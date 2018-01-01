Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Индивидуальное изготовление нихромовых спиралей любой сложности. Нагревательные элементы из нихрома Х15Н60 Ø 3,0 мм Мощность 4 кВт

Диаметр нихромовой проволоки, мм3,0
Внутренний диаметр спирали, мм31
Внешний диаметр спирали, мм37
Длина спирали, мм2247
Вес спирали, кг4,7
Мощность спирали, кВт4
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ15Н60

ЦЕНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ УКАЗАНА ЗА 1 ШТ. ГОТОВЫ ИЗГОТОВИТЬ ПОД ВАШ БЮДЖЕТ

Ваша цена индивидуальна! Мы рассчитываем стоимость, для каждого заказа исходя из его сложности, объема и ваших пожеланий, чтобы предложить максимально выгодные условия

Нужны надежные нихромовые спирали быстро и по лучшей цене? 
ПАРТАЛ ваш эксперт в мире нагревательных решений!

  • Гарантия качества
  • Широкий выбор марок нихрома
  • Доставка по всей России
  • Производство точно в срок

Не откладывайте, закажите свою идеальную нихромовую спираль прямо сейчас!

 

 

Создаем идеальные нагревательные спирали из нихрома под ваши задачи!

Ищете надежные и долговечные нагревательные элементы? Мы предлагаем индивидуальное изготовление нихромовых спиралей любой сложности по вашим точным параметрам.

Используем высококачественный российский нихром марок Х20Н80 и Х15Н60, который гарантирует превосходную производительность и долгий срок службы.

Почему выбирают нас:

Точное соответствие вашим требованиям: Изготовим спираль именно под вашу мощность, диаметр и форму.
Высочайшее качество: Используем проверенный нихром российского производства.
Оперативное производство: Мы понимаем, как важна скорость, поэтому изготавливаем заказы в сжатые сроки.
Быстрая доставка по всей России: Получите свою спираль в любой точке страны без лишних задержек.


Пример на фото: На изображении представлена наша работа - мощная спираль нагрева 4 кВт из нихрома Х15Н60 с диаметром проволоки 3,0 мм.

Хотите получить идеальную нагревательную спираль? Закажите ее прямо сейчас!

 

