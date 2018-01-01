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Нагревательная спираль из сплава Х20Н80, предназначенная для печей сопротивления. Мощность: 9,5 кВт, диаметр проволоки: 2,0 мм

Нагревательная спираль из сплава Х20Н80, предназначенная для печей сопротивления. Мощность: 9,5 кВт, диаметр проволоки: 2,0 мм
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм2,0
Внешний диаметр спирали, мм30
Внутренний диаметр спирали, мм26
Длина спирали, мм940
Вес спирали, кг1,1
Мощность спирали, кВт9,5
Напряжение питания, вольт380
Марка нихромаХ20Н80

СТОИМОСТЬ НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ

Стоимость нихромовых спиралей рассчитывается индивидуально для каждого клиента, учитывая количество заказанных единиц

Диаметр нихрома для спирали - 2,0 мм

Внутренний диаметр спирали - 26 мм

Внешний диаметр спирали - 30 мм

Длина спирали - 940 мм

Мощность - 9,5 кВт

Напряжение - 380 вольт

Вес спирали  - 1.1 кг

 

 

Помимо прямых поставок спиралей, мы также предлагаем удобные покупки в нашем интернет-магазине

 

В объятиях прогресса мы предлагаем передовые нагревательные решения, призванные возвысить ваши промышленные печи до небывалых высот

 

Наши спирали, сотканные из элитного нихрома Х20Н80, олицетворяют квинтэссенцию эффективности и долговечности.

 

По вашему особому заказу наши искусные мастера с любовью и точностью намотают спирали из безупречной нихромовой проволоки, создавая неповторимые шедевры, отвечающие самым строгим требованиям.

Мы беремся за самые сложные задачи, изготавливая спирали для печей сопротивления любой конфигурации и уровня мощности.

 

Ваш заказ станет для нас путеводной звездой.

Необходимо лишь поведать нам желаемую мощность, рабочее напряжение и внешний диаметр спирали.

С этими данными наши умельцы сотворят для вас совершенство, превосходящее ваши ожидания.

 

Помимо прямых поставок спиралей, мы также предлагаем удобные покупки в нашем интернет-магазине.

Откройте для себя богатый ассортимент нагревательных элементов и оформите заказ одним нажатием кнопки.

Доставка в пределах Российской Федерации осуществляется в самые сжатые сроки, даруя вам возможность насладиться улучшенной производительностью и комфортом использования как можно скорее.

 

Выбирая нас, вы выбираете команду профессионалов, преданных своему делу.

Наши спирали из нихрома Х20Н80 — это гарантия надежности, эффективности и долговечности, возносящая ваши промышленные процессы на новый уровень успеха и процветания.

 

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