Нихромовая спираль навита из нихрома марки Х15Н60 Ø 2,0 мм, 6 кВт - гарантируем точное соответствие параметрам и длительный срок службы

Стоимость рассчитывается под каждый заказ и зависит от марки нихрома, диаметра проволоки, длины, конфигурации спирали, требуемой мощности и объёма партии

Стоимость рассчитывается под каждый заказ и зависит от марки нихрома, диаметра проволоки, длины, конфигурации спирали, требуемой мощности и объёма партии

ПАРТАЛ ваш надежный партнер в мире нихромовых спиралей!

Решения для любых задач: Спирали из нихрома Х20Н80 и Х15Н60 для промышленного и бытового применения.

Гарантированное качество: Долгий срок службы и стабильная работа.

Быстрая доставка по всей России.