Нагревательный элемент (Спираль) из нихрома Х15Н60 для промышленных камерных печей 4 кВт, 220В. Ø 1.8 мм. Надёжная навивка, высокая долговечность

Нагревательный элемент (Спираль) из нихрома Х15Н60 для промышленных камерных печей 4 кВт, 220В. Ø 1.8 мм. Надёжная навивка, высокая долговечность
Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
Диаметр нихромовой проволоки, мм1,8
Внутренний диаметр спирали, мм13
Внешний диаметр спирали, мм16,6
Мощность спирали, кВт4
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ15Н60

Указанная на странице стоимость (за 1 шт.) является ориентировочной

Каждый наш нагревательный элемент (спираль) изготавливается индивидуально под ваши требования, финальная актуальная цена рассчитывается после получения полного технического задания. Свяжитесь с нами, чтобы получить точный расчет!

Пришло время обновить нагрев!

Не ждите поломки - инвестируйте в надёжные нагревательные элементы из нихрома прямо сейчас!

Создайте свой идеальный элемент нагрева из нихрома!

Закажите премиальные нихромовые спирали от ПАРТАЛ Онлайн.

Для моментального запуска производства и точного коммерческого предложения, заполните форму ниже, указав следующие обязательные технические параметры:

  • Требуемая мощность (кВт/Вт)
  • Рабочее напряжение (В)
  • Диаметр проволоки и внешний диаметр спирали (мм)
  • Общая длина и нужное Количество изделий (шт.)

Получите бесплатный расчет в течение 1 часа!

 

 

 

Производство нагревательных элементов (Спиралей) гарантия бесперебойной работы вашего оборудования!

Мы являемся ведущим производителем нихромовых нагревательных элементов Х20Н80 и Х15Н60, спроектированных для максимальной эффективности и долговечности.

 

Наше производство охватывает полный спектр нужд:

 

1. Промышленность: Высокоточные навивки для всех типов промышленных печей сопротивления: Камерные, муфельные, тигельные, шахтные, туннельные, садочные и колпаковые установки. Обеспечиваем идеальную замену, минимизируя простои.
2.  Пищевая и коммерческая сфера: Надёжные и быстродействующие спирали для тандыров, шаурмы (шавермы) и другого оборудования интенсивного электронагрева.

 

Преимущества работы с нами:

 

  • Индивидуальный подход: Изготовим нагреватель по вашему ТЗ или чертежу.
  • Срочное изготовление: Запуск производства в кратчайшие сроки.
  • География: Быстрая и надежная доставка готовой продукции по всей РФ.

 

Не покупайте стандартный товар – инвестируйте в идеальный нагревательный элемент!

 
Как рассчитывается стоимость вашего нагревательного элемента?


Мы гарантируем честное ценообразование, основанное на следующих ключевых факторах:

 

1.  Марка нихрома: Выбор между стандартным Х15Н60 и премиальным, высокотемпературным Х20Н80 (влияет на срок службы).
2.  Сложность Навивки (Геометрия): Точность и трудоемкость изготовления по вашему чертежу.
3.  Объем Заказа: Для оптовых и серийных покупателей предусмотрены значительные скидки.

 

Цель: Предоставить вам максимально эффективное и экономичное решение.


 

