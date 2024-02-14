Сварка ответственных деталей из серого чугуна (перлитного)

Сварка ответственных деталей из чугуна

Приведены основные причины отказов ответственных чугунных деталей судовых машин и механизмов:

Значительные статические и циклические напряжения; коррозионно - эрозионный износ; абразивный износ; работа деталей в условиях изнашивания и циклических нагрузок.

Исследованы технологические возможности газовой и электродуговой сварки серого чугуна с предварительным подогревом до температуры 500-550 ºC чугунными электродами со специальной обмазкой.

Установлено, что газовая и электродуговая сварка серого перлитного чугуна с присадочным прутком из чугуна марки СЧ25 обеспечивает получение равнопрочного сварного соединения, а усталостная прочность сварных образцов выше прочности контрольных образцов.

Поверхностное пластическое деформирование методом чеканки позволяет повысить предел выносливости контрольных образцов на 76%, а сварных на 40%.

Основная структурная составляющая сварного шва, полученного горячей сваркой, - троостит.

Введение

В судовом машиностроении одним из основных конструкционных материалов является серый чугун, из него изготавливают дорогостоящие базовые детали дизелей и различных механизмов, от качества ремонта которых зависит долговечность узла или агрегата в целом.

Основнымипричинами отказов чугунных деталей являются значительные статические и циклические напряжения, коррозионно - эрозионный износ, абразивный износ, работа деталей в условиях изнашивания и циклических нагрузок.

Разработка технологии восстановления ответственных чугунных деталей сваркой или наплавкой одна из актуальных задач судоремонтной практики.

Эта задача в целом для сварки и наплавки не только весьма сложна, но часто трудноразрешима при необходимости обеспечения высококачественного сварного соединения на уровне прочности основного металла.

Чугун обладает плохой технологической свариваемостью, обусловленной тем, что металлы как наплавленный, так и околошовной зоны имеют склонность к образованию закалочных непластичных структур и трещин вследствие больших скоростей охлаждения, тепловых и усадочных напряжений.

Его низкая прочность и практически полное отсутствие пластичности способствуют образованию трещин при сварке и наплавке как в наплавленном, так и в основном металле.

Правильный выбор химического состава присадочного материала, создание необходимых условий для кристаллизации сварочной ванны и последующего охлаждения соединения являются важными факторами в управлении процессом формирования структуры наплавленного металла и зон сплавления и термического влияния чугуна.

Технология восстановления ответственных чугунных деталей сваркой или наплавкой должна обеспечивать следующие требования к качеству сварного соединения: равнопрочность основному металлу, обрабатываемость режущим инструментом, изменение размеров детали после сварки в пределах полей допусков; постоянство качества наплавки (сварки); высокая производительность процесса.

На основании данных требований проанализируем целесообразность применения некоторых наиболее распространенных способов сварки и наплавки чугуна для восстановления деталей судового оборудования.

Множество трудов посвящено разработке электродов на основе железа с окислительным покрытием и использованию марок проволок, предназначенных для сварки и наплавки углеродистых конструкционных сталей.

Однако наплавка чугуна сталью неперспективна, так как она не может гарантировать получение соединений без трещин в наплавленном металле и зоне термического влияния.

Зона сплавления представляет собой оторочку с большим количеством цементита и ледебурита.

Специальное легирование металла шва карбидообразующими элементами через покрытие электрода, сердечник порошковой проволоки, керамический флюс или применение кислородосодержащего защитного газа при механизированной наплавке повышает пластичность металла шва, но не устраняет образование ледебурита в зоне сплавления.

Наиболее перспективными материалами для восстановления ответственных чугунных деталей при необходимости получения высококачественного сварного соединения являются сплавы на никелевой, медной и медноникелевой основе, так как никель и медь не образуют карбидов с углеродом.

Расплавленный никель может растворять значительное количество углерода, который выделяется при охлаждении, как правило в виде графита.

Никель также способствует графитизации Ni - Fe - C сплавов.

Модифицированный металл на основе никеля, несмотря на значительное содержание углерода (до 1,5%), сочетает достаточную прочность с пластичностью.

Такие свойства сохраняются в широком диапазоне легирования железом и в присутствии примесей (кремния, фосфора и др.), неизбежных при наплавке на чугун.

Кроме того, никелевые сплавы при легировании их кремнием и бором имеют температуру плавления, близкую к температуре плавления чугуна.

Для сварки и наплавки чугуна, когда к изделиям предъявляются требования равнопрочности и хорошей обрабатываемости, используются электроды на никелевой основе, самозащитная сварочная проволока ПАНЧ-11.

Сварка чугуна никелевой сварочной проволокой сплошного сечения ПАНЧ-11 диаметром 1,2 мм является эффективным методом соединения и наплавления чугуна без предварительного разогрева на холодную, без применения газа и флюса.

