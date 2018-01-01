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Нагреватель проволочный электрического сопротивления в виде спирали открытого типа из нихрома марки Х20Н80 Ø 0,9 мм; 2,0 кВт; 220 В

Нагреватель проволочный электрического сопротивления в виде спирали открытого типа из нихрома марки Х20Н80 Ø 0,9 мм; 2,0 кВт; 220 В
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Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
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Марка нихромаХ20Н80
Диаметр нихромовой проволоки, мм0,9
Внешний диаметр спирали, мм4,0
Внутренний диаметр спирали, мм2,2
Мощность спирали, кВт2,0
Напряжение питания, вольт220

ЦЕНА НАГРЕВАТЕЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ

Стоимость нагревателя проволочного формируется под каждого заказчика индивидуально, зависит от сложности изготовления и объема заказа

Диаметр нихрома для спирали - 0,9 мм

Внешний диаметр спирали - 4,0 мм

Внутренний диаметр спирали - 2,2 мм

Мощность - 2,0 кВт

Напряжение - 220 вольт

 

Нагреватель проволочный

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Предоставляются нагреватели проволочные омические

 

Инновационные электрические печи: прорыв в промышленном производстве


В современном промышленном ландшафте электропечи стали краеугольным камнем для множества отраслей, обеспечивая бескомпромиссную эффективность и неограниченные возможности.

Они служат жизненно важными инструментами для обработки высокотемпературных материалов, включая обжиг, закалку и закаливание.


Ключевым компонентом электрической печи являются нагревательные элементы, и компания ПАРТАЛ лидирует в этой сфере как ведущий производитель нагревателей промышленного класса.

Наше обширное портфолио включает стандартные и специализированные решения, адаптированные к конкретным производственным задачам и уникальному оборудованию.


Проволочные нагреватели для печей должны соответствовать самым высоким стандартам жаростойкости и долговечности, а также обеспечивать быстрое достижение желаемых температурных параметров.

В ПАРТАЛ мы используем тщательно отобранные сплавы, такие как нихром и фехраль, которые предоставляют исключительную производительность в самых сложных условиях.


Нихромовые элементы отличаются инертностью к футеровке печи, минимальной окисляемостью и надежной работой в условиях циклического нагрева и охлаждения. Они достигают максимальной рабочей температуры около 1100 градусов по Цельсию.


Фехралевые элементы, с другой стороны, характеризуются высокой рабочей температурой до 1150 градусов по Цельсию, экономичностью и способностью выдерживать высокие удельные нагрузки.

Но коротким сроком службы. Компания ПАРТАЛ не рекомендует фехраль. Мы рекомендуем только нихром


Вариативность форм и размеров позволяет нашим нагревательным элементам идеально адаптироваться к геометрии объекта обработки, техническим требованиям и расположению внутри печи.

Специалисты ПАРТАЛ готовы предоставить подробные технические расчеты и проектную документацию, которые гарантируют бесперебойную интеграцию наших нагревателей в ваше промышленное оборудование.


Процедура заказа в ПАРТАЛ проста и удобна – оформляйте заявку через наш сайт 24/7.

Мы принимаем заказы на единичные изделия и предлагаем быструю и надежную доставку по всей России.


Команда ПАРТАЛ твердо привержена качеству, инновациям и доступности.

Наш широкий ассортимент нагревательных элементов для печей, конкурентоспособные цены и индивидуальный подход помогут вам добиться максимальной эффективности и оптимизировать ваши промышленные процессы.


 

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