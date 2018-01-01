Комплект проволочных нагревателей для тандыра (малого от 0,7 до 1,0 м) Спираль 1) - мощность 3,8 кВт - 220 В; Спираль 2) - мощность 7,5 кВт - 380 В из нихрома Х20Н80

Стоимость электронагревателя проволочного из нихрома формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Стоимость электронагревателя проволочного из нихрома формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

ЦЕНА ПРОВОЛОЧНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ ТАНДЫРА МАЛОГО - РАЗМЕР ОТ 0,7 ДО 1,0 М УКАЗАНА ЗА 2 СПИРАЛИ - КОМПЛЕКТ

ЦЕНА ПРОВОЛОЧНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ ТАНДЫРА МАЛОГО - РАЗМЕР ОТ 0,7 ДО 1,0 М УКАЗАНА ЗА 2 СПИРАЛИ - КОМПЛЕКТ

Наша компания ПАРТАЛ специализируется на изготовлении и реализации высококачественных нихромовых проволочных нагревателей, также предназначенных для использования в тандырах различного размера. Проволочный нагреватель марки Х20Н80 обладают непревзойденной устойчивостью к окислению, что обеспечивает их долговечность и надежность в условиях высоких температур. Для оформления заказа мы просим клиентов предоставить следующие технические характеристики требуемых спиралей: · Мощность: Мощность спиралей определяет их нагревательную способность и должна соответствовать конкретным требованиям тандыра. · Напряжение: Напряжение, на которое рассчитаны спирали, должно соответствовать электрической сети, в которую они будут подключены. · Длина: Длина спиралей рассчитывается на основании размера тандыра и желаемой зоны нагрева. · Диаметр: Диаметр спиралей влияет на их нагревательный потенциал. · Размер тандыра: Размер тандыра служит для определения необходимых размеров и мощности спиралей. Наша компания ПАРТАЛ осуществляет доставку проволочных электронагревателей по всей территории России, обеспечивая оперативное и бесперебойное снабжение наших клиентов. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и профессиональное обслуживание.

Преобразите свой тандыр с нашими первоклассными нихромовыми проволочными нагревателями!

Мы компания ПАРТАЛ являемся ведущим производителем и поставщиком нихромовых проволочных нагревателей, специально разработанных для тандыров всех размеров.

Наши проволочные нагреватели изготовлены из высококачественного нихромового сплава Х20Н80, что гарантирует их долговечность, надежность и равномерное распределение тепла.

Мы понимаем, что каждый тандыр уникален, поэтому предлагаем индивидуальный подход к каждому заказу.

При заказе просто сообщите нам характеристики вашего тандыра, и мы изготовим нагревательный элемент, который идеально ему подойдет.

Кроме того, мы предоставляем подробные инструкции по установке и эксплуатации, чтобы вы могли без труда установить нагреватель и наслаждаться вкусными блюдами из тандыра.

Преимущества наших нихромовых нагревателей для тандыров:

Изготовлены из высококачественного нихромового сплава Х20Н80

Долговечны, надежны и энергоэффективны

Обеспечивают равномерное распределение тепла для идеального приготовления блюд

Позволяют точно контролировать температуру для различных рецептов

Просты в установке и обслуживании

Закажите наши нихромовые нагреватели для тандыров сегодня и откройте для себя новый уровень кулинарных возможностей!

Мы доставляем заказы по всей России, и вы можете удобно оформить заказ через наш онлайн-магазин.

Подарите своему тандыру новую жизнь с нашими первоклассными проволочными нагревателями открытого типа и наслаждайтесь вкуснейшими блюдами, приготовленными в идеальных условиях!