Мощный нагревательный элемент (Спираль) 4,5 кВт 220В из нихрома Х15Н60 (Ø 1,8 мм)

Ищете надежный и долговечный нагревательный элемент? Компания ПАРТАЛ ваш эксперт по производству нихромовых спиралей (элементов сопротивления) для любого промышленного оборудования
Наше преимущество это ваша выгода:
Индивидуальное Производство: Мы не держим складских остатков, а изготавливаем спирали точно под ваши требования. Работаем с премиальными марками нихрома Х20Н80 (лучшая жаростойкость) и Х15Н60 (оптимальный баланс).
Сверхбыстрые Сроки: Благодаря собственному современному оборудованию, мы обеспечиваем минимальные сроки производства и навивки. Ваша спираль будет готова и отправлена максимально быстро.
Гарантия Качества: Каждая спираль проходит строгий контроль. Мы гарантируем точное соблюдение заявленной мощности и сопротивления.
Доставка по Всей России: Организуем оперативную и надежную отправку готовых заказов в любой регион страны.
Важно: Мы производим исключительно спирали сопротивления и не занимаемся ТЭНами.
Наши элементы обеспечивают эффективный и быстрый нагрев там, где требуется точная мощность.
Хотите купить нихромовую спираль напрямую у производителя? Оформите Онлайн-заказ прямо сейчас!