Данный метод широко применяется во многих отраслях промышленности, где необходимо сваривать и ремонтировать детали и изделия из чугуна.

Сплошная никелевая проволока для сварки чугуна ПАНЧ-11 обладает высокой прочностью и устойчивостью к коррозии, что позволяет достичь долговечных и качественных сварных соединений.

Она обеспечивает высокую точность и качество сварочного шва, снижает риск деформации и трещин при сварке.

Также применяются и самофлюсующиеся порошковые сплавы НПЧ-1, НПЧ-3 для газопорошковой наплавки.

Порошковая проволока ПП-АНЧ-1, ПП-АНЧ-2, ПП-АНЧ-3. Основными недостатками этих сварочных материалов являются их высокая стоимость и дефицитность, что ограничивает их широкое применение.

Способы холодной сварки и наплавки характеризуются значительными внутренними напряжениями, возникающими в процессе сварки детали.

Наличием в зонах термического влияния твердых структур (исключение составляет процесс напыления слоя с одновременным его оплавлением. при котором нет расплавления основного металла).

Склонностью к образованию трещин в металле шва и в зоне термического влияния вследствие низкой пластичности чугуна.

Получение высококачественных сварных соединений обеспечивает газопорошковая наплавка самофлюсующимися порошковыми сплавами на никелевой основе (НПЧ-1, НПЧ-3) благодаря отсутствию или минимальному расплавлению основного металла.

Данный способ позволяет избежать образования отбеленного слоя и не вызывает существенных структурных изменений детали и значительных термических напряжений.

Сварное соединение по прочности не отличается от основного металла, что обеспечивает возможность эксплуатации детали при значительных нагрузках.

Однако газопорошковая наплавка находит применение преимущественно для устранения мелких дефектов из-за низкой производительности процесса, трудности восстановления крупногабаритных деталей.

Качество сварного соединения определяется квалификацией сварщика вследствие того, что процесс наплавки не механизирован, а выполняется вручную.

Горячая сварка чугуна обеспечивает в швах и наплавленном металле состав, близкий к основному металлу, и позволяет избежать образования структур закалки и появления трещин, но требует высокого предварительного подогрева деталей до 600 - 750 °С.

Значительными недостатками горячих способов сварки и наплавки являются:

Большая трудоемкость, тяжелые условия труда сварщиков, необходимость довольно сложного оборудования предварительного подогрева и охлаждения (охлаждение должно быть медленным, от 50 до 100 °С/ч), высокая технологическая себестоимость.

Таким образом, существует проблема выбора или разработки присадочного материала и изыскания способа сварки или наплавки для конкретной чугунной детали в зависимости от условий ее работы, обеспечивающих получение высококачественного сварного соединения и требуемых свойств наплавленного металла.

Поверхностное пластическое деформирование (ППД) является одним из эффективных способов повышения несущей способности деталей машин, работающих в условиях циклических нагрузок.

Наиболее эффективное влияние на увеличение усталостной прочности происходит у деталей, имеющих концентраторы напряжений.

Из методов ППД наиболее часто используют обкатку роликами, чеканку, ультразвуковую обработку и др.

Изменение свойств поверхностного слоя происходит за счет дислокационного упрочнения и искажений в кристаллической решетке.

При этом изменяется структура зерна - дробятся блоки мозаики с одновременным увеличением степени их разориентировки.

Возможно частичное или полное разрушение кристаллической решетки и переход ее в аморфное состояние. ППД позволяет весьма существенно повысить сопротивление разрушению деталей, работающих в условиях циклических нагрузок, когда опасность разрушения в зонах концентрации напряжений особенно велика.

В результате наклепа снижается, а во многих случаях и полностью ликвидируется отрицательное влияние различных концентраторов напряжений на усталостную прочность деталей.

ППД наплавленного металла позволяет весьма существенно повышать прочность сварных соединений, работающих при циклических нагрузках.

Особенностью ППД является то, что при обработке отдельных участков поверхности не отмечается ослаблений в местах перехода наклепанного слоя в ненаклепанный.

Это выгодно отличает ее от других способов упрочнения, например от поверхностной закалки и азотирования, при которых зона перехода обладает пониженной прочностью.

Сравнительный анализ возможностей различных способов ППД позволил установить наибольшую эффективность ППД ударным способом (чеканкой), особенно для крупногабаритных деталей.

Этот способ позволяет получить значительную глубину наклепанного слоя (свыше 10 мм) без больших статических усилий с использованием относительно простых чеканочных приспособлений.

Минимально необходимая глубина наклепанного слоя для большинства деталей, работающих в условиях циклического нагружения, находится в пределах 2-4 мм.

В данной статье мы представляем технологию сварки ответственных деталей из серого перлитного чугуна с предварительным подогревом, обеспечивающую равнопрочное сварное соединение.

В рамках разработки технологического процесса нами проведен ряд экспериментов.

Материалы и методика испытаний