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Комплект проволочных нагревателей для тандыра (малого от 0,7 до 1,0 м) Спираль 1) - мощность 3,8 кВт - 220 В; Спираль 2) - мощность 7,5 кВт - 380 В из нихрома Х20Н80

Комплект проволочных нагревателей для тандыра (малого от 0,7 до 1,0 м) Спираль 1) - мощность 3,8 кВт - 220 В; Спираль 2) - мощность 7,5 кВт - 380 В из нихрома Х20Н80
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Количество в упаковке: 2 / шт
Количество упаковок: 1
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Диаметр нихромовой проволоки, мм1,8
Мощность спирали, кВт
Внешний диаметр спирали, мм29
Внутренний диаметр спирали, мм25,4
Напряжение питания, вольт
Марка нихромаХ20Н80

ЦЕНА ПРОВОЛОЧНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ ТАНДЫРА МАЛОГО - РАЗМЕР ОТ 0,7 ДО 1,0 М УКАЗАНА ЗА 2 СПИРАЛИ - КОМПЛЕКТ

Стоимость электронагревателя проволочного из нихрома формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Проволочный нагреватель для тандыра - спираль МАЛАЯ

Диаметр нихрома для спирали - 1,8 мм

Внешний диаметр спирали - 29 мм

Внутренний диаметр спирали - 25.4 мм

Мощность - 3,6 кВт

Напряжение - 220 вольт

 

Проволочный электронагреватель для тандыра - спираль БОЛЬШАЯ

Диаметр нихрома для спирали - 1,8 мм

Внешний диаметр спирали - 29 мм

Внутренний диаметр спирали - 25,4 мм

Мощность - 7,5 кВт

Напряжение - 380 вольт

 

 

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Наша компания ПАРТАЛ специализируется на изготовлении и реализации высококачественных нихромовых проволочных нагревателей, также предназначенных для использования в тандырах различного размера.

Проволочный нагреватель марки Х20Н80 обладают непревзойденной устойчивостью к окислению, что обеспечивает их долговечность и надежность в условиях высоких температур.

Для оформления заказа мы просим клиентов предоставить следующие технические характеристики требуемых спиралей:

· Мощность: Мощность спиралей определяет их нагревательную способность и должна соответствовать конкретным требованиям тандыра.

· Напряжение: Напряжение, на которое рассчитаны спирали, должно соответствовать электрической сети, в которую они будут подключены.

· Длина: Длина спиралей рассчитывается на основании размера тандыра и желаемой зоны нагрева.

· Диаметр: Диаметр спиралей влияет на их нагревательный потенциал.

· Размер тандыра: Размер тандыра служит для определения необходимых размеров и мощности спиралей.

 

Наша компания ПАРТАЛ осуществляет доставку проволочных электронагревателей по всей территории России, обеспечивая оперативное и бесперебойное снабжение наших клиентов.

Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и профессиональное обслуживание.

 

Преобразите свой тандыр с нашими первоклассными нихромовыми проволочными нагревателями!

 

Мы компания ПАРТАЛ являемся ведущим производителем и поставщиком нихромовых проволочных нагревателей, специально разработанных для тандыров всех размеров.

Наши проволочные нагреватели изготовлены из высококачественного нихромового сплава Х20Н80, что гарантирует их долговечность, надежность и равномерное распределение тепла.

Мы понимаем, что каждый тандыр уникален, поэтому предлагаем индивидуальный подход к каждому заказу.

При заказе просто сообщите нам характеристики вашего тандыра, и мы изготовим нагревательный элемент, который идеально ему подойдет.

Кроме того, мы предоставляем подробные инструкции по установке и эксплуатации, чтобы вы могли без труда установить нагреватель и наслаждаться вкусными блюдами из тандыра.

 

Преимущества наших нихромовых нагревателей для тандыров:

 

  • Изготовлены из высококачественного нихромового сплава Х20Н80
  • Долговечны, надежны и энергоэффективны
  • Обеспечивают равномерное распределение тепла для идеального приготовления блюд
  • Позволяют точно контролировать температуру для различных рецептов
  • Просты в установке и обслуживании

 

Закажите наши нихромовые нагреватели для тандыров сегодня и откройте для себя новый уровень кулинарных возможностей!

Мы доставляем заказы по всей России, и вы можете удобно оформить заказ через наш онлайн-магазин.

Подарите своему тандыру новую жизнь с нашими первоклассными проволочными нагревателями открытого типа и наслаждайтесь вкуснейшими блюдами, приготовленными в идеальных условиях!

 

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