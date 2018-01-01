Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Мощный спиральный нагревательный элемент из нихрома Х15Н60, Ø 4.0 мм 18 кВт, 380 В для шахтной печи сопротивления

Мощный спиральный нагревательный элемент из нихрома Х15Н60, Ø 4.0 мм 18 кВт, 380 В для шахтной печи сопротивления
Диаметр нихромовой проволоки, мм4,0
Внутренний диаметр спирали, мм36
Внешний диаметр спирали, мм44
Мощность спирали, кВт18
Напряжение питания, вольт380
Марка нихромаХ15Н60

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ ГОТОВОЙ НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ 1 ШТ

Поскольку каждый нагреватель уникален, финальная стоимость формируется после точного расчета вашего технического задания

Решение для высоких температур: Закажите ваш премиальный нагревательный элемент из нихрома у ПАРТАЛ

Не тратьте время на поиск стандартных решений!

Мы изготовим нагреватель сопротивления, который идеально соответствует требованиям вашего оборудования.

Для быстрого и точного расчета стоимости и сроков производства, включите в заявку следующие данные:

1. Энергопотребление: Требуемая мощность (кВт/Вт) и Напряжение (В).

2. Геометрия и сырье: Диаметр нихромовой проволоки, диаметр навивки спирали, марка нихрома (если известно).

3. Объем заказа: Общая длина или требуемое количество элементов.

ПАРТАЛ это высокотемпературные стандарты вашего производства.

 

 

 

Индивидуальное изготовление нихромовых нагревательных элементов (Под заказ)

Компания ПАРТАЛ ваш надежный партнер в создании высокотемпературных нагревательных элементов.

Мы специализируемся на проектировании и производстве нихромовых спиралей по техническому заданию заказчика.

Независимо от сложности проекта, мы гарантируем:

Высочайшее качество: Используем только сертифицированный прецизионный сплав НИХРОМ марок Х15Н60 и Х20Н80 для максимальной долговечности и стабильности работы.

Оптимальные Сроки: Благодаря собственному современному оборудованию, мы выполняем навивку нагревательных элементов в кратчайшие сроки без потери качества.

Логистика по РФ: Организуем быструю и надежную доставку готовых нихромовых спиралей в любую точку России.


Чтобы купить нихромовые нагревательные элементы, изготовленные точно под ваши нужды, свяжитесь с менеджерами ПАРТАЛ сегодня!

Прозрачное ценообразование

Финальная стоимость ваших кастомных нихромовых нагревателей рассчитывается индивидуально и зависит от ключевых производственных параметров:

1. Техническая Сложность Навивки: (Геометрия, допуски, тип крепления).

2. Объем Партии: Выгодные скидки при оптовом заказе.

