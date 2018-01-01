Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Нихромовая нагревательная спираль Х15Н60 проволока Ø 2,5 мм, мощность 5 кВт. Изготовление под заказ

Нихромовая нагревательная спираль Х15Н60 проволока Ø 2,5 мм, мощность 5 кВт. Изготовление под заказ
-
+
Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
Сумма - 0руб.
Задать вопрос
★★★☆☆
Диаметр нихромовой проволоки, мм2,5
Внутренний диаметр спирали, мм26
Внешний диаметр спирали, мм31
Длина спирали, мм1153
Вес спирали, кг1,9
Мощность спирали, кВт5
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ15Н60

ЦЕНА СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА 1 ШТУКУ

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от: диаметра и марки проволоки, длины, конфигурации спирали, требуемой мощности и объема заказа. При оптовых заказах специальные условия и скидки

Нихромовые спирали для любых задач от ремонта до серийного производства.  
ПАРТАЛ производитель надежных нагревательных элементов: печи, сушильные камеры, промышленные нагреватели и др.  
Заказать расчет, задать вопрос

 

 

Нихромовая спираль на заказ Х20Н80, Х15Н60 - Расчет параметров

 

Изготавливаем нихромовые нагревательные спирали под заказ из российских марок нихрома Х15Н60 и Х20Н80

Производство по техническим требованиям, оперативно и с контролем качества.

Пример на фото: спираль из нихромовой проволоки диаметром 2,5 мм, рассчитанная на мощность 5 кВт.


- нагревательных элементов и ТЭНов;
- промышленных и лабораторных печей;
- сушильных камер и конвекторов;
- печей для керамики, металлургии, пищевого и фарма‑оборудования.


Преимущества:


- точный расчет мощности и сопротивления под ваши параметры;
- сертифицированный нихром российского производства;
- индивидуальное гибкое ценообразование и оптовые скидки;
- упаковка и доставка по всей России (самовывоз в Самаре).

 

Заказать быстро: отправьте техзадание или размеры - мы рассчитаем оптимальную спираль и срок изготовления.

Гарантия качества и поддержка инженера на этапе подбора.

Сопутствующие товары

Нихромовая проволока диаметр 2,5 мм марка Х20Н80, Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90
Нихромовая проволока диаметр 2,5 мм марка Х20Н80, Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90
В корзину
Нихромовая проволока Х15Н60, Х15Н60-Н диаметр 2,5 мм ГОСТ 12766.1-90
Нихромовая проволока Х15Н60, Х15Н60-Н диаметр 2,5 мм ГОСТ 12766.1-90
В корзину
Top.Mail.Ru