Запустили производство полного цикла сварочной проволоки ПАНЧ-11 по ТУ 48-21-593-85, ТУ 1842-118-00195430-2002

Мы рады предложить изготовление сварочной проволоки ПАНЧ-11 для сварки чугуна под индивидуальные размеры заказчика. Доступны диаметры: 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 3,0 и 4,0 мм. Наша проволока ПАНЧ 11 доступна как оптом, так и в розницу, начиная с партии всего в 1 кг. Также мы предлагаем возможность микророзницы – от 1 метра. На складе всегда имеется в наличии основной размер – 1,2 мм.

Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11

Институтом электросварки имени Е.О. Патона разработан весьма эффективный способ «холодной» (без подогрева) сварки чугунных деталей самозащитной проволокой сплошного сечения ПАНЧ-11.

Этот способ сварки не требует применения защитного газа, так как в состав проволоки введены специальные элементы, предотвращающие окисление сварочной ванны и способствующие формированию хорошего плотного шва.

Дуга отличается стабильностью, процесс протекает практически без разбрызгивания, сварку можно вести во всех пространственных положениях, металл шва характеризуется высокими механическими свойствами.

Полуавтоматической сваркой проволокой ПАНЧ-11 можно заваривать трещины, расположенные в любом месте чугунной детали, приваривать обломанные части, заплавлять небольшие пробоины, изношенные отверстия и пр. Наплавленный металл хорошо обрабатывается режущим инструментом, отсутствует коробление детали, не создаются сколько-нибудь значимые внутренние напряжения.

Предлагаем купить сварочную проволоку сплошного сечения ПАНЧ-11 (Для ремонтной сварки чугуна) в компании ПАРТАЛ.

Никелевая проволока ПАНЧ 11 высокого качества, строгое соответствие по марке и Ту 48-21-593-85; ТУ 1842-118-00195430-2002.

Ремонтная сварка чугуна с никелевой проволокой ПАНЧ-11

В мире сварки чугуна никелевая проволока ПАНЧ-11 становится настоящим открытием.

Созданная по строгим техническим условиям (ТУ 48-21-593-85 и ТУ 1842-118-00195430-2002), эта проволока состоит из никеля, кремния и углерода, что делает ее идеальным инструментом для выполнения ремонтных работ.

Стандартный диаметр проволоки – 1.2 мм, что позволяет эффективно использовать её при холодной сварке с открытой дугой, исключая необходимость в дополнительных защитных веществах, таких как флюс или газ.

Одна из ключевых задач во время сварочных работ – минимизация окисления и создание идеального шва.

Понижая количество брызг, сварщики улучшают качество соединения, что особенно важно при работе с чугуном.

Это позволяет устранять дефекты поверхности, пока они невелики. ПАНЧ-11 упрощает процесс сварки, позволяя работать под любым углом и в любых условиях, что делает ремонт чугуна проще, чем когда-либо.

Использование проволоки ПАНЧ-11 предполагает два метода, которые вместе обеспечивают высший уровень качества шва.

Первый – это разделение кромок шва с помощью резьбовых шпилек, а второй – технология «вторичных валиков», позволяющая равномерно разогревать каждый новый валик при наложении.

Это создает условия для плавного остывания и повышает податливость материала, снижая вероятность образования трещин.

Технические параметры проволоки ПАНЧ-11 позволяют работать на невысоких токах, что предотвращает перегрев деталей.

Это критически важно для сохранения прочности, ведь твёрдость сплава увеличивается лишь в околошовной зоне, оставляя остальные части детали в безопасных пределах.

При соблюдении технологии можно забыть о подрезах шва, а специальное оборудование делает использование проволоки максимально эффективным.

При работе с ПАНЧ-11 есть ряд рекомендаций.

В первую очередь, перед сваркой необходимо очистить поверхность трещины до блеска, а для лучшего соединения просверлить отверстия на 8 мм от конца трещины.

