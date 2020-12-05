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Таблица расчета спирали нихромовой. Как рассчитать спираль из нихрома

 

нихромовая спираль

 

Как рассчитать спираль из нихромовой проволоки

 

При навивке спирали из нихрома для нагревательных элементов, операцию зачастую выполняют методом проб и ошибок, а затем подают напряжение на спираль и по нагреву нихромовой проволоки, нити подбирают требуемое количество витков.

Обычно такая процедура занимает много времени, а нихром теряет свои характеристики при множественных перегибах, что приводит к быстрому прогоранию в местах деформации. В худшем случае из делового нихрома получается нихромовый лом.

Чтобы правильно рассчитать  нихромовую спираль (напряжение сети 220 В), предлагаем воспользоваться данными приведенными в таблице, из расчета, что удельное сопротивление нихрома = (Ом · мм2 / м)

С ее помощью можно точно определить длину намотки виток к витку. В зависимости от Ø нихромовой проволоки и Ø стержня, на который наматывается нихромовая спираль. Пересчитать длину спирали из нихрома на другое напряжение нетрудно, использовав простую математическую пропорцию.

                                                    спираль нихромовая

 

Длина нихромовой спирали в зависимости от диаметра стержня и диаметра нихрома

нихром Ø 0,2 мм

  нихром Ø 0,3 мм  нихром Ø 0,4 мм   нихром Ø 0,5 мм  нихром Ø 0,6 мм  нихром Ø 0,7 мм
 Ø стержня, мм длина спирали, см

Ø стержня, мм

 длина спирали, см

Ø стержня, мм

 длина спирали, см

Ø стержня, мм

 длина спирали, см

Ø стержня, мм

 длина спирали, см

Ø стержня, мм

 длина спирали, см
1,5 49 1,5 59 1,5 77 2 64 2 76 2 84
2 30 2 43 2 68 3 46 3 53 3 64
3 21 3 30 3 40 4 36 4 40 4 49
4 16 4 22 4 28 5 30 5 33 5 40
5 13 5 18 5 24 6 26 6 30 6 34
        6 20     8 22 8 26

 

нихром Ø 0,8 мм

  нихром Ø 0,9 мм   нихром Ø 1,0 мм  нихром Ø 2,0 мм  нихром Ø 3,0 мм  нихром Ø 5,0 мм
 Ø стержня, мм длина спирали, см

Ø стержня, мм

 длина спирали, см

Ø стержня, мм

 длина спирали, см

Ø стержня, мм

 длина спирали, см

Ø стержня, мм

 длина спирали, см

Ø стержня, мм

 длина спирали, см
3 68 3 78 3 75 15   25   30  
4 54 4 72 4 63 20   30   40  
5 46 6 68 5 54 30   40   50  
6 40 8 59 6 48 40   50   60  
8 31     8 33            
10 24     10 30            

 

Изготовим спираль из нихрома. Нихромовая спираль
Спираль из нихрома Онлайн заказ
Спираль из нихрома
Спираль из нихрома Онлайн заказ
Комплект нихромовых спиралей для малого тандыра

 

Например, требуется определить длину нихромовой спирали на напряжение 380 В из  проволоки Ø 0,3 мм, стержень для намотки Ø 4 мм. Из таблицы видно, что длина такой спирали на напряжение 220 В будет равна 22 см. Составим простое соотношение:

220 В - 22 см

380 В - Х см

тогда:

X = 380 · 22 / 220 = 38 см

Намотав нихромовую спираль, подключите ее, не обрезая, к источнику напряжения и убедитесь в правильности намотки. У закрытых спиралей длину намотки увеличивают на 1/3 значения, приведенного в таблице. 

 

Расчет электронагревательных элементов из проволоки нихромовой

 

Длину нихромовой проволоки для изготовления спирали определяют исходя из необходимой мощности.

Пример: Определить длину проволоки из нихрома для нагревательного элемента плитки мощностью P = 600 Вт при Uсети=220 В.

Решение:

1) I = P/U = 600/220 = 2,72 A

2) R = U/I = 220/2,72 = 81 Ом

3) По этим данным (см. таблицу 1) выбираем d=0,45; S=0,159

тогда длина нихрома

l = SR / ρ = 0,159·81 /1,1 = 11,6 м

где l - длина проволоки (м)

S - сечение проволоки (мм2)

R - сопротивление проволоки (Ом)

ρ - удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м)

 

 

 

Допустимая сила тока (l), А

1

2

3

4

5

6

7
Ø нихрома при 700 °C, мм

0,17

0,3

0,45

0,55

0,65 

0,75

0,85
Сечение проволоки (S), мм2

0,0227

0,0707

0,159

0.238

0,332

0,442

0,57

 

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5 декабря 2020