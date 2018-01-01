Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Мощный нихромовый спиральный нагревательный элемент Х15Н60 мощность 1.4 кВт Ø 0,8 мм 220 В для тепловой пушки. Изготовление под заказ

Диаметр нихромовой проволоки, мм0,8
Внутренний диаметр спирали, мм5
Внешний диаметр спирали, мм6,6
Мощность спирали, кВт1,4
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ15Н60

Указанная цена ориентировочная стоимость готового нагревательного элемента (1 шт) при минимальном заказе

Цена рассчитывается персонально, исходя из ваших параметров:
1. Марка премиального нихрома (Х20Н80 для максимального ресурса или Х15Н60).
2. Сложность выполнения (диаметр, длина, особенности навивки).
3. Объем заказа (гибкая система скидок для оптовых и регулярных покупателей)

Срок службы вашего оборудования зависит от качества нагревателя. Выбирайте надежность!

Закажите изготовление высокоточных ТЭНов онлайн прямо сейчас. 

Для получения точного расчета и запуска производства, пожалуйста, укажите ключевые параметры вашего нагревательного элемента:

  • Требуемая мощность (кВт) и Напряжение (В).
  • Марка нихрома (Х20Н80, Х15Н60) и Диаметр проволоки.
  • Размеры спирали (наружный диаметр, общая длина).
  • Количество (шт.).

 

Индивидуальное изготовление спиральных нихромовых нагревательных элементов (ТЭНов) для любых задач!

Мы производим высокотемпературные нагревательные спирали точно по вашим техническим требованиям: от замены вышедшего из строя элемента до оснащения нового оборудования.

 

Наши нихромовые нагреватели - это надежность для:

 

1. Промышленных печей: Изготовление спиралей сопротивления для шахтных, муфельных и камерных печей электронакала.


2. Отопительного оборудования: Спирали для ремонта и обслуживания промышленных и бытовых тепловых пушек, электрокалориферов.


3. Fast Food и HoReCa: Высокоэффективные нагреватели для тандыров, грилей, оборудования для шаурмы и шавермы.

 

Закажите онлайн сегодня! Гарантируем точное соответствие мощности, вольтажа и диаметра.

Быстрая доставка готовых нагревательных элементов и спиралей по всей России

 

Почему выбирают наши нихромовые нагреватели?

 

100% Точность:

Производим нагревательные элементы строго по вашему ТЗ.

Идеальное соответствие требуемой мощности и напряжения.

Гарантия Долговечности: Используем только сертифицированный нихром (Х20Н80 – максимальный ресурс), обеспечивая стабильную работу ТЭНа даже при экстремальных температурах.


Полная Кастомизация: Вы получаете не стандартный товар, а уникальный нагреватель, изготовленный по вашим точным размерам (длина, диаметр, сопротивление)

