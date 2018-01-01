Элемент нагрева спиральный из нихрома Х20Н80, Ø 1,6 мм 7,5 кВт, на 380 В. Спираль проволочная, навита по индивидуальному заказу

|
|
В компании ПАРТАЛ вы можете купить высококачественные нихромовые спирали для электрических нагревателей.
Доверяйте опытным специалистам!
Нихромовые спиральные нагреватели от ПАРТАЛ: индивидуальный подход, молниеносная доставка и безупречное качество!
На нашем сайте представлена нихромовая проволочная спираль марки Х20Н80 диаметром 1,6 мм, мощностью 7,5 кВт и напряжением 380 В, изготовленная по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями и техническими условиями нашего клиента.
Нихромовые спиральные нагреватели — незаменимый компонент для промышленных и бытовых применений, где требуется высокая эффективность и надежность нагрева.
ПАРТАЛ специализируется на производстве высококачественных нихромовых спиралей, соответствующих самым строгим стандартам.
Преимущества наших нихромовых проволочных нагревателей:
- Изготовлены из первоклассного нихромового сплава марки Х20Н80
- Обеспечивают равномерный и стабильный нагрев
- Устойчивы к экстремальным температурам и коррозии
- Имеют длительный срок службы
- Подходят для широкого спектра применений
Закажите спиральные нагреватели из нихрома от ПАРТАЛ онлайн или по телефону прямо сейчас и откройте для себя новый уровень нагревательных возможностей!
Наши опытные специалисты предоставят вам всестороннюю поддержку и помогут подобрать идеальное решение для ваших конкретных нужд.
ПАРТАЛ является производителем и поставщиком товаров из прецизионных сплавов, включая нихром, нагревательные элементы и сварочную проволоку ПАНЧ-11 для сварки чугуна