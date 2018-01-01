Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Нихромовая спираль навита из нихрома марки Х15Н60 Ø 2,0 мм, 6 кВт - гарантируем точное соответствие параметрам и длительный срок службы

Нихромовая спираль навита из нихрома марки Х15Н60 Ø 2,0 мм, 6 кВт - гарантируем точное соответствие параметрам и длительный срок службы
Диаметр нихромовой проволоки, мм2,0
Внутренний диаметр спирали, мм37
Внешний диаметр спирали, мм41
Длина спирали, мм1247
Вес спирали, кг1,9
Мощность спирали, кВт6
Напряжение питания, вольт380
Марка нихромаХ15Н60

АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ. НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ. ВЫГОДНЕЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОПТОМ

Стоимость рассчитывается под каждый заказ и зависит от марки нихрома, диаметра проволоки, длины, конфигурации спирали, требуемой мощности и объёма партии

ПАРТАЛ ваш надежный партнер в мире нихромовых спиралей!
Решения для любых задач: Спирали из нихрома Х20Н80 и Х15Н60 для промышленного и бытового применения.
Гарантированное качество: Долгий срок службы и стабильная работа.
Быстрая доставка по всей России.

Техническая консультация: Поможем подобрать оптимальную спираль для ваших нужд.
Не нашли то, что искали? Звоните прямо сейчас! Наши эксперты оперативно помогут вам подобрать идеальное решение!

 

 

Компания ПАРТАЛ - Ваш эксперт в изготовлении нихромовых спиралей для промышленных печей, обогревателей, сушильных камер и т.д.

Нужна надежная и мощная спираль с точными параметрами?  

Мы изготавливаем спирали из нихрома Х20Н80 и Х15Н60 по вашим индивидуальным требованиям.


Почему выбирают ПАРТАЛ:

  • Точное соответствие: Изготовим спираль, которая идеально подойдет для вашего оборудования.
  • Российское качество: Используем проверенный нихром от надежных поставщиков.
  • Быстрое производство: Оперативное изготовление и доставка по всей России. 
  • Техническая поддержка: Бесплатная консультация по подбору спирали.


Пример: На фото представлена нихромовая спираль 6 кВт, из проволоки 2,0 мм.


Не тратьте время на поиски! Закажите надежные нихромовые спирали от ПАРТАЛ и будьте уверены в бесперебойной работе вашего оборудования!  

Получите бесплатный расчет стоимости прямо сейчас!

