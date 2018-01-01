Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Изготовление под заказ: Высокомощные нагревательные элементы (спирали) из нихрома Х15Н60 для стекловаренных печей (Ø 2.2 мм, 8 кВт) Расчет параметров

Диаметр нихромовой проволоки, мм2,2
Внешний диаметр спирали, мм32,4
Внутренний диаметр спирали, мм28
Длина спирали, мм1347
Вес спирали, кг1,7
Мощность спирали, кВт8
Напряжение питания, вольт380
Марка нихромаХ15Н60

СТОИМОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИВЕДЕНА ЗА 1 ЕДЕНИЦУ

Стоимость изготовления нихромовых нагревателей рассчитывается индивидуально и зависит от требуемой марки нихрома (Х20Н80/Х15Н60). Сложности и точности заданных технических параметров (мощность, диаметр). Общего объема заказа (предоставляем скидки за опт)

Закажите надежные нагревательные элементы (спирали сопротивления) от ПАРТАЛ прямо сейчас!

Просто укажите в заявке:

  • Необходимая мощность.
  • Сопротивление (при наличии).
  • Рабочий диаметр проволоки.
  • Внешний диаметр спирали
  • Длинна хвостов для подключения
  • Общая длина элемента (или параметры посадки).
  • Требуемое количество.

Мы гарантируем оперативный расчет, консультацию по подбору марки и быстрое начало производства.

 

 

Ищете надежные и долговечные нагревательные элементы для высокотемпературного оборудования?

Мы специализируемся на срочном производстве высококачественных нихромовых спиралей, идеально подходящих для стекловаренных, керамических и промышленных печей.

Почему выбирают наши нагревательные спирали?

  • Гарантированное качество: Используем высокомарочный российский нихром Х20Н80 и Х15Н60. Эти сплавы обеспечивают максимальную долговечность и стабильность параметров при интенсивном нагреве.
  • Производство по вашему ТЗ: Изготовим нагреватели с любыми требуемыми характеристиками, будь то спираль из проволоки нихромовой диаметром 2.2 мм и мощностью 8 кВт или уникальный элемент сложной конфигурации.
  • Оперативность и Логистика: Минимальные сроки производства и быстрая, надежная доставка по всей территории РФ.
  • Контроль стоимости: Работаем без посредников, предлагая конкурентные цены при соблюдении премиального качества.

На фото представлен пример готового высокомощного нагревательного элемента (Ø 2.2 мм, 8 кВт).

Готовы обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования?
Выбирайте "ПАРТАЛ" – стабильность и мощность вашего нагрева!

