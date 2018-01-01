Элемент нагрева спиральный из нихрома Х20Н80, Ø 1,6 мм 7,5 кВт, на 380 В. Спираль проволочная, навита по индивидуальному заказу

Стоимость нихромового нагревательного элемента проволочного типа формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

Стоимость нихромового нагревательного элемента проволочного типа формируется под каждого заказчика индивидуально и зависит от объема заказа

ЦЕНА ПРОВОЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬТ

ЦЕНА ПРОВОЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ ИЗ НИХРОМА УКАЗАНА ЗА ОДНУ СПИРАЛЬТ

В компании ПАРТАЛ вы можете купить высококачественные нихромовые спирали для электрических нагревателей. Доверяйте опытным специалистам!

Нихромовые спиральные нагреватели от ПАРТАЛ: индивидуальный подход, молниеносная доставка и безупречное качество!

На нашем сайте представлена нихромовая проволочная спираль марки Х20Н80 диаметром 1,6 мм, мощностью 7,5 кВт и напряжением 380 В, изготовленная по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями и техническими условиями нашего клиента.

Нихромовые спиральные нагреватели — незаменимый компонент для промышленных и бытовых применений, где требуется высокая эффективность и надежность нагрева.



ПАРТАЛ специализируется на производстве высококачественных нихромовых спиралей, соответствующих самым строгим стандартам.

Преимущества наших нихромовых проволочных нагревателей:

Изготовлены из первоклассного нихромового сплава марки Х20Н80

Обеспечивают равномерный и стабильный нагрев

Устойчивы к экстремальным температурам и коррозии

Имеют длительный срок службы

Подходят для широкого спектра применений

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