Канавка вдоль трещины значительно сокращает объем наплавленного материала, что способствует снижению температуры и улучшению качества соединения.

При этом оптимальным является нижнее положение для сварки, что делает процесс более удобным и безопасным.

Удобство и эффективность проволоки ПАНЧ-11 в ремонте чугуна

Проволока ПАНЧ-11 привлекает внимание сварщиков благодаря универсальности: с ней можно работать в любом положении.

Однако при сварке чугуна важно не превышать длину шва в 60 мм за один раз, чтобы гарантировать высокое качество соединения.

Эта проволока особенно эффективна при работе с тонкими чугунными деталями.

Не забывайте, что чем меньше толщина материала, тем короче должен быть шов для достижения оптимальных результатов.

Контроль температуры имеет первостепенное значение.

При охлаждении необходимо достичь уровня в 60 градусов, что можно сделать, нанося легкие удары молотком по сплаву. Это поможет равномерно распределить тепло.

Важные параметры, влияющие на процесс, включают силу тока, напряжение и скорость выполнения сварки, которые следует настраивать в зависимости от типа и толщины обрабатываемого материала.

Для чугунных деталей толщиной меньше 8 мм рекомендуются следующие параметры:

Сила тока: 90-120 А

Напряжение: 15-18 В

Скорость подачи проволоки: 110-130 м/ч

Скорость сварки: 5-7 м/ч

Хоть ПАНЧ-11 и демонстрирует превосходные технические характеристики, её цена может стать ограничивающим фактором.

Высокая стоимость проволоки делает её использование не таким распространенным, как хотелось бы.

Однако для серьезного ремонта и качественного выполнения работ на чугунных деталях это вложение вполне оправдано.

Компания ПАРТАЛ предлагает сварочную проволоку ПАНЧ-11, гарантируя её высокое качество и соответствие заявленным характеристикам.

Купить проволоку ПАНЧ-11 в ПАРТАЛ можно по выгодным ценам от 1 метра, что делает её доступной для профессионалов и любителей.

Компания "ПАРТАЛ": 30 лет инноваций и качества в производстве высокотехнологичных сплавов

Уже почти три десятилетия Компания "ПАРТАЛ" занимает лидирующие позиции в производстве и продаже прецизионных, никелевых сплавов, являясь надежным поставщиком для различных отраслей промышленности.

Наша компания специализируется на производстве:

• Нихрома (нихромовая проволока, лента, нить) - высокопрочного и жаростойкого сплава, используемого в электронагревательных элементах и других промышленных применениях.



• Электрических нагревательных элементов (спирали нихромовые) - изготовленных на заказ в соответствии с техническими условиями заказчика, обеспечивающих точное и эффективное регулирование температуры.



• Никелевой сварочной проволоки ПАНЧ-11 сплошного сечения - высококачественного сплава, специально разработанного для сварки чугуна, обеспечивающего прочные и надежные соединения.

Опираясь на многолетний опыт и передовые технологии, мы гарантируем:

• Высочайшее качество продукции - вся наша продукция соответствует международным стандартам и проходит строгий контроль качества.



• Индивидуальный подход - мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими клиентами, чтобы предоставить индивидуальные решения, отвечающие их специфическим потребностям.



• Короткие сроки производства - благодаря нашей собственной производственной базе мы можем быстро и эффективно выполнять заказы любой сложности.



• Оперативная доставка - мы осуществляем доставку высокотехнологичных металлов и сплавов по всей России, обеспечивая своевременные поставки нашим клиентам.

Компания " ПАРТАЛ " - ваш надежный партнер в области высококачественных никелевых сплавов и электронагревательных элементов.

Наша приверженность инновациям, качеству и обслуживанию клиентов позволила нам завоевать репутацию одного из ведущих производителей в своей отрасли.

Приглашаем вас ознакомиться с нашим ассортиментом продукции и сделать заказ. Мы уверены, что вы останетесь довольны нашим качеством, обслуживанием и ценами.