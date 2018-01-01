Нагревательный элемент (Спираль) из нихрома Х15Н60 для промышленных камерных печей 4 кВт, 220В. Ø 1.8 мм. Надёжная навивка, высокая долговечность

Производство нагревательных элементов (Спиралей) гарантия бесперебойной работы вашего оборудования!
Мы являемся ведущим производителем нихромовых нагревательных элементов Х20Н80 и Х15Н60, спроектированных для максимальной эффективности и долговечности.
Наше производство охватывает полный спектр нужд:
1. Промышленность: Высокоточные навивки для всех типов промышленных печей сопротивления: Камерные, муфельные, тигельные, шахтные, туннельные, садочные и колпаковые установки. Обеспечиваем идеальную замену, минимизируя простои.
2. Пищевая и коммерческая сфера: Надёжные и быстродействующие спирали для тандыров, шаурмы (шавермы) и другого оборудования интенсивного электронагрева.
Преимущества работы с нами:
- Индивидуальный подход: Изготовим нагреватель по вашему ТЗ или чертежу.
- Срочное изготовление: Запуск производства в кратчайшие сроки.
- География: Быстрая и надежная доставка готовой продукции по всей РФ.
Не покупайте стандартный товар – инвестируйте в идеальный нагревательный элемент!
Как рассчитывается стоимость вашего нагревательного элемента?
Мы гарантируем честное ценообразование, основанное на следующих ключевых факторах:
1. Марка нихрома: Выбор между стандартным Х15Н60 и премиальным, высокотемпературным Х20Н80 (влияет на срок службы).
2. Сложность Навивки (Геометрия): Точность и трудоемкость изготовления по вашему чертежу.
3. Объем Заказа: Для оптовых и серийных покупателей предусмотрены значительные скидки.
Цель: Предоставить вам максимально эффективное и экономичное решение.