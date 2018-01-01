Вы здесь: Каталог Производим спирали нихромовые Х20Н80, Х15Н60

Элемент нагрева спиральный из нихрома Х20Н80, Ø 1,6 мм 7,5 кВт, на 380 В. Спираль проволочная, навита по индивидуальному заказу

Элемент нагрева спиральный из нихрома Х20Н80, Ø 1,6 мм 7,5 кВт, на 380 В. Спираль проволочная, навита по индивидуальному заказу
-
+
Количество в упаковке: 1 / шт
Количество упаковок: 1
Сумма - 0руб.
Задать вопрос
★★★☆☆
Диаметр нихромовой проволоки, мм1,6
Марка нихромаХ20Н80
Внешний диаметр спирали, мм11,0
Внутренний диаметр спирали, мм7,8
Мощность спирали, кВт7,5
Напряжение питания, вольт380

ЦЕНА ПРОВОЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬТ

Стоимость нихромового нагревательного элемента проволочного типа формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Диаметр нихрома для спирали - 1,6 мм

Внешний диаметр спирали - 11 мм

Внутренний диаметр спирали - 7,8 мм

Мощность - 7,5 кВт

Напряжение - 380 вольт

 

 

 

. Качественные нихромовые спирали для электрических нагревателей

В компании ПАРТАЛ вы можете купить высококачественные нихромовые спирали для электрических нагревателей.

 

Доверяйте опытным специалистам!

 

Нихромовые спиральные нагреватели от ПАРТАЛ: индивидуальный подход, молниеносная доставка и безупречное качество!

 

На нашем сайте представлена нихромовая проволочная спираль марки Х20Н80 диаметром 1,6 мм, мощностью 7,5 кВт и напряжением 380 В, изготовленная по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями и техническими условиями нашего клиента.

 

Нихромовые спиральные нагреватели — незаменимый компонент для промышленных и бытовых применений, где требуется высокая эффективность и надежность нагрева. 


ПАРТАЛ специализируется на производстве высококачественных нихромовых спиралей, соответствующих самым строгим стандартам.

 

Преимущества наших нихромовых проволочных нагревателей:

 

  • Изготовлены из первоклассного нихромового сплава марки Х20Н80
  • Обеспечивают равномерный и стабильный нагрев
  • Устойчивы к экстремальным температурам и коррозии
  • Имеют длительный срок службы
  • Подходят для широкого спектра применений

 

Закажите спиральные нагреватели из нихрома от ПАРТАЛ онлайн или по телефону прямо сейчас и откройте для себя новый уровень нагревательных возможностей! 


Наши опытные специалисты предоставят вам всестороннюю поддержку и помогут подобрать идеальное решение для ваших конкретных нужд.

 

 

ПАРТАЛ является производителем и поставщиком товаров из прецизионных сплавов, включая нихром, нагревательные элементы и сварочную проволоку ПАНЧ-11 для сварки чугуна

ПАРТАЛ является производителем и поставщиком товаров из прецизионных сплавов, включая нихром, нагревательные элементы и сварочную проволоку ПАНЧ-11 для сварки чугуна

Сопутствующие товары

Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 1,6 мм ГОСТ 12766.1-90
Нихромовая проволока Х20Н80, Х20Н80-Н диаметр 1,6 мм ГОСТ 12766.1-90
В корзину
Нихромовая проволока Х15Н60, Х15Н60-Н диаметр 1,6 мм ГОСТ 12766.1-90
Нихромовая проволока Х15Н60, Х15Н60-Н диаметр 1,6 мм ГОСТ 12766.1-90
В корзину