотемпературным Х20Н80 (влияет на срок службы).

2. Сложность Навивки (Геометрия): Точность и трудоемкость изготовления по вашему чертежу.

3. Объем Заказа: Для оптовых и серийных покупателей предусмотрены значительные скидки.

Цель: Предоставить вам максимально эффективное и экономичное решение.



