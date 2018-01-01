Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Изготовим по индивидуальному заказу спираль из нихрома Х15Н60, диаметром 3,0 мм, мощностью 20 кВт. Гарантируем точное соответствие вашим требованиям и долгий срок службы

Диаметр нихромовой проволоки, мм3,0
Внутренний диаметр спирали, мм31
Внешний диаметр спирали, мм37
Длина спирали, мм1200
Вес спирали, кг2,7
Мощность спирали, кВт20
Напряжение питания, вольт380
Марка нихромаХ15Н60

АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА 1 ШТ. СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА. ПОКУПАЙТЕ ВЫГОДНЕЕ, ЗАКАЗЫВАЯ ОБЪЕМОМ

Ваша индивидуальная цена: Стоимость нихромовых спиралей рассчитывается под каждый заказ отдельно. Чем больше объем, тем выгоднее цена! Запросите расчет прямо сейчас

ПАРТАЛ - Ваш надежный поставщик нихромовых спиралей! 
Найдите идеальное решение для ваших задач:
Спирали из нихрома Х20Н80 и Х15Н60 - для широкого спектра применений.
Высочайшее качество: Гарантия долгих лет службы.
Быстрая доставка по РФ
Не нашли подходящее? Звоните! Наши эксперты помогут подобрать оптимальный вариант

 

 

Спирали из нихрома от производителя ПАРТАЛ высокое качество, быстрая доставка

Нужны надежные нагревательные элементы? Специализируемся на производстве нихромовых спиралей из марок Х20Н80 и Х15Н60 по вашим индивидуальным заказам.

Мы предлагаем:

  • Премиум-качество: Только отборный российский нихром.
  • Оперативное выполнение: Быстрое производство, чтобы вы не останавливали свои процессы.
  • Полная география: Доставим в любой город России.


Пример нашего решения: Нихромовая спираль из проволоки Х15Н60 диаметром 3,0 мм, мощностью 20 кВт готовы создать и для вас!

Закажите спирали из нихрома в ПАРТАЛ сделайте ставку на проверенное качество! 

Совет: Сэкономите время и деньги: Замените спираль самостоятельно!

Предлагаем вам простую и выгодную альтернативу вызову специалиста.

Самостоятельная замена нихромовой спирали – это:

  • Быстрее: Не нужно ждать мастера.
  • Дешевле: Существенная экономия бюджета.


Мы поможем вам сделать правильный выбор! Наши эксперты подберут идеальную спираль, исходя из ваших потребностей. Просто расскажите, для чего она вам нужна!

