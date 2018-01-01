Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Мощный нагревательный элемент (Спираль) 4,5 кВт 220В из нихрома Х15Н60 (Ø 1,8 мм)

Диаметр нихромовой проволоки, мм1,8
Внутренний диаметр спирали, мм14
Внешний диаметр спирали, мм15,8
Длина спирали, мм653
Мощность спирали, кВт4,5
Напряжение питания, вольт220
Марка нихромаХ15Н60

АКТУАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ ГОТОВОЙ НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ 1 ШТ

Стоимость каждой спирали рассчитывается на основе индивидуального технического задания и зависит от  объема заказа, марки нихрома (Х20Н80, Х15Н60) и сложности навивки. Больше объем - ниже цена за единицу

Создайте идеальный нагревательный элемент!

Закажите премиальные спирали от ПАРТАЛ Онлайн прямо сейчас.

Для точного расчета и запуска производства, пожалуйста, укажите полные технические данные:

  • Требуемая мощность (кВт/Вт)
  • Напряжение (В)
  • Диаметр проволоки и спирали
  • Необходимая длина и количество

 

 

 

 

Ищете надежный и долговечный нагревательный элемент? Компания ПАРТАЛ ваш эксперт по производству нихромовых спиралей (элементов сопротивления) для любого промышленного оборудования

Наше преимущество это ваша выгода:

Индивидуальное Производство: Мы не держим складских остатков, а изготавливаем спирали точно под ваши требования. Работаем с премиальными марками нихрома Х20Н80 (лучшая жаростойкость) и Х15Н60 (оптимальный баланс).


Сверхбыстрые Сроки: Благодаря собственному современному оборудованию, мы обеспечиваем минимальные сроки производства и навивки. Ваша спираль будет готова и отправлена максимально быстро.

 

Гарантия Качества: Каждая спираль проходит строгий контроль. Мы гарантируем точное соблюдение заявленной мощности и сопротивления.

 

Доставка по Всей России: Организуем оперативную и надежную отправку готовых заказов в любой регион страны.

 

Важно: Мы производим исключительно спирали сопротивления и не занимаемся ТЭНами.

 

Наши элементы обеспечивают эффективный и быстрый нагрев там, где требуется точная мощность.

 

Хотите купить нихромовую спираль напрямую у производителя? Оформите Онлайн-заказ прямо сейчас!

 

