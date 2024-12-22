Нихромовая проволока в проволочных электронагревателях в виде спирали открытого типа. Расчет Ом - Ω сопротивления и намотка спирали из нихрома R=p*l/S
Нихромовые проволочные нагреватели: история и эволюция
В начале 20 века американский металлург Альберт Марш создал нихром — сплав, состоящий в основном из никеля (80%) и хрома (20%).
Его уникальные свойства, такие как термостойкость, коррозионная стойкость и высокое электрическое сопротивление, быстро сделали его идеальным материалом для нагревательных элементов.
В частности, нихромовая спираль, один из видов проволочных нагревательных элементов, сохранилась в своей первоначальной форме и по сей день.
Однако семейство сплавов нихрома значительно расширилось, насчитывая более 10 разновидностей.
Чтобы удовлетворить различные промышленные потребности, в нихром добавляют различные элементы, такие как:
* Марганец
* Цирконий
* Железо
* Кремний
* Титан
* Алюминий
* Молибден
Эти добавки существенно влияют на физические и электрические свойства сплава, включая его пластичность, текучесть, магнитные свойства и электрическое сопротивление.
Для нагревательных спиралей необходима проволока из нихрома, обладающая высокой гибкостью, жаропрочностью, стойкостью к окислению и высоким электрическим сопротивлением.
Хотя для промышленного и самодельного изготовления спиралей – проволочных нагревателей можно использовать несколько сплавов нихрома, наиболее предпочтительными являются марки Х20Н80 и Х15Н60. Х20Н80 обладает лучшими характеристиками, а Х15Н60 более доступна по цене.
Свойства и применение нихромовых сплавов для проволочных нагревательных спиралей
Для изготовления нихромовых нагревательных спиралей используются два основных сплава: Х20Н80 и Х15Н60.
Х20Н80
Сплав Х20Н80 содержит 72,9-78,8% никеля, 20-23% хрома, а также небольшие добавки марганца, титана, циркония, кремния, углерода, фосфора и алюминия. Этот сплав обладает следующими свойствами:
* Высокая термостойкость (до 1200 °C)
* Высокое электрическое сопротивление (1110х109 Ом/м)
* Температура плавления: 1400 °C
* Трудная свариваемость, требующая специального оборудования
Х15Н60
Сплав Х15Н60 содержит 61% никеля, 18% хрома, а также добавки марганца, титана, алюминия, кремния, углерода и железа. Его свойства несколько отличаются от Х20Н80:
* Температура плавления: 1390 °C
* Более высокая гибкость благодаря более высокому содержанию железа
* Более низкая стоимость
Оба сплава относятся к прецизионным, что означает, что их свойства зависят от точного соблюдения процентного соотношения компонентов.
Однако общими характеристиками этих сплавов являются гибкость, высокое удельное сопротивление и сохранение формы при нагревании до высоких температур.
Применение нихромовых проволочных нагревательных спиралей
Проволочные нихромовые нагревательные спирали широко используются в различных бытовых, промышленных и лабораторных приборах и устройствах, требующих быстрого электрического нагрева до высоких температур.
Вот лишь несколько примеров:
* Электрические печи
* Плиты и духовки
* Утюги
* Котлы и водонагреватели
* Тостеры и грили
* Испарители
* Тандыры
* Обогреватели
* Дистилляторы
Некоторые проволочные нагревательные элементы могут быть изолированы гибкой жаростойкой оболочкой или помещены в керамические защитные элементы, в то время как другие представляют собой открытые нихромовые спирали с определенными параметрами мощности, сопротивления, диаметра и длины.
Расчет сопротивления и намотка нихромовой проволоки для проволочных нагревательных спиралей своими руками
Для самостоятельного изготовления проволочных нагревательных спиралей из нихромовой проволоки необходимо выполнить расчет сопротивления и намотать спираль вручную или с помощью механического приспособления.
Расчет сопротивления
Сопротивление нихромовой проволоки рассчитывается по формуле:
R = ρ * L / S
где:
* R - сопротивление (Ом)
* ρ - удельное сопротивление нихрома (Ом*мм)
* L - длина проволоки (м)
* S - площадь поперечного сечения проволоки (мм²)
Удельное сопротивление распространенных марок нихрома указано в Таблице 1
Таблица 1
|Марка нихрома
|Ом•мм²/м при 20 °C - 1100 °C
|Х20Н80 (Х20Н80-Н)
|1,13 - 1,167
|Х15Н60 (Х10Н60-Н)
|1,12 - 1,248
Но, чтобы не считать самому, удобно использовать данные по готовому сопротивлению нихромовой проволоки заданной длины.
При помощи выдержки из справочной таблицы 2 расчет проволочного нагревателя упрощается и легко найти требуемую длину проволоки в зависимости от заданного диаметра.
Подробные данные по электрическому сопротивлению 1 м проволоки нихромовой, фехралевой Ом/м - смотрите по ссылке
Значения электрического сопротивления 1 м ленты нихромовой, фехралевой Ом/м - смотрите по ссылке
Теоретический вес 1 м нихромовой проволоки, ленты - смотрите по ссылке
Таблица 2
|Диаметр, мм
|Масса, грамм на 1 м
|Ом/м
|Ом/м
|Х20Н80
|Х15Н60
|0,1
|0,07
|137
|139
|0,2
|0,26
|34,6
|35.2
|0,25
|0,41
|22,2
|22,6
|0,3
|0,59
|15,4
|15,8
|0,4
|1,06
|8,8
|8,9
Данные таблицы ясно показывают, что сопротивление погонного метра нихромовой проволоки уменьшается с увеличением диаметра.
Намотка спирали
Намотка спирали является относительно простой операцией, которую можно выполнить вручную или с помощью вращающегося вала с диаметром, соответствующим требуемому размеру спирали.
Гибкость и способность нихрома сохранять форму позволяют наматывать его на металлический стержень в холодном состоянии.
Для намотки спирали выполните следующие шаги:
1. Рассчитайте необходимую длину проволоки с помощью формулы, приведенной выше.
2. Отрежьте необходимое количество проволоки.
3. Плотно намотайте проволоку виток к витку на стержень, оставив два прямых конца для подключения.
4. При необходимости растяните готовую спираль до требуемой длины.
Где приобрести нихромовую проволоку
Узнайте последние цены на нихромовую проволоку, ленту и нить, а также закажите проволоку требуемой марки для изготовления нагревательных элементов в компании ПАРТАЛ.
Кроме того, вы можете заказать стандартные и нестандартные проволочные электронагревательные спирали любой сложности и конфигурации или выбрать в нашем Онлайн-магазине