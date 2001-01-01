Справочник - Марочник сталей и сплавов: В.Г. Сорокин. Справ. изд. 2001 год

Справочник в формате DjVu содержит 608 стр. 380 марок сталей и сплавов

Справочник в формате DjVu содержит 608 стр. 380 марок сталей и сплавов

Для каждой марки указаны назначение, виды поставки, химический состав, механические свойства в зависимости от состояния поставки, температуры испытаний, режимов термообработки, поперечного сечения заготовок, места и направления вырезки образца, технологические и физические свойства.

Для работников металлургических предприятий, а также специалистов различных отраслей промышленности, занимающихся производством, сбытом и потреблением металла, а также для сотрудников научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов, преподавателей и студентов вузов.

По сравнению с ранее опубликованными справочниками в данном издании содержится много новых марок сталей, особенно жаропрочных, жаростойких 20Х23Н18, ХН78Т, ХН70Ю, ХН60ВТ, ХН77ТЮР, ХН68ВМТЮК-ВД, ХН50ВМТЮБ-ВИ, ХН45МВТЮБР-ИД, ХН38ВТ-ВД, ХН45Ю-ВИ итд.

Нихром Х15Н60, Х20Н80, Х20Н80-Н, Х20Н80 ВИ, Н80ХЮД ВИ, фехраль Х23Ю5Т, Х27Ю5Т.

В отдельном разделе представлены стали и сплавы с особыми физическими свойствами.

Для некоторых сталей расширены данные по свойствам. ГОСТ на все марки сталей и сплавов приведены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.