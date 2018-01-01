Комплект проволочных нагревателей для тандыра (малого от 0,7 до 1,0 м) Спираль 1) - мощность 3,8 кВт - 220 В; Спираль 2) - мощность 7,5 кВт - 380 В из нихрома Х20Н80

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Наша компания ПАРТАЛ специализируется на изготовлении и реализации высококачественных нихромовых проволочных нагревателей, также предназначенных для использования в тандырах различного размера.
Проволочный нагреватель марки Х20Н80 обладают непревзойденной устойчивостью к окислению, что обеспечивает их долговечность и надежность в условиях высоких температур.
Для оформления заказа мы просим клиентов предоставить следующие технические характеристики требуемых спиралей:
· Мощность: Мощность спиралей определяет их нагревательную способность и должна соответствовать конкретным требованиям тандыра.
· Напряжение: Напряжение, на которое рассчитаны спирали, должно соответствовать электрической сети, в которую они будут подключены.
· Длина: Длина спиралей рассчитывается на основании размера тандыра и желаемой зоны нагрева.
· Диаметр: Диаметр спиралей влияет на их нагревательный потенциал.
· Размер тандыра: Размер тандыра служит для определения необходимых размеров и мощности спиралей.
Наша компания ПАРТАЛ осуществляет доставку проволочных электронагревателей по всей территории России, обеспечивая оперативное и бесперебойное снабжение наших клиентов.
Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и профессиональное обслуживание.
Преобразите свой тандыр с нашими первоклассными нихромовыми проволочными нагревателями!
Мы компания ПАРТАЛ являемся ведущим производителем и поставщиком нихромовых проволочных нагревателей, специально разработанных для тандыров всех размеров.
Наши проволочные нагреватели изготовлены из высококачественного нихромового сплава Х20Н80, что гарантирует их долговечность, надежность и равномерное распределение тепла.
Мы понимаем, что каждый тандыр уникален, поэтому предлагаем индивидуальный подход к каждому заказу.
При заказе просто сообщите нам характеристики вашего тандыра, и мы изготовим нагревательный элемент, который идеально ему подойдет.
Кроме того, мы предоставляем подробные инструкции по установке и эксплуатации, чтобы вы могли без труда установить нагреватель и наслаждаться вкусными блюдами из тандыра.
Преимущества наших нихромовых нагревателей для тандыров:
- Изготовлены из высококачественного нихромового сплава Х20Н80
- Долговечны, надежны и энергоэффективны
- Обеспечивают равномерное распределение тепла для идеального приготовления блюд
- Позволяют точно контролировать температуру для различных рецептов
- Просты в установке и обслуживании
Закажите наши нихромовые нагреватели для тандыров сегодня и откройте для себя новый уровень кулинарных возможностей!
Мы доставляем заказы по всей России, и вы можете удобно оформить заказ через наш онлайн-магазин.
Подарите своему тандыру новую жизнь с нашими первоклассными проволочными нагревателями открытого типа и наслаждайтесь вкуснейшими блюдами, приготовленными в идеальных условиях!