Мощный спиральный нагревательный элемент из нихрома Х15Н60, Ø 4.0 мм 18 кВт, 380 В для шахтной печи сопротивления

Индивидуальное изготовление нихромовых нагревательных элементов (Под заказ)

Компания ПАРТАЛ ваш надежный партнер в создании высокотемпературных нагревательных элементов.

Мы специализируемся на проектировании и производстве нихромовых спиралей по техническому заданию заказчика.

Независимо от сложности проекта, мы гарантируем:

Высочайшее качество: Используем только сертифицированный прецизионный сплав НИХРОМ марок Х15Н60 и Х20Н80 для максимальной долговечности и стабильности работы.

Оптимальные Сроки: Благодаря собственному современному оборудованию, мы выполняем навивку нагревательных элементов в кратчайшие сроки без потери качества.

Логистика по РФ: Организуем быструю и надежную доставку готовых нихромовых спиралей в любую точку России.



Чтобы купить нихромовые нагревательные элементы, изготовленные точно под ваши нужды, свяжитесь с менеджерами ПАРТАЛ сегодня!

Прозрачное ценообразование

Финальная стоимость ваших кастомных нихромовых нагревателей рассчитывается индивидуально и зависит от ключевых производственных параметров:

1. Техническая Сложность Навивки: (Геометрия, допуски, тип крепления).

2. Объем Партии: Выгодные скидки при оптовом заказе.