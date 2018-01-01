Мощный нагревательный элемент (Спираль) 4,5 кВт 220В из нихрома Х15Н60 (Ø 1,8 мм)

Ищете надежный и долговечный нагревательный элемент? Компания ПАРТАЛ ваш эксперт по производству нихромовых спиралей (элементов сопротивления) для любого промышленного оборудования

Наше преимущество это ваша выгода:

Индивидуальное Производство: Мы не держим складских остатков, а изготавливаем спирали точно под ваши требования. Работаем с премиальными марками нихрома Х20Н80 (лучшая жаростойкость) и Х15Н60 (оптимальный баланс).



Сверхбыстрые Сроки: Благодаря собственному современному оборудованию, мы обеспечиваем минимальные сроки производства и навивки. Ваша спираль будет готова и отправлена максимально быстро.

Гарантия Качества: Каждая спираль проходит строгий контроль. Мы гарантируем точное соблюдение заявленной мощности и сопротивления .

Доставка по Всей России: Организуем оперативную и надежную отправку готовых заказов в любой регион страны.

Важно: Мы производим исключительно спирали сопротивления и не занимаемся ТЭНами .

Наши элементы обеспечивают эффективный и быстрый нагрев там, где требуется точная мощность.