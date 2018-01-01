Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Нихромовая спираль 850 Вт для идеальной сушки чайного листа диаметр 1,0 мм, марка Х15Н60 надежное тепло для вашего производства

Нихромовая спираль 850 Вт для идеальной сушки чайного листа диаметр 1,0 мм, марка Х15Н60 надежное тепло для вашего производства
-
+
Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
Сумма - 0руб.
Задать вопрос
★★★★☆
Диаметр нихромовой проволоки, мм1,0
Внутренний диаметр спирали, мм10
Внешний диаметр спирали, мм12
Длина спирали, мм1310
Вес спирали, кг0,299
Мощность спирали, кВт0,850
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ15Н60

ЦЕНА СПИРАЛИ ДЛЯ СУШКИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

Индивидуальный расчет стоимости: Цена спирали рассчитывается персонально для вас и зависит от объема вашего заказа.

Чем больше объем - тем выгоднее цена

Стоп! Не тратьте драгоценное время на изнурительные поиски!
ПАРТАЛ Ваш надежный партнер в мире нагревательных спиралей!
Мы - ваш главный поставщик нихромовых спиралей по всей России, предлагающий:
Лучшие цены: Максимальная выгода для вашего бизнеса.
Скорость: Оперативная доставка до вашего города.
Выбор: Широкий ассортимент марок и конфигураций.
Качество: Гарантия надежности и долговечности.
Не откладывайте - сделайте заказ прямо сейчас и убедитесь в наших преимуществах!

 

Обеспечьте идеальные условия для сушки чайного листа с нашими высококачественными нихромовыми спиралями!

Мы предлагаем индивидуальное изготовление нихромовых спиралей, специально разработанных для профессиональных сушилок чайного листа.

Используя нихромову проволоку марки Х15Н60 диаметром 1,0 мм, мы гарантируем оптимальную теплоотдачу и долговечность.

Ваша сушилка чайного листа заслуживает лучшего! Наши спирали обеспечивают стабильную мощность 850 Вт и точное сопротивление 1,40 Ом на метр, что критически важно для равномерной и эффективной сушки.

Купите нагревательные спирали для сушильных шкафов и чайных сушилок напрямую от производителя.

Мы изготовим спираль под ваши точные требования, максимально быстро и качественно.


Преимущества наших спиралей:

 

  • Высокая производительность: 850 Вт для быстрой и эффективной сушки.
  • Надежность: Марка нихрома Х15Н60 обеспечивает долгий срок службы.
  • Прецизионность: Диаметр 1,0 мм и сопротивление 1,40 Ом на метр для идеального контроля температуры.
  • Универсальность: Подходят для различных моделей сушильных шкафов и сушилок чая.
  • Индивидуальный подход: Изготовление спиралей по вашим параметрам.

Закажите свою идеальную спираль сегодня и ощутите разницу в качестве сушки!

Сопутствующие товары

Нихромовая проволока Х20Н80 и Х20Н80-Н, произведенная по ГОСТ 12766.1-90, поставляется Ø от 1,0 до 1,9 мм
Нихромовая проволока Х20Н80 и Х20Н80-Н, произведенная по ГОСТ 12766.1-90, поставляется Ø от 1,0 до 1,9 мм
В корзину
Создайте мощное тепло с премиальной нихромовой проволокой Х20Н80 диметром 1,0 мм строго по ГОСТ 12766.1-90 от ПАРТАЛ!
Создайте мощное тепло с премиальной нихромовой проволокой Х20Н80 диметром 1,0 мм строго по ГОСТ 12766.1-90 от ПАРТАЛ!
В корзину
Нихромовая проволока Х15Н60 (диаметр 1.0 мм) от ПАРТАЛ. Экономичное и эффективное решение для нагревательных спиралей, соответствует ГОСТ 12766.1-90 (ТУ 14-1-3224-81)
Нихромовая проволока Х15Н60 (диаметр 1.0 мм) от ПАРТАЛ. Экономичное и эффективное решение для нагревательных спиралей, соответствует ГОСТ 12766.1-90 (ТУ 14-1-3224-81)
В корзину
Нихромовая проволока Х15Н60, Х15Н60-Н от 1,0 до 1,9 мм ГОСТ 12766.1-90
Нихромовая проволока Х15Н60, Х15Н60-Н от 1,0 до 1,9 мм ГОСТ 12766.1-90
В корзину
Top.Mail.Ru