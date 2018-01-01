Нагреватель проволочный электрического сопротивления в виде спирали открытого типа из нихрома марки Х20Н80 Ø 0,9 мм; 2,0 кВт; 220 В

Стоимость нагревателя проволочного формируется под каждого заказчика индивидуально, зависит от сложности изготовления и объема заказа

Стоимость нагревателя проволочного формируется под каждого заказчика индивидуально, зависит от сложности изготовления и объема заказа

ЦЕНА НАГРЕВАТЕЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

ЦЕНА НАГРЕВАТЕЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

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Инновационные электрические печи: прорыв в промышленном производстве



В современном промышленном ландшафте электропечи стали краеугольным камнем для множества отраслей, обеспечивая бескомпромиссную эффективность и неограниченные возможности.

Они служат жизненно важными инструментами для обработки высокотемпературных материалов, включая обжиг, закалку и закаливание.



Ключевым компонентом электрической печи являются нагревательные элементы, и компания ПАРТАЛ лидирует в этой сфере как ведущий производитель нагревателей промышленного класса.

Наше обширное портфолио включает стандартные и специализированные решения, адаптированные к конкретным производственным задачам и уникальному оборудованию.



Проволочные нагреватели для печей должны соответствовать самым высоким стандартам жаростойкости и долговечности, а также обеспечивать быстрое достижение желаемых температурных параметров.

В ПАРТАЛ мы используем тщательно отобранные сплавы, такие как нихром и фехраль, которые предоставляют исключительную производительность в самых сложных условиях.



Нихромовые элементы отличаются инертностью к футеровке печи, минимальной окисляемостью и надежной работой в условиях циклического нагрева и охлаждения. Они достигают максимальной рабочей температуры около 1100 градусов по Цельсию.



Фехралевые элементы, с другой стороны, характеризуются высокой рабочей температурой до 1150 градусов по Цельсию, экономичностью и способностью выдерживать высокие удельные нагрузки.

Но коротким сроком службы. Компания ПАРТАЛ не рекомендует фехраль. Мы рекомендуем только нихром



Вариативность форм и размеров позволяет нашим нагревательным элементам идеально адаптироваться к геометрии объекта обработки, техническим требованиям и расположению внутри печи.

Специалисты ПАРТАЛ готовы предоставить подробные технические расчеты и проектную документацию, которые гарантируют бесперебойную интеграцию наших нагревателей в ваше промышленное оборудование.



Процедура заказа в ПАРТАЛ проста и удобна – оформляйте заявку через наш сайт 24/7.

Мы принимаем заказы на единичные изделия и предлагаем быструю и надежную доставку по всей России.



Команда ПАРТАЛ твердо привержена качеству, инновациям и доступности.

Наш широкий ассортимент нагревательных элементов для печей, конкурентоспособные цены и индивидуальный подход помогут вам добиться максимальной эффективности и оптимизировать ваши промышленные процессы.



