Готовый нихромовый нагревательный элемент Х15Н60 для калорифера 1,1 кВт, 220В. Диаметр 0,8 мм. Надежный и долговечный

Диаметр нихромовой проволоки, мм0,8
Внутренний диаметр спирали, мм6
Внешний диаметр спирали, мм7,6
Мощность спирали, кВт1,1
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ15Н60

Цена, указанная выше, соответствует базовой комплектации (1 шт.) Для получения точного расчета под ваш индивидуальный проект, воспользуйтесь формой запроса

Стоимость вашего нагревательного элемента формируется прозрачно и зависит от:

1. Характеристик материала: Выбор марки нихрома (высоконадежный Х20Н80 или стандарт Х15Н60).
2. Сложности производства: Параметры навивки и требования к точности.
3. Объема заказа: При крупных оптовых партиях действуют специальные, более выгодные цены.

 

Создайте идеальный нагревательный элемент!

Закажите премиальные нихромовые спирали онлайн прямо сейчас.

Срок изготовления зависит от точности вашего ТЗ! 

Чтобы мы могли максимально оперативно произвести расчет и запустить ваш заказ в производство, пожалуйста, укажите следующие полные технические данные:

  • Требуемая Мощность (кВт / Вт)
  • Рабочее Напряжение (В)
  • Параметры Сечения: Диаметр проволоки и диаметр самой спирали (навивки)
  • Объем заказа: Необходимая длина и точное количество элементов (шт.)

 

Премиальные нихромовые нагревательные элементы (Спирали) – Точность и мощность

Мы предлагаем высококачественные нагревательные элементы, разработанные для обеспечения максимальной производительности и долговечности вашего оборудования.

Наши нихромовые нагреватели выдерживают экстремальные температуры и подходят для самых требовательных промышленных и пищевых задач.

 

Ваши Выгоды:

 

Точное Соответствие ТЗ: Изготавливаем спирали из высококачественного нихрома (Х20Н80 или Х15Н60) строго под требуемую мощность и напряжение вашего калорифера или печи.


Срок Службы и надежность: Гарантия стабильной работы и увеличенный ресурс благодаря использованию сертифицированной нихромовой проволоки.


Полная Кастомизация: Производство по вашим уникальным параметрам (диаметр, длина, сопротивление).

 

Сферы Применения:

 

Наши нихромовые нагреватели – это идеальное решение для высокотемпературных процессов:

Промышленные Печи: Шахтные, муфельные, камерные печи электронакала.
Отопительное Оборудование: Электрические калориферы и тепловентиляторы.
Оборудование Fast Food/HoReCa: Спирали нагрева для тандыров, шаурмы, шавермы.
Сделайте Заказ Онлайн Сегодня! Быстрая обработка заявки и оперативная доставка нагревательных элементов по всей России.

 

