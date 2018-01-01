Готовый нихромовый нагревательный элемент Х15Н60 для калорифера 1,1 кВт, 220В. Диаметр 0,8 мм. Надежный и долговечный

Премиальные нихромовые нагревательные элементы (Спирали) – Точность и мощность
Мы предлагаем высококачественные нагревательные элементы, разработанные для обеспечения максимальной производительности и долговечности вашего оборудования.
Наши нихромовые нагреватели выдерживают экстремальные температуры и подходят для самых требовательных промышленных и пищевых задач.
Ваши Выгоды:
Точное Соответствие ТЗ: Изготавливаем спирали из высококачественного нихрома (Х20Н80 или Х15Н60) строго под требуемую мощность и напряжение вашего калорифера или печи.
Срок Службы и надежность: Гарантия стабильной работы и увеличенный ресурс благодаря использованию сертифицированной нихромовой проволоки.
Полная Кастомизация: Производство по вашим уникальным параметрам (диаметр, длина, сопротивление).
Сферы Применения:
Наши нихромовые нагреватели – это идеальное решение для высокотемпературных процессов:
Промышленные Печи: Шахтные, муфельные, камерные печи электронакала.
Отопительное Оборудование: Электрические калориферы и тепловентиляторы.
Оборудование Fast Food/HoReCa: Спирали нагрева для тандыров, шаурмы, шавермы.
Сделайте Заказ Онлайн Сегодня! Быстрая обработка заявки и оперативная доставка нагревательных элементов по всей России.