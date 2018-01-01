Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Мощные нихромовые спирали из проволоки Х15Н60 (8 кВт, Ø 4,0 мм) идеальны для высокотемпературных задач

Диаметр нихромовой проволоки, мм4,0
Внутренний диаметр спирали, мм30
Внешний диаметр спирали, мм38
Длина спирали, мм1017
Вес спирали, кг2,9
Мощность спирали, кВт8,0
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ15Н60

ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

Стоимость нихромовых спиралей рассчитывается под каждый заказ. Больше объем – ниже цена! Получите лучшее предложение для вашего бизнеса

ПАРТАЛ: Ваш надежный источник высокотемпературных решений!
Найдите идеальную нихромовую спираль для вашей задачи:
Мощные спирали из российского нихрома: Созданы для стабильной работы в самых требовательных условиях.
Гарантия долговечности: Высококачественный нихром – долгие годы бесперебойной работы.
Быстрая доставка по РФ: Ваше оборудование будет работать снова в кратчайшие сроки!
Не нашли нужные параметры? Наши эксперты помогут подобрать или изготовить идеальный вариант! Звоните прямо сейчас!

 

 

Нужна мощная и надежная нихромовая спираль? В ПАРТАЛ мы изготавливаем нагревательные элементы из нихрома Х15Н60 и Х20Н80  точно по вашим параметрам - быстро, качественно!

Представленная спираль из нихрома Х15Н60 (Ø 4,0 мм 8 кВт) – это лишь пример наших возможностей.

Мы навиваем нихромовые спирали любой мощности, диаметра и длины, идеально подходящие для ваших печей сопротивления, сушильных камер и другого оборудования.


Преимущества для вас: 

 

  • Индивидуальное Изготовление: Получите спираль, созданную именно для вашей задачи.
  • Высокое Качество: Используем только проверенный нихром российского производства.
  • Короткие Сроки: Ваше оборудование не будет простаивать!
  • Выгодная Цена: Особенно при оптовых заказах.
  • Быстрая Доставка по РФ: Закажите онлайн, получите быстро!


Ищете спираль из нихрома 8 кВт, Ø 4,0 мм? Или нужны другие параметры?

Свяжитесь с нами в ПАРТАЛ для индивидуального расчета и заказа!

