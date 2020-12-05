Таблица расчета спирали нихромовой. Как рассчитать спираль из нихрома
Как рассчитать спираль из нихромовой проволоки
При навивке спирали из нихрома для нагревательных элементов, операцию зачастую выполняют методом проб и ошибок, а затем подают напряжение на спираль и по нагреву нихромовой проволоки, нити подбирают требуемое количество витков.
Обычно такая процедура занимает много времени, а нихром теряет свои характеристики при множественных перегибах, что приводит к быстрому прогоранию в местах деформации. В худшем случае из делового нихрома получается нихромовый лом.
Чтобы правильно рассчитать нихромовую спираль (напряжение сети 220 В), предлагаем воспользоваться данными приведенными в таблице, из расчета, что удельное сопротивление нихрома = (Ом · мм2 / м)
С ее помощью можно точно определить длину намотки виток к витку. В зависимости от Ø нихромовой проволоки и Ø стержня, на который наматывается нихромовая спираль. Пересчитать длину спирали из нихрома на другое напряжение нетрудно, использовав простую математическую пропорцию.
Длина нихромовой спирали в зависимости от диаметра стержня и диаметра нихрома
|
нихром Ø 0,2 мм
|нихром Ø 0,3 мм
|нихром Ø 0,4 мм
|нихром Ø 0,5 мм
|нихром Ø 0,6 мм
|нихром Ø 0,7 мм
|Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|
Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|
Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|
Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|
Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|
Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|1,5
|49
|1,5
|59
|1,5
|77
|2
|64
|2
|76
|2
|84
|2
|30
|2
|43
|2
|68
|3
|46
|3
|53
|3
|64
|3
|21
|3
|30
|3
|40
|4
|36
|4
|40
|4
|49
|4
|16
|4
|22
|4
|28
|5
|30
|5
|33
|5
|40
|5
|13
|5
|18
|5
|24
|6
|26
|6
|30
|6
|34
|6
|20
|8
|22
|8
|26
|
нихром Ø 0,8 мм
|нихром Ø 0,9 мм
|нихром Ø 1,0 мм
|нихром Ø 2,0 мм
|нихром Ø 3,0 мм
|нихром Ø 5,0 мм
|Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|
Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|
Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|
Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|
Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|
Ø стержня, мм
|длина спирали, см
|3
|68
|3
|78
|3
|75
|15
|25
|30
|4
|54
|4
|72
|4
|63
|20
|30
|40
|5
|46
|6
|68
|5
|54
|30
|40
|50
|6
|40
|8
|59
|6
|48
|40
|50
|60
|8
|31
|8
|33
|10
|24
|10
|30
Например, требуется определить длину нихромовой спирали на напряжение 380 В из проволоки Ø 0,3 мм, стержень для намотки Ø 4 мм. Из таблицы видно, что длина такой спирали на напряжение 220 В будет равна 22 см. Составим простое соотношение:
220 В - 22 см
380 В - Х см
тогда:
X = 380 · 22 / 220 = 38 см
Намотав нихромовую спираль, подключите ее, не обрезая, к источнику напряжения и убедитесь в правильности намотки. У закрытых спиралей длину намотки увеличивают на 1/3 значения, приведенного в таблице.
Расчет электронагревательных элементов из проволоки нихромовой
Длину нихромовой проволоки для изготовления спирали определяют исходя из необходимой мощности.
Пример: Определить длину проволоки из нихрома для нагревательного элемента плитки мощностью P = 600 Вт при Uсети=220 В.
Решение:
1) I = P/U = 600/220 = 2,72 A
2) R = U/I = 220/2,72 = 81 Ом
3) По этим данным (см. таблицу 1) выбираем d=0,45; S=0,159
тогда длина нихрома
l = SR / ρ = 0,159·81 /1,1 = 11,6 м
где l - длина проволоки (м)
S - сечение проволоки (мм2)
R - сопротивление проволоки (Ом)
ρ - удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м)
|Допустимая сила тока (l), А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|Ø нихрома при 700 °C, мм
|
0,17
|
0,3
|
0,45
|
0,55
|
0,65
|
0,75
|
0,85
|Сечение проволоки (S), мм2
|
0,0227
|
0,0707
|
0,159
|
0.238
|
0,332
|
0,442
|
0